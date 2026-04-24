ЕС накажет Киргизию за сотрудничество с Россией - 24.04.2026 Украина.ру
ЕС накажет Киргизию за сотрудничество с Россией
Европейский союз впервые задействовал механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, введя ограничения на поставки в Киргизию ряда видов промышленного и коммуникационного оборудования. Об этом 24 апреля сообщил "МК"
Согласно решению Совета ЕС 2026/508, республика включена в санкционный перечень по двум категориям товаров: металлообрабатывающие центры, включая оборудование с числовым программным управлением, а также техника для передачи данных, в том числе маршрутизаторы и коммутационные устройства. В Брюсселе объяснили этот шаг высоким риском последующего реэкспорта такой продукции в Россию.В конце февраля 2026 года Киргизию посетил спецпредставитель ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан. Он выражал обеспокоенность работой финансового сектора страны, включая банки, операции с криптовалютами и импорт отдельных товаров. По его словам, под особым контролем находятся около 80 позиций двойного назначения, поставляемых из Европы.В ЕС допускали возможность введения ограничений, если появятся основания считать, что такие товары могут переправляться в Россию.Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что местные банки не участвуют в обходе санкций, отметив, что США не предоставляли соответствующих доказательств.
15:49 24.04.2026
 
Европейский союз впервые задействовал механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, введя ограничения на поставки в Киргизию ряда видов промышленного и коммуникационного оборудования. Об этом 24 апреля сообщил "МК"
Согласно решению Совета ЕС 2026/508, республика включена в санкционный перечень по двум категориям товаров: металлообрабатывающие центры, включая оборудование с числовым программным управлением, а также техника для передачи данных, в том числе маршрутизаторы и коммутационные устройства. В Брюсселе объяснили этот шаг высоким риском последующего реэкспорта такой продукции в Россию.
В конце февраля 2026 года Киргизию посетил спецпредставитель ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан. Он выражал обеспокоенность работой финансового сектора страны, включая банки, операции с криптовалютами и импорт отдельных товаров. По его словам, под особым контролем находятся около 80 позиций двойного назначения, поставляемых из Европы.
В ЕС допускали возможность введения ограничений, если появятся основания считать, что такие товары могут переправляться в Россию.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что местные банки не участвуют в обходе санкций, отметив, что США не предоставляли соответствующих доказательств.

Какие еще ограничения вводит Евросоюз: Выяснились подробности новых антироссийских санкций ЕС
16:48Зрада Экспресс: Укрпочта — яркий представитель школы "Криворожской дипломатии"
16:45Пентагон готовится к "грандиозному распилу": Краснов про новую гонку вооружений США
16:43Итоги 24.04.26: НАТО трещит по швам, Украина получила кредит в обмен на реформы под диктовку ЕС
16:38Штаты доставили к границам Ирана 15 тысяч морпехов
16:33Израиль рассказал о раке простаты у Нетаньяху
16:16Зверское самоубийство
16:13Россия и Украина обменялись военнопленными, ВСУ учит Бундесвер. Главное к этому часу
16:06Европа хочет сменить "ядерный зонтик": Дмитрий Краснов о новой концепции Макрона
16:00Первый коллаборационист в истории. 170 лет Филиппу Петену
15:49ЕС накажет Киргизию за сотрудничество с Россией
15:34На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами
15:30Лычаковское кладбище переполнено: цена "контрнаступа" в квадратных метрах. Новости СВО
14:57ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву - Politico
14:47Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам
14:31Чернобыльская АЭС стала инструментом шантажа, считает Захарова
14:30Венгрия присоединилась к антироссийским санкциям. Сменится ли партнёрство на русофобию
14:27"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
14:25Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт
14:23Глава Минобороны Китая встретился с Белоусовым: о чем договорились
14:20Украина: очередная зрада, перемога, лицемерие и блеф. "Украина победила Иран!"
Лента новостейМолния