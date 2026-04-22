Ядерный удар США по Ирану заставит Турцию замолчать: эксперт о сценариях для Эрдогана

Ядерный удар США по Ирану заставит Турцию замолчать: эксперт о сценариях для Эрдогана - 22.04.2026 Украина.ру

Ядерный удар США по Ирану заставит Турцию замолчать: эксперт о сценариях для Эрдогана

Если Дональд Трамп начнет сухопутную операцию против Ирана, Реджеп Эрдоган воздержится от жестких действий. А если начнет ядерную войну, то Турция надолго замрет, пока не получит собственное ядерное оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-22T04:30

2026-04-22T04:30

2026-04-22T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о возможной турецко-израильской войне, Ищенко описал сценарии, при которых президент Турции откажется от активных действий."Но если Трамп начнет сухопутную операцию против Ирана, то Эрдоган воздержится от жестких действий. Если Трамп начнет ядерную войну против Ирана, то Эрдоган надолго воздержится от какой-либо активности на Ближнем Востоке. Пока у него не появится собственное ядерное оружие", — заявил Ищенко.По словам эксперта, гипотетический ядерный удар США по Ирану станет сигналом для всего мира. "Потому что это будет сигнал, что бомбить Израиль и Соединенные Штаты готовы каждого, и причем не просто бомбить, а с использованием ядерных боеприпасов", — пояснил эксперт.Таким образом, для Израиля есть серьезная опасность, что Турция может развязать с ним войну. Но эта война не гарантирована и зависит от многих внешних и внутренних факторов, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.

иран

турция

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, турция, сша, ростислав ищенко, эрдоган, дональд трамп, украина.ру, нато, главные новости, главное, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, израиль, дзен новости сво, украина.ру дзен