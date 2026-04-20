Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет

США пришли к тому моменту, когда что-то менять уже поздно. И они разжигают конфликты один за другим, пытаясь каждым следующим конфликтом перебивать неудачные предыдущие. Они проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран. Им надо подавить Китай и Россию. Но пока все конфликты, которые они разожгли для этого, обернулись против них.

2026-04-20T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, говорит ли поражение Орбана на выборах в Венгрии о пошатнувшейся мощи США и утрате влияния ими в Европе?- Европейский союз начал проявлять самостоятельность еще по украинскому вопросу. Трамп говорит, что надо мириться, а Европа говорит, что не надо. И они этот раунд у Трампа европейцы выиграли. Помириться не получилось.То, что произошло в Венгрии это вообще позор, потому что несмотря на усилия президента и вице-президента Соединенных Штатов, большинство венгров голосует против Орбана. Несмотря на то, что главный оппозиционер – выходец из партии Орбана и не так давно ее покинул. И не такие уж у них глубокие противоречия. Это демонстрация падение авторитета США. Можно быть мощным, но не иметь авторитета. К ним уже не прислушиваются.США какое-то время были единственной сверхдержавой между распадом Советского Союза и восстановлением Россией своего статуса. Но именно политика "мы ни с кем не будем считаться" привела их к провалу на всех направлениях.Но я бы не связывал все это с Ираном. Орбан и Иран — это последствия такой политики. Сначала у Штатов не получилось с Россией. Потом с Европой, которая была изначально от них в вассальной зависимости. Но в конце концов они ее загнали в такой угол, что даже Европа стала огрызаться. Представить себе, что когда-нибудь Европа будет огрызаться на Соединенные Штаты, еще 5-6 лет назад было невозможно. Сейчас на США плюют все, кому не лень. Больного старого беззубого льва уже можно пинать. Это, кстати, не хорошо для всего мира, потому что привыкают к тому, так можно вести себя со сверхдержавами.США пришли к тому моменту, когда что-то менять уже поздно. И они разжигают конфликты один за другим, пытаясь каждым следующим конфликтом перебивать неудачные предыдущие. Они проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран. Сейчас они проигрывают в Иране. Мне интересно, куда они дальше сбегут воевать. Есть еще Тайвань, можно туда убежать воевать. Им надо подавить Россию и Китай. Но пока все конфликты, которые они разожгли для этого, обернулись против них.- После выборов в Венгрии можно ли утверждать, что мы наблюдаем устойчивый тренд на смену пророссийских или проамериканских лидеров и появление евроцентрического блока?- Совсем недавно в Польше победил на выборах правый консерватор, а правительство в Польше все еще леволиберальное. И прогнать его правые не могут. В ФРГ растет популярность "Альтернативы для Германии", но правительство они сформировать не могут. "АдГ" стала первой по популярности партией в Германии по опросам, тем не менее, коалиции складываются все равно против нее. Чтобы она смогла сформировать однопартийное правительство, должна сохраниться эта тенденция. А это далеко не факт.Партия Орбана проиграла выбора, но она до этого находилась при власти четыре срока подряд. За это время можно было наделать ошибок. Люди затаили недовольство, которое вылилось на выборах. Но в Венгрии не пришли к власти левые либералы, как в Польше с Туском в свое время. В Венгрии пришел к власти такой же правый консерватор, который сбежал от Орбана несколько лет назад на почве неудовлетворенных личных амбиций.Если вы посмотрите на стратегические заявления Мадьяра, то он пытается продолжать энергетическую политику Орбана. По поводу политики на украинском направлении, проблема в том, что там договариваться не с кем и не о чем.Если после ухода Орбана обвалится венгерская экономика, люди обнищают, то у "Тисы" не будет шансов на следующих выборах. Чтобы удержать власть, надо удовлетворить экономические потребности венгров. А для того, чтобы их удовлетворить, надо иметь относительно дешевые энергоносители. А где их взять? В России. Дальше все упирается в переговоры.Да, в Европе идет тяжелая борьба. Борьба правых консерваторов и левых либералов. При этом правые консерваторы выступают с позиций демократических, левые либералы выступают с позиций тоталитарных. Кто из них в результате победит? В разных странах будет по-разному. И это как раз закладывает мину под Европейский Союз.Но пока левые либералы господствуют в большинстве европейских государств, они диктуют свою непреклонную волю европейскому человечеству. Как будут развиваться события дальше, посмотрим, но тенденции для них негативные, потому что предложить какие-то экономические и политические прорывы они не могут. Они могут предложить только стагнацию и войну. Ни то, ни другое европейцев явно не удовлетворяет. Тем более, что война не с Мадагаскаром, а с Россией. А это самоубийство. Поэтому у левых перспективы очень плохие в Европе. Хотя с Трампом они расправились очень удачно. Насколько позволят правые европейские политики так собой манипулировать, мы этого не знаем. Это познается только экспериментальным путем.- Тем временем Эрдоган пригрозил Израилю вводом войск. Насколько эта угроза реальна?- У Турции с Израилем отвратительные отношения давным-давно. Для Эрдогана, который борется за региональное лидерство, совсем не выгодно, чтобы все сливки с разгрома американо-израильской коалиции снял Иран. А коалиция к разгрому близка, поскольку все, что сейчас говорит и делает Трамп, дымовая завеса, прикрывающая бегство. Иран достаточно близко подошел к тому, чтобы продемонстрировать серьезный перевес над этой коалицией. Если Иран под санкциями, имеющий гораздо более слабую армию, чем турецкая, не имеющий собственного производства современных видов вооружения, как Турция, сумел продержаться против Израиля и Соединенных Штатов и поставить их на грань военной катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить.Израиль — это маленькая полоска земли, которая простреливается насквозь, так что Эрдоган может попытаться. Но если Трамп начнет сухопутную операцию против Ирана, то Эрдоган воздержится от жестких действий. Если Трамп начнет ядерную войну против Ирана, то Эрдоган надолго воздержится от какой-либо активности на Ближнем Востоке. Пока у него не появится собственное ядерное оружие. Потому что это будет сигнал, что бомбить Израиль и Соединенные Штаты готовы каждого, и причем не просто бомбить, а с использованием ядерных боеприпасов.Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть политические и экономические дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Так что для Израиля есть серьезная опасность, что Турция может начать с ним войну. Но эта война не гарантирована. Она зависит от большого количества внешних и внутренних факторов.

