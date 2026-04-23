Судить будут украинских продавцов сельхозпродукции, выращенной в Чернобыльской зоне - 23.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260423/sudit-budut-ukrainskikh-prodavtsov-selkhozproduktsii-vyraschennoy-v-chernobylskoy-zone-1078226159.html
Судить будут украинских продавцов сельхозпродукции, выращенной в Чернобыльской зоне
Радиоактивно загрязненные земли засевали и продавали урожай - организаторов криминальной схемы будут судить. Об этом 23 апреля сообщил офис генпрокурора Украины
новости
украина
ближний восток
запад
ес
офис генпрокурора
украина.ру
фермер
апк
аграрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101134/43/1011344353_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_a01b2512ac5d2cead637e6dc50184836.jpg
Специализированная экологическая прокуратура Офиса генпрокурора Украины направила в суд дело о незаконном использовании земель Чернобыльской зоны для получения прибыли. Следователи установили, что бывший слава сельсовета вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий открыл доступ бизнесменам к 1,9 тыс га в зоне безусловного отселения, где любая хозяйственная деятельность запрещена. "Чтобы обойти закон, заключали фиктивные предварительные договоры аренды - в итоге поля засевали, собирали урожай и реализовывали его на рынке. Только за один год государству нанесено более 4,9 млн грн (более $111 тыс по нынешнему курсу) убытков. Установлено также, что директор товарищества организовал группу с участием руководителей других предприятий и депутата поселкового совета. На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 т подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн ($150 тыс), который вывезли за пределы зоны отселения и продали. "Действия служебных лиц и руководителей предприятий квалифицированы по статьям УК Украины относительно самовольного занятия земель, злоупотребления служебным положением, нарушения режима радиационной безопасности, завладения имуществом и легализации незаконных доходов", - рассказали прокуроры.Они также заявили иск о взыскании 6,6 млн грн дохода, полученного от незаконного использования радиоактивно загрязненных земель.Ранее фермеры Евросоюза протестовали против ввоза сельхозпродукции, выращенной на Украине и сбываемой западными компаниями в ЕС по демпинговым ценам. Весной 2026 года западная пресса сообщала, что война на Ближнем Востоке ударила по украинским фермерам — агроэкспорт может упасть на 40%.
украина
ближний восток
запад
чернобыль
чернобыльская аэс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101134/43/1011344353_199:0:2800:1951_1920x0_80_0_0_7a4e6688f6f3a42cfdaf735087042cbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Судить будут украинских продавцов сельхозпродукции, выращенной в Чернобыльской зоне

15:50 23.04.2026
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Радиоактивно загрязненные земли засевали и продавали урожай - организаторов криминальной схемы будут судить. Об этом 23 апреля сообщил офис генпрокурора Украины
Специализированная экологическая прокуратура Офиса генпрокурора Украины направила в суд дело о незаконном использовании земель Чернобыльской зоны для получения прибыли.
Следователи установили, что бывший слава сельсовета вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий открыл доступ бизнесменам к 1,9 тыс га в зоне безусловного отселения, где любая хозяйственная деятельность запрещена.
"Чтобы обойти закон, заключали фиктивные предварительные договоры аренды - в итоге поля засевали, собирали урожай и реализовывали его на рынке. Только за один год государству нанесено более 4,9 млн грн (более $111 тыс по нынешнему курсу) убытков.
Установлено также, что директор товарищества организовал группу с участием руководителей других предприятий и депутата поселкового совета. На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 т подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн ($150 тыс), который вывезли за пределы зоны отселения и продали.
"Действия служебных лиц и руководителей предприятий квалифицированы по статьям УК Украины относительно самовольного занятия земель, злоупотребления служебным положением, нарушения режима радиационной безопасности, завладения имуществом и легализации незаконных доходов", - рассказали прокуроры.
Они также заявили иск о взыскании 6,6 млн грн дохода, полученного от незаконного использования радиоактивно загрязненных земель.
Ранее фермеры Евросоюза протестовали против ввоза сельхозпродукции, выращенной на Украине и сбываемой западными компаниями в ЕС по демпинговым ценам. Весной 2026 года западная пресса сообщала, что война на Ближнем Востоке ударила по украинским фермерам — агроэкспорт может упасть на 40%.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБлижний ВостокЗападЕСОфис генпрокурораУкраина.руфермерАПКаграрииагросекторсельхозпродукцияСельское хозяйствоЧернобыльЧернобыльская АЭСчернобыльцыЧАЭСрадиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
