Трамп похоронил однополярный мир. Почему дипломатия президента США больше не работает

Монополярный мир умер. Дональд Трамп и его специфический стиль управления, получивший название Trump Management, его прикончили. Это стало понятно после заявления еврокомиссара Урсулы фон дер Ляйен, которая в недавнем выступлении чётко артикулировала: Европа ищет независимости не только от России, Китая и Турции, но и от США

2026-04-23T14:36

Внешнеполитический курс Соединенных Штатов под руководством Трампа стал радикальным отходом от либерального интернационализма, доминировавшего на протяжении восьми десятилетий, заменив долгосрочные альянсы и институциональную стабильность личной лояльностью и идеологией America First. Этот подход ставит краткосрочную экономическую выгоду выше дипломатической репутации, превращая мировую державу в шумного, непредсказуемого игрока, чья мощь используется теперь не как стержень порядка, а как инструмент прямого принуждения. Только если слишком часто стрелять из пугача, он станет лишь фоновым шумом.Как всем стало всё равно…Одной из самых примечательных характеристик новой реальности стало то, что мир просто перестал слушать Вашингтон. В условиях, когда гегемон оказался охвачен глубочайшим экономическим и политическим кризисом, Трамп выбрал, как ему казалось, единственно верную тактику — быть непредсказуемым. Его эмоциональные качели в социальной сети Truth Social, которые раньше заставляли мировые столицы и медийщиков всех мастей замирать в ожидании, теперь превратились в фоновый шум, который успешно игнорируется не только лидерами государств, но и рядовыми обывателями. Мировое сообщество адаптировалось к Трампу, заперев его внутри собственной эхо-камеры и позволив ему наслаждаться звуком собственного голоса, пока реальные решения и рычаги влияния выходят из сферы Вашингтона.Когда заявления лидера крупнейшей державы противоречат друг другу с периодичностью в неделю, единственной рациональной стратегией для остального мира становится игнорирование. Мы видим, как дипломатические ведомства по всему миру начали нанимать экспертов по психологии личности для разработки стратегий взаимодействия с лидерами такого типа, превращая высокую дипломатию в сеанс коллективной терапии по управлению эмоциями одного конкретного индивида.Ярчайшим подтверждением тотальной дипломатической изоляции США стало недавнее заявление Урсулы фон дер Ляйен. Представляя программу Europa Momentum, она чётко обозначила отделение даже от традиционного американского союзника, де-факто поставив крест на традиционном трансатлантическом партнёрстве. Фон дер Ляйен прямо заявила, что Европа находится в состоянии борьбы за право самостоятельно определять свою судьбу в мире, где даже старые союзники становятся амбивалентными или открыто враждебными.Но ведь Трамп такой не первый! И раньше это работалоТрамп очень любит апеллировать к историческим параллелям, а его стиль часто сравнивают с "теорией сумасшедшего" Ричарда Никсона, который намеренно создавал образ иррационального лидера, готового на любые крайности, чтобы заставить коммунистический блок проявлять осторожность. Однако параллель оказывается ложной. Никсона, несмотря на его готовность к блефу, уважали как стратега, опиравшегося на глубокую интеллектуальную базу и понимание баланса сил. Трамп же довел концепцию иррациональности до логического абсурда, где отсутствие последовательности стало единственной константой. Исследователи отмечают, что если Никсон внушал страх своей способностью сорваться с цепи, то Трамп вызывает лишь раздражение своей неспособностью придерживаться даже собственных условий сделки.Еще более разительным выглядит глобальный контраст с эпохой Рональда Рейгана. Популизм Рейгана, который старшее поколение американцев вспоминает с глубокой ностальгией, подкреплялся успехами "рейганомики". В 1980-е годы инфляция в США упала с 13,5% до 4,1%, было создано 20 млн рабочих мест, а реальный валовой национальный продукт вырос на 26%. Это была эпоха оптимизма, когда американская мечта казалась достижимой через труд и снижение налогового бремени. В отличие от этого, период Трампа в 2025–2026 годах характеризуется экономическим истощением и социальной апатией. Вместо процветания американец получил рекордные цены на топливо, которые в марте 2026 года подскочили до 4,10 доллара за галлон, что стало крупнейшим месячным ростом цен за последние шесть десятилетий.Топливный шок, вызванный войной с Ираном и закрытием Ормузского пролива, окончательно подорвал внутренние позиции президента США. Потребительские цены в марте 2026 года выросли на 3,3%, что фактически перечеркнуло все попытки Федеральной резервной системы стабилизировать экономику. Символом времени стала не новая промышленная революция, а агрессивная реклама препаратов GLP-1 (средство для борьбы с сахарным диабетом и лишним весом). Около 12,4% взрослого населения США в 2026 году принимают эти препараты, что создало специфическую экономическую модель, где балом правят лоббисты так называемой бигфармы. Это общество, находящееся под медикаментозным воздействием, идеально отражает состояние американской внешней политики: попытка решить глубокие системные проблемы через быстрые, но дорогостоящие и имеющие побочные эффекты инструменты.Америка больше не является нацией безудержного потребления, которая могла бы выступать в роли глобального двигателя спроса. Она уходит в себя и пытается адаптироваться к новой, более скромной и даже пуританской реальности, которую Трамп пытается замаскировать агрессивной риторикой.Как мир научился жить без хозяинаАдаптация мира к Трамп-менеджменту прошла по сценарию, которого в Вашингтоне явно не ожидали. Вместо того чтобы в страхе ждать очередного поста, мировые столицы выбрали путь игнорирования и создания альтернативных союзов. Европа, вдохновленная призывами к автономии, начала строить собственные военные структуры. Идея Эммануэля Макрона о создании автономных оперативных возможностей ЕС, которая раньше воспринималась как утопия, к 2025 году стала мейнстримом европейской политики. Расходы европейских стран НАТО на оборону к 2025 году выросли на 50% по сравнению с 2017 годом, но эти деньги всё чаще теперь направляются на укрепление собственного суверенитета и локализацию производств, а не на поддержку американских интересов.Даже Украина не осталась в стороне. Окончательно осознав, что американская поддержка стала предметом внутриполитического торга в США, режим Владимира Зеленского начал активно искать новых союзников на Ближнем Востоке, позиционируя себя как опытного поставщика услуг в сфере безопасности. Зеленский в марте 2026 года совершил турне по странам Залива, подписав 10-летние оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Украина теперь предлагает свой опыт в борьбе с дронами и модернизации советских систем вооружения в обмен на финансовую поддержку и энергетическое сотрудничество. Более 200 украинских специалистов уже были отправлены в регион в рамках соглашений. И хотя эффективность свидомых инструкторов всё ещё остаётся довольно спорной, сам тренд на поиск новых хозяев уже должен вызывать некоторое беспокойство в Государственном департаменте.Россия и Китай использовали американскую непредсказуемость для укрепления собственного стратегического партнерства. Кризис в Ормузском проливе, начавшийся в феврале 2026 года после ударов США и Израиля по Ирану, стал катализатором для ускорения энергетического разворота Китая на Север. Блокада пролива, через который проходит 25% мирового морского экспорта нефти, наглядно показала уязвимость морских путей, контролируемых США. В этих условиях наземные маршруты и Северный морской путь приобрели критическое значение. Китай, будучи крупнейшим импортером нефти в мире, начал рассматривать Россию как политически безопасного и логистически надежного поставщика, которому не может помешать присутствие авианосной группы USS Gerald Ford. Прогресс в строительстве газопровода "Сила Сибири 2" и увеличение поставок российского СПГ по Северному морскому пути стали прямым ответом на созданную Вашингтоном нестабильность.Сам же кризис в Ормузском проливе идеально показал, как Трамп-менеджмент лишил Америку реальных рычагов влияния. После начала боевых действий 28 февраля 2026 года Иран фактически заблокировал пролив, используя асимметричные методы: морские мины, дешевые дроны и береговые ракетные комплексы. Американский флот, некогда безраздельно властвовавший в этих водах, оказался в патовой ситуации. Выяснилось, что в сентябре 2025 года ВМС США списали свои последние специализированные минные тральщики типа Avenger, базировавшиеся в Бахрейне, надеясь заменить их модульными пакетами на литоральных кораблях (LCS). Однако в марте 2026 года испытания показали, что эти новые системы ненадежны и неэффективны в мутных водах залива. И теперь на полное разминирование пролива, даже по довольно оптимистичным оценкам Пентагона, потребуется минимум шесть месяцев.Трамп, угрожавший Ирану уничтожением его цивилизации в Truth Social, в реальности столкнулся с тем, что американская военная машина не смогла обеспечить свободу судоходства в ключевой точке планеты.Конечно, когда возникает вакуум силы, его тут же начинают заполнять другие игроки. Китай выступил с призывом к дипломатическому решению, одновременно укрепляя энергетические связи с Россией и предлагая странам Залива альтернативные схемы безопасности. Саудовская Аравия начала активно использовать свой трубопровод "Восток-Запад", чтобы экспортировать нефть через Красное море, минуя Ормуз, при этом все больше ориентируясь на сотрудничество с Пекином как с гарантом стабильности спроса. Мир увидел, что американская гегемония больше не работает, и громкими лозунгами её не заменить.Подводя итог деятельности Трампа, можно констатировать парадоксальный факт: он добился почти всех своих заявленных целей, но результат оказался катастрофическим для глобального влияния США. Трамп требовал, чтобы союзники учились жить самостоятельно, — и они научились, создав собственные системы безопасности и торговые союзы в обход Вашингтона. Он хотел уйти от обязательств перед международными институтами — и мир продолжил работу без него.Рациональность и хаос. Как принимать решения в непредсказуемом мире

Никита Волкович

