Чернобыльская АЭС стала инструментом шантажа, считает Захарова - 24.04.2026 Украина.ру
Чернобыльская АЭС стала инструментом шантажа, считает Захарова
Чернобыльская АЭС стала инструментом шантажа, считает Захарова

14:31 24.04.2026
 
"Мы видим, что киевский режим и его кураторы пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции в качестве элемента ядерного шантажа. Страшнейшего. Себе во вред. Но разве их на Банковой это интересует?", - заявила Мария Захарова.
По ее словам, такие манипуляции происходят "от тотальной безграмотности, коррумпированности, абсолютного расчеловечивания".
"Киевский режим использует тему Чернобыльской АЭС и ее саму для создания угроз в целях лживой антироссийской пропагандисткой кампании. Они не задумываются, к каким последствиям может привести обрушение саркофага", - добавила дипломат.
"Еще раз хочу задать вопрос такой самому Брюсселю: когда все ваши чиновники принимают решение выделять миллиарды на помощь киевскому режиму в совершении терактов, неужели не задумываетесь о том, что ваши же предшественники в Брюсселе столько лет назад, сколько мы чтим память жертв Чернобыльской трагедии, говорили о том, что последствия этой катастрофы ощущались в том числе Западной Европой в кратчайшие сроки?" - заметила она.
Что происходит вокруг АЭС: Судить будут украинских продавцов сельхозпродукции, выращенной в Чернобыльской зоне
