https://ukraina.ru/20260423/bitva-za-ormuzskiy-proliv-ukrainizatsiya-iranskoy-voyny-1078214759.html

Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны

Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны - 23.04.2026 Украина.ру

Битва за Ормузский пролив: украинизация иранской войны

В Киеве снова заявили о том, что Украина хочет помочь Соединенным Штатам Америки в войне с Ираном, присоединившись к американо-израильской агрессии против Исламской Республики

2026-04-23T12:40

2026-04-23T12:40

2026-04-23T12:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076332036_0:221:643:583_1920x0_80_0_0_6de29f47c20e51907e4fac2bebd4d62a.jpg

"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть", – заявил в интервью немецким журналистам Владимир Зеленский, отмечая, что спровоцированный конфликтом топливный кризис наносит украинской экономике серьезный урон, и одновременно повышает экспортные доходы Москвы.Зеленский признал, что Вашингтон не обращался к нему с просьбой о помощи, а заявление главы киевского режима выглядит бахвальством и банальным самопиаром. Ведь ни одна страна Запада, очевидно, не способна взять под свой контроль Персидский залив.С этой задачей не справились даже США, где отправили в отставку министра флота Джона Фелона, повесив на него ответственность за пробуксовывающую операцию по морской блокаде Ирана. Последние события показали, что самый мощный в мире американский флот не имеет достаточного количества ракет и радаров, стараясь держаться подальше от зоны действия иранских беспилотников. И успешные прорывы иранских судов, без особого труда преодолевших американский морской барьер, торпедировали карьеру высокопоставленного чиновника. "Пентагон продолжает вести морскую блокаду Ормуза – но очень странную. С момента закрытия пролива с внешней стороны через него умудрились проскочить на внешние рынки сразу 34 танкера с иранской нефтью, и еще 15 танкеров прошли за иранской нефтью в воды Персидского залива. Многие из танкеров попросту отключают свои транспондеры – этого достаточно, чтобы не привлекать внимание американских военно-морских сил. Здесь вполне может играть роль ограниченность военной группировки США и проблемы с разведкой. Особенно после потери дорогостоящих радаров и незаменимых разведывательных самолетов AWACS в ходе военной авантюры против Ирана", – пишет о ситуации в проливе американист Малек Дудаков.Но украинские военные действительно могут быть задействованы на Ближнем Востоке в качестве прокси-сил – для того, чтобы воевать с Ираном чужими руками. И есть основания полагать, что ситуация в акватории Персидского залива может развиваться в ближайшее время именно по такому сценарию.Британская газета The Times сообщила о том, что Украина готовится послать в Ормузский пролив четыре минных тральщика, которые были предоставлены Зеленскому западными союзниками – Великобританией, Бельгией, Нидерландами – и уже несколько лет простаивают на приколе в портах Соединенного Королевства. Это подается как инициатива Киева, но нет никаких сомнений, что отправку кораблей с украинским экипажем санкционировали именно в Лондоне, разработав данную операцию в собственных военно-политических целях."Кто бы теоретически мог принять решение об этом беспримерном походе? Формально – Украина, владелец и оператор кораблей. Фактически – Англия как страна базирования. Но в целом схема элегантна. Украинский флот идёт в Персидский залив. Из Портсмута. По решению Вашингтона. С разрешения Лондона. Под украинским флагом. Запад оплатил корабли, риски несут их экипажи, но политические решения принимают союзники. Такая вот многоходовочка", – комментирует предстоящую отправку тральщиков военный корреспондент Александр Коц.Британское руководство не может открыто участвовать в нападении на Иран. Общественное мнение Великобритании критически относится к крестовому походу Дональда Трампа, и непопулярный премьер-министр Кир Стармер вынужден считаться с этим накануне предстоящих местных выборов, не решаясь отправить на Ближний Восток собственные военные корабли. Тем более что это может привести к серьезным потерям – потому что, судя по новостям последних дней, в зоне Ормузского пролива постоянно находятся иранские быстроходные катера.Однако Лондон может осуществлять военные операции, используя с этой целью украинцев, или же действуя от их имени.Речь идет не только о минных тральщиках, которые практически бесполезны в период активных боевых столкновений, представляя собой удобные цели для иранских контрударов. Британцы могут направить в Ормуз собственные морские беспилотники, чтобы нападать с их помощью на иранские гавани, объявив эти действия атаками "украинских военно-морских сил в Персидском заливе". А американские ястребы будут требовать от Трампа увеличить финансирование Киева – мотивируя это тем, что украинские войска поддержали США против Ирана.Вероятность подобной прокси-войны увеличится в том случае, если Вашингтон не сумеет заключить мирные договоренности с Тегераном, и война против Ирана станет затяжным вялотекущим конфликтом.На возможность такого развития событий указывает тот факт, что запланированный на эту неделю второй раунд американо-иранских переговоров в Исламабаде пока что так и не состоялся, а попытки дипломатического урегулирования кризиса временно поставлены на паузу – несмотря на то, что в Белом доме в одностороннем порядке продлили срок перемирия.Американские издания винят в срыве переговоров Трампа, хотя президент США угрожает им за это многомиллионными судебными исками. Они утверждают, что Иран не собирался отдавать Америке запасы обогащенного урана, но был готов подтвердить отказ от производства ядерного оружия, который действовал в Исламской Республике еще до войны. Американская сторона пообещала иранскому спикеру Мохаммаду-Багеру Галибафу разблокировать подсанкционные иранские валютные активы на сумму не менее двадцати миллиардов долларов – при условии прекращения блокады Ормузского пролива. Дело шло к соглашению, но президент США написал в соцсетях о том, что иранцы якобы согласились с безвозмездной передачей уранового сырья, не требуя ничего взамен. И это заявление вызвало в Тегеране вполне понятное возмущение.Администрация Трампа явно не заинтересована в очередной эскалации, потому что результаты нападения на Иран нанесли ей многосторонний политический урон, заранее обеспечив Республиканской партии провальные результаты на осенних промежуточных выборах в конгресс. Но Белый дом не хочет, чтобы конец войны выглядел для Америки поражением. А при таком положении дел Запад действительно может задействовать украинских наемников для проведения подрывных военных операций против Ирана – чтобы попытаться ослабить позиции Исламской Республики.

https://ukraina.ru/20260422/1078188254.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, пентагон, the times, иран