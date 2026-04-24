ЕС накажет Киргизию за сотрудничество с Россией

Европейский союз впервые задействовал механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, введя ограничения на поставки в Киргизию ряда видов промышленного и коммуникационного оборудования. Об этом 24 апреля сообщил "МК"

2026-04-24T15:49

Согласно решению Совета ЕС 2026/508, республика включена в санкционный перечень по двум категориям товаров: металлообрабатывающие центры, включая оборудование с числовым программным управлением, а также техника для передачи данных, в том числе маршрутизаторы и коммутационные устройства. В Брюсселе объяснили этот шаг высоким риском последующего реэкспорта такой продукции в Россию.В конце февраля 2026 года Киргизию посетил спецпредставитель ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан. Он выражал обеспокоенность работой финансового сектора страны, включая банки, операции с криптовалютами и импорт отдельных товаров. По его словам, под особым контролем находятся около 80 позиций двойного назначения, поставляемых из Европы.В ЕС допускали возможность введения ограничений, если появятся основания считать, что такие товары могут переправляться в Россию.Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что местные банки не участвуют в обходе санкций, отметив, что США не предоставляли соответствующих доказательств.Какие еще ограничения вводит Евросоюз: Выяснились подробности новых антироссийских санкций ЕС

