"Хрюк на елке": как Захарова проиллюстрировала поведение ЕС, отвечая на вопрос "Украина.ру"
11:50 17.04.2026 (обновлено: 12:23 17.04.2026)
 
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии, но при этом будет ориентироваться на то, как в Будапеште изменится понимание собственных национальных интересов.
Стоит напомнить, что по итогам парламентских выборов, после обработки почти 73% голосов, оппозиционная партия "Тиса" сохраняет конституционное большинство — 138 мандатов. Это означает, что новое правительство получило право самостоятельно вносить поправки в основной закон, не оглядываясь на коалиционных партнёров.
Новый лидер Венгрии, Петер Мадьяр, уже обозначил кардинально иной внешнеполитический курс, особенно в чувствительном для Брюсселя и Киева вопросе отношений с Москвой. Мадьяр заявил, что будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в частности, о поставках энергоресурсов.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой и комментируя поведение стран Евросоюза, обратилась к известной детской сказке.
"Они все требуют, чтобы их пустили то к столу переговоров, то предусмотрели бы им место за столом переговоров, то, что они сейчас буквально позвонят в Москву, то, что они когда-то там всё-таки примут решение на продолжение разговоров, отношений, переговоров. Хочется им напомнить потрясающую сказку. Был такой диафильм, может быть, и мультфильм был. Назывался он "Хрюк на ёлке", — начала Захарова.
Представитель МИД РФ напомнила, что маленького поросенка, который совершенно не умел себя вести, пустили на детский праздник, однако закончилось это тем, что он перевернул и разбил всё вокруг и с позором оттуда был выставлен.

"Ну, извините, пожалуйста, пока они будут себя вести как этот самый "Хрюк на ёлке", кто же их пустит в приличный дом? Кто будет с ними заключать договоры, которые они сами же нарушают? Кто будет предусматривать им место за столом, на которое они уже даже не ноги, а лапы свои выдружают? Кто будет им предлагать что-либо в долгосрочной перспективе, если они даже в среднесрочной предали, в первую очередь, сами себя?" — подчеркнула дипломат.

Захарова объяснила, что европейским странам необходимо сначала научиться цивилизованно вести себя в международном сообществе, отвечать за свои слова и выполнять договоренности. Она привела в пример президента Франции Эммануэля Макрона, а также лидеров Германии, которые, по ее словам, не выполняют то, под чем подписались.
"Поэтому сначала им надо научиться хотя бы себя цивилизованно вести в международном сообществе. Отвечать за свои слова, выполнять договоренности. Вот мы сегодня говорили про Макрона неоднократно, вспоминали лидеров Германии. Тут можно вспомнить многих — от Соединенных Штатов Америки, от Вашингтона, Брюсселя, от Лондона и так дальше", — заявила официальный представитель МИД РФ.
Она призвала европейские страны совершить работу над ошибками, по сути, признать все свои преступные действия и сделать глобальный вывод в связи с их неправомочным и преступным поведением.
"Наверное, совершить работу над ошибками, проделать ее. По сути, нужно признать все свои преступные действия и сделать глобальный вывод в связи со своим не то что неправомочным, а преступным поведением", — заключила Захарова.
Между тем Европа думает, что Россия ударит, а США не защитят. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя недавние предупреждения Москвы о возможности ударов по местам производства беспилотников в Европе, которые поставляются Украине, отметил, что Россия может напасть на Европу уже в ближайшее время, при этом в поддержке США в таком случае есть большие сомнения.
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивМария ЗахароваМИДМИД РФРоссияВенгрияБрюссельМадьярЭммануэль МакронЕСУкраина.руЕвропа
 
13:24Под массированными атаками беспилотников ВСУ три муниципалитета Белгородской области. Ранены четыре мирных жителя – Гладков
13:19Армия России взяла под контроль Зыбино Харьковской области. Новости СВО
13:00Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреля
13:00"Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия
12:50ВС РФ ударили по зданию СБУ в Днепропетровске - могли пострадать сотрудники ЦРУ
12:50Крах европейской экономики: цифры и факты изданию "Украина.ру" раскрыла Мария Захарова
12:40"Нам нужна кровь украинцев, чтобы подготовиться к 2030 году": Европа будет воевать с Россией без США
12:37Премьер-министр Италии на встрече с Зеленским демонстрирует раздражение и брезгливость
12:35"Зеленский и его западные гости должны прятаться в бункерах": Ананьев о пиар-вояжах Киева
12:31Зеленский заговорил о "безопасности" на Украине
12:24Конгресс США обсуждает отстранение Трампа
12:15Критические потери 3-й бригады ВСУ и успехи российской армии. Что происходит на фронте
12:0517 апреля 2026 года, утренний эфир
12:04Решение об ударах по европейским городам, где собирают беспилотники, принято
12:00Орбан рассказал о своем состоянии после поражения на выборах. Главные новости к 12:00
11:50"Хрюк на елке": как Захарова проиллюстрировала поведение ЕС, отвечая на вопрос "Украина.ру"
11:27Ракету-носитель с космическими аппаратами запустили с Плесецка в интересах МО РФ
10:57Иран готов передать США обогащенный уран - Трамп
10:50Европа хочет эскалации? Россия готова ответить по закону
10:44Кто самый опасный враг России в Европе и где Трамп хочет начать новую войну — Евстафьев
Лента новостейМолния