Евросоюз не приспособлен к кризисным временам - бывший генсек НАТО
Экс-генсек НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен считает, что политическое устройство ЕС не приспособлено для кризисных времен, передает Politico
"Европа сегодня находится в постоянном режиме кризиса, и ее система принятия решений просто не создавалась для этого", - объяснил Расмуссен.
Он отметил, что странам-членам ЕС порой не удается согласовать обычное заявление, пока в мире происходят стремительно развивающиеся события.
По его мнению, на фоне разрушения былых союзов и бушующих кризисов у ЕС не оказывается структур, приспособленных к быстрому реагированию на возникающие проблемы.
В этой связи Расмуссен призвал ЕС фундаментально пересмотреть свою архитектуру безопасности.
