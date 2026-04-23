Иран стал зарабатывать на перекрытии Ормуза

Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны. Об этом 23 апреля сообщили иранские СМИ

Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка. По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США. Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов. Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений. Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.О ситуации на Ближнем Востоке: Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны

