Судить будут украинских продавцов сельхозпродукции, выращенной в Чернобыльской зоне

Радиоактивно загрязненные земли засевали и продавали урожай - организаторов криминальной схемы будут судить. Об этом 23 апреля сообщил офис генпрокурора Украины

2026-04-23T15:50

Специализированная экологическая прокуратура Офиса генпрокурора Украины направила в суд дело о незаконном использовании земель Чернобыльской зоны для получения прибыли. Следователи установили, что бывший слава сельсовета вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий открыл доступ бизнесменам к 1,9 тыс га в зоне безусловного отселения, где любая хозяйственная деятельность запрещена. "Чтобы обойти закон, заключали фиктивные предварительные договоры аренды - в итоге поля засевали, собирали урожай и реализовывали его на рынке. Только за один год государству нанесено более 4,9 млн грн (более $111 тыс по нынешнему курсу) убытков. Установлено также, что директор товарищества организовал группу с участием руководителей других предприятий и депутата поселкового совета. На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 т подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн ($150 тыс), который вывезли за пределы зоны отселения и продали. "Действия служебных лиц и руководителей предприятий квалифицированы по статьям УК Украины относительно самовольного занятия земель, злоупотребления служебным положением, нарушения режима радиационной безопасности, завладения имуществом и легализации незаконных доходов", - рассказали прокуроры.Они также заявили иск о взыскании 6,6 млн грн дохода, полученного от незаконного использования радиоактивно загрязненных земель.Ранее фермеры Евросоюза протестовали против ввоза сельхозпродукции, выращенной на Украине и сбываемой западными компаниями в ЕС по демпинговым ценам. Весной 2026 года западная пресса сообщала, что война на Ближнем Востоке ударила по украинским фермерам — агроэкспорт может упасть на 40%.Подробности в публикации Украинским фермерам грозит разорениеБольше новостей дня представлено в обзореОдни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

