Иран готовит для США оружие-сюрприз - 22.04.2026 Украина.ру
Иран готовит для США оружие-сюрприз
Иран готовит для США оружие-сюрприз - 22.04.2026 Украина.ру
Иран готовит для США оружие-сюрприз
У Тегерана остаются крупные запасы вооружения, которые способны сильно "насолить" израильско-американской стороне, сообщил 22 апреля канал NBC News
Иран, по данным канала, намерен и в дальнейшем удивлять противников новым вооружением при условии активизации агрессивных действий в отношении Тегерана. Накануне иранские солдаты вывезли на центральные площади Тегерана мощнейшие ракеты отечественного производства, это случилось в ходе массовых митингов в поддержку Ирана в противостоянии с израильско-американской стороной.Видеозаписи с площади публиковали ближневосточные СМИ. Как сообщала Sabrin News, на площадь Ванак в Тегеране был привезён "Кадр-110", а на площадь Исламской революции вывезли "Хоррамшахр-4". КСИР также до этого сообщал о испытаниях нового оружия и даже показывал его запуск, но другой информации пока не раскрывалось.Вашингтон в свою очередь моментально отреагировал на данную акцию Тегерана. Блогер Джексон Хинкл, поддерживающий Иран, опубликовал фото иранского вооружения на своём канале.Момент подготовки ракеты "Хоррамшахр-4" к запуску на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп, – написал Хинкл.Трамп же неожиданно заявил о продлении перемирия с иранской стороной, несмотря на то, что Тегеран заранее отказывался от идеи участвовать во втором этапе переговоров. Хинкл назвал эту задумку Трампа провальной.Как сообщало NBC News, у Тегерана остаются крупные запасы вооружения, которые способны сильно "насолить" израильско-американской стороне.Главные события в России на этот час: Война становится воздушной: налеты БПЛА, в небе над Балтикой - тесно. Хроника событий на 13.00 22 апреля
Иран готовит для США оружие-сюрприз

14:02 22.04.2026 (обновлено: 14:39 22.04.2026)
 
У Тегерана остаются крупные запасы вооружения, которые способны сильно "насолить" израильско-американской стороне, сообщил 22 апреля канал NBC News
Иран, по данным канала, намерен и в дальнейшем удивлять противников новым вооружением при условии активизации агрессивных действий в отношении Тегерана.
Накануне иранские солдаты вывезли на центральные площади Тегерана мощнейшие ракеты отечественного производства, это случилось в ходе массовых митингов в поддержку Ирана в противостоянии с израильско-американской стороной.
Видеозаписи с площади публиковали ближневосточные СМИ. Как сообщала Sabrin News, на площадь Ванак в Тегеране был привезён "Кадр-110", а на площадь Исламской революции вывезли "Хоррамшахр-4". КСИР также до этого сообщал о испытаниях нового оружия и даже показывал его запуск, но другой информации пока не раскрывалось.
Вашингтон в свою очередь моментально отреагировал на данную акцию Тегерана. Блогер Джексон Хинкл, поддерживающий Иран, опубликовал фото иранского вооружения на своём канале.
Момент подготовки ракеты "Хоррамшахр-4" к запуску на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп, – написал Хинкл.
Трамп же неожиданно заявил о продлении перемирия с иранской стороной, несмотря на то, что Тегеран заранее отказывался от идеи участвовать во втором этапе переговоров. Хинкл назвал эту задумку Трампа провальной.
Как сообщало NBC News, у Тегерана остаются крупные запасы вооружения, которые способны сильно "насолить" израильско-американской стороне.
