Европа хочет сменить "ядерный зонтик": Дмитрий Краснов о новой концепции Макрона

Совместные ядерные учения, которые обсуждают Франция и Польша, — это предсказуемый шаг реализации концепции Эммануэля Макрона. Речь идет о явной замене "ядерного зонтика" с американского на европейский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-24T16:06

Журналист спросил, означает ли это, что Европа обособляется от США в ядерном вопросе. Отвечая на вопрос, Краснов напомнил о договорной базе."Начнём с Елисейского договора 1963 года. Его продолжением стал договор о франко-германском сотрудничестве от 22 января 2019 года, подписанный в Ахене", — заявил эксперт.В этом договоре есть статья 4: Франция и Германия обязуются оказывать помощь всеми средствами, включая вооруженные силы, в случае нападения."Вроде бы, о ядерном оружии – ни слова, но французские вооружённые силы имеют его на вооружении", — пояснил Краснов.2 марта 2026 года президент Франции заявил о концепции "передового сдерживания", впервые допустив размещение французских самолетов с ядерным оружием у союзников."Совместные ядерные учения – предсказуемый шаг. Раз собрались размещать бомбы у соседей, значит, нужно готовиться", — сказал Краснов."Да, это замена "ядерного зонтика" с американского на европейский. Но безопасности от этого в Европе не прибавится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны. Подробнее об этом — в материале "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.

