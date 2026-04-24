Европа хочет сменить "ядерный зонтик": Дмитрий Краснов о новой концепции Макрона
Совместные ядерные учения, которые обсуждают Франция и Польша, — это предсказуемый шаг реализации концепции Эммануэля Макрона. Речь идет о явной замене "ядерного зонтика" с американского на европейский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-24T16:06
16:06 24.04.2026
 
Совместные ядерные учения, которые обсуждают Франция и Польша, — это предсказуемый шаг реализации концепции Эммануэля Макрона. Речь идет о явной замене "ядерного зонтика" с американского на европейский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Журналист спросил, означает ли это, что Европа обособляется от США в ядерном вопросе. Отвечая на вопрос, Краснов напомнил о договорной базе.
"Начнём с Елисейского договора 1963 года. Его продолжением стал договор о франко-германском сотрудничестве от 22 января 2019 года, подписанный в Ахене", — заявил эксперт.
В этом договоре есть статья 4: Франция и Германия обязуются оказывать помощь всеми средствами, включая вооруженные силы, в случае нападения.
"Вроде бы, о ядерном оружии – ни слова, но французские вооружённые силы имеют его на вооружении", — пояснил Краснов.
2 марта 2026 года президент Франции заявил о концепции "передового сдерживания", впервые допустив размещение французских самолетов с ядерным оружием у союзников.
"Совместные ядерные учения – предсказуемый шаг. Раз собрались размещать бомбы у соседей, значит, нужно готовиться", — сказал Краснов.
"Да, это замена "ядерного зонтика" с американского на европейский. Но безопасности от этого в Европе не прибавится", — подытожил собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
