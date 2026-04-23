https://ukraina.ru/20260423/iran-stal-zarabatyvat-na-perekrytii-ormuza-1078235829.html
Иран стал зарабатывать на перекрытии Ормуза
Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны. Об этом 23 апреля сообщили иранские СМИ
2026-04-23T19:08
новости
иран
сша
меджлис
мид
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073719571_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_431cf54c473f214966f098981f6df01b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073719571_99:0:702:452_1920x0_80_0_0_5bbde8ebef113b3fd4a7d78fe2b6827d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка.
По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.
Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.
Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов. Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.
Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.