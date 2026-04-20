Рациональность и хаос. Как принимать решения в непредсказуемом мире

Под конец минувшей недели Трамп в очередной раз пригрозил Ирану эскалацией. Речь идёт об угрозе разрушения энергетической инфраструктуры и мостов ракетными ударами в случае, если Иран не примет условия американского президента на очередном раунде мирных переговоров в Исламабаде.

2026-04-20T08:43

Иран, в свою очередь, последовательно показывает явную незаинтересованность в переговорах с США. С точки зрения Тегерана переговоры не имеют смысла, так как при текущей позиции Вашингтона они не ведут к разрешению конфликта. США продолжают говорить с Исламской Республикой с позиции силы и по состоянию на вечер 19 апреля так и не сняли морскую блокаду с иранских портов. Вечером того же дня агентство IRNA сообщило, что Иран полностью отказался от участия во втором раунде переговоров.В сложившихся условиях понятна логика каждой из сторон. Иран справедливо считает себя победителем в конфликте, поэтому требует соответствующие уступки и компенсацию ущерба со стороны Соединенных Штатов. В Вашингтоне же стараются сохранить лицо. Признавать поражение в войне никак нельзя: на носу выборы, а рейтинги президента упали ниже плинтуса. Однако продолжение бесперспективной и бессмысленной войны также принесет массу издержек. Трамп оказался перед выбором из двух одинаково плохих решений. Но как он докатился до жизни такой?Нынешняя ситуация — прямое следствие череды ошибочных решений президента США. Тенденция наметилась ещё в 2025 году, когда Трамп, продвигая идею мирного урегулирования на Украине, жонглировал намерениями, угрозами и предварительными условиями соглашения, полностью меняя свою позицию каждые несколько недель: после очередной встречи или телефонного разговора. В экспертной среде эти действия интерпретировались как преднамеренное создание управляемого хаоса, который Трамп использует для сокрытия настоящей позиции Америки по мирному плану, вынуждая стороны идти на уступки друг другу и Вашингтону. Однако, последующие события показали, что Трамп хаосом не управляет, а лишь создает его.Вторжение США в Венесуэлу, угрозы Европе и НАТО из-за Гренландии, война в Иране — каждое из этих решений было принято Трампом стихийно и неожиданно, каждое из этих решений могло привести к непредсказуемым последствиям и все они были приняты при прямом участии Трампа. Кроме того, в процессе реализации избранной политики, Трамп делал неоднозначные и явно необдуманные заявления: начиная от двух собачьих упряжек, которые, по словам Трампа, будут защищать Гренландию от вторжения США и заканчивая недавней угрозой уничтожить персидскую цивилизацию.Люди чувствуют угрозу. Причем, не потому что Вашингтон под мудрым руководством Трампа восстановил свою мощь и стал необычайно сильным. Вовсе нет, последние решения республиканской администрации ведут Америку к краю пропасти с невиданной доселе скоростью. Причина в другом: Трамп доказал, что может принять абсолютно любое решение, вне зависимости от его предполагаемых последствий. Эксперты открыто признают, что действия американского президента не подлежат никакому прогнозированию, поскольку решения он принимает абсолютно случайным образом. Неопределенность — худший враг спокойствия, которое опирается на предсказуемость. Тем более, что США остаются сверхдержавой с громадными военными возможностями, искусственно раздутой, но всё ещё исполинских масштабов экономикой, и вторым по величине ядерным арсеналом. Возникает естественный вопрос: как противодействовать Соединенным Штатам, если невозможно заранее прогнозировать их политику?Вопрос, на самом деле, довольно глубокий, поскольку для проведения рациональной политики жизненно необходимы суждения о предполагаемых действиях оппонента. Руководителям государства необходимо заранее знать, к чему готовиться, чтобы принять правильное решение. В противном случае решение может оказаться неуместным или несвоевременным. Тем не менее, это правило имеет одно существенное ограничение. Для того, чтобы определить это ограничение более полно и точно рассмотрим аналогию.Политика, при всей её сложности и многогранности, имеет определенные правила. В зависимости от того, насколько проводимая политика способствует достижению целей, можно судить о её успешности. Каждый может интерпретировать эти цели по-своему, однако вряд ли кто-то будет спорить, что важнейшими из них являются сохранение государства и обеспечение его процветания. Этим политика похожа на стратегическую игру. Последняя хоть и имеет значительные упрощения, но сохраняет ключевые особенности: игра также имеет свои правила, успешность действий игроков измеряется в зависимости от достижения ими цели, каждый игрок может преследовать свою цель (например, кто-то просто получает удовольствие от процесса), но общей целью для каждого из участников будет победа в игре.В качестве аналогии возьмем шахматы, поскольку для сильного шахматиста так же, как и для хорошего политика, крайне важным является умение прогнозировать действия оппонента, чтобы заранее готовить им достойный ответ. Так, когда партию играют два гроссмейстера, практически все ходы друг друга они могут предвидеть. Неожиданностью станут лишь несколько ходов, которые и определяет исход поединка. Однако, играя с третьеразрядником, гроссмейстер не сможет предвидеть его ходы, поскольку видит гораздо больше угроз и возможностей, однако всё еще сможет понять логику своего оппонента и, вне всякого сомнения, победит.Навык прогнозировать ходы оппонента становится особо значимым лишь тогда, когда за доской напротив вас сидит равный вам по силе соперник. В случае, когда вы играете против заведомо более слабого соперника, гораздо важнее придерживаться оптимальной стратегии. Она и будет залогом победы.Аналогичная логика работает и в мире политики. Эффективная стратегия направлена на противодействие наиболее опасным объективным угрозам. В случае если оппонент эти угрозы реализует, он получит подготовленный достойный ответ. В противном случае, действия соперника можно приравнять к пропуску хода или даже ошибке. Подстраиваться же под противника, когда он придерживается неоптимальной стратегии, не имеет смысла, поскольку в этом случае он себя самостоятельно приведет к поражению. Мешать ему в этом было бы глупо.Непредсказуемая и хаотическая политика Трампа как раз является следствием выбранной им неоптимальной стратегии. Идея возрождения величия Америки в её нынешнем толковании американским президентом предполагает реставрацию гегемонии Соединенных Штатов с опорой исключительно на силовой ресурс. Однако, эта стратегия ошибочна.Даже в свои лучшие годы США поддерживали статус единственной сверхдержавы с опорой преимущественно на мягкую силу. Экономическая и военная мощь были опорой статуса и средством дополнительного давления, но не основным инструментом американской политики. В США хорошо понимали, что грабить мир гораздо удобнее, вводя свои жертвы в заблуждение голливудской улыбкой и сладкой лестью, не используя пистолет без особой надобности. Спустя несколько десятилетий Америка обрела сильных конкурентов как в экономическом, так и в военном плане. Трамп же в худших для Соединенных Штатов условиях пошел ва-банк, сделав ставку на грубую силу.Итоги плачевны. Почти за полтора года работы Дональду Трампу удалось вбить клин между США и Европой, расколоть НАТО и подвергнуть его угрозе распада, лишить Америку безоговорочно преданных прежде союзников, которые теперь из сателлитов стремятся выбиться в лучшем случае в партнеры, окончательно закрепить за Соединенными Штатами образ империалистического хищника, параллельно настроив против них прежде нейтральные страны, и, в довесок, развязать войну, истощающую Вашингтон, который и до Трампа находился в кризисе.Эффективная политика зачастую ограничена узким кругом возможных действий, который вполне реально заранее определить, и к которому необходимо готовиться. Неожиданное действие соперника может быть эффективным, только если вы допустили критический просчет при анализе его возможностей или если он нашел гениальный ход, который вам не удалось разглядеть. Ошибки соперника предвидеть невозможно, поскольку ошибиться можно неограниченным количеством способов. В последнем и кроется сложность прогнозирования действий Дональда Трампа.Если ответ на оптимальные решения соперника требует заранее проработанной стратегии, то ошибки противника отрабатываются в рамках оперативной реакции. Ошибаясь, оппонент даёт вам фору, объема которой с избытком хватает для ответного хода.

Арсений Ищенко

