Война становится воздушной: налеты БПЛА, в небе над Балтикой - тесно. Хроника событий на 13.00 22 апреля

Война становится воздушной: налеты БПЛА, в небе над Балтикой - тесно. Хроника событий на 13.00 22 апреля - 22.04.2026 Украина.ру

Война становится воздушной: налеты БПЛА, в небе над Балтикой - тесно. Хроника событий на 13.00 22 апреля

В небе над Балтикой стало тесно от самолетов России и НАТО. Эксперт объяснил, почему они летают без транспондеров, определяющих, кто свой, кто чужой, и к чему это может привести. ВСУ все активнее атакуют мирный российский тыл, растет число погибших и раненых

2026-04-22T13:00

2026-04-22T13:00

2026-04-22T13:00

В небе над Балтикой "толкаются" эскадрильи России и НАТО Истребители шести стран НАТО поднимались в небо для перехвата двух Ту-22М3 над Балтийским морем, передаёт американский телеканал ABC. С нашей стороны дальние бомбардировщики сопровождали около десяти Су-30 и Су-35.Для перехвата с авиабазы альянса в литовском Шауляе взлетели французские истребители Rafale. Также в воздухе оказались самолёты из Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Румынии.Напомним, на днях Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря."Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35. Продолжительность полёта составила более четырёх часов. На отдельных этапах маршрута наши бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - сообщило Минобороны России.По данным ведомства, экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. В Минобороны подчеркнули, что все полёты российских военных самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Напряжение в небе над Балтикой растет: Россию и НАТО тестируют военные возможности друг друга. Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с "МК" уточнил один крайне важный нюанс: самолеты НАТО стали летать над Балтикой без транспондеров, позволяющих опознавать воздушные суда по принципу "свой-чужой". В ответ и наши борта перестали транспондеры использовать."В Европе повышают градус эскалации: их самолеты с выключенными транспондерами подлетают к нашей границе, преследуя при этом две цели: вынуждают наши средства ПВО, которые мониторят воздушное пространство, реагировать на такие подлеты, а нас – поднимать воздух самолеты-перехватчики, если какой-то зарвавшийся экспериментатор из стран НАТО приближается слишком быстро и близко к нашим границам", - пояснил эксперт.По словам Леонкова, "на Западе думают, что если они будут все время держать нас в напряжении, то этим самым будут демонстрировать свою силу и решительность"."В то же время мы сами извлекаем из этого пользу, потому что наши системы ПВО реально учатся на реальных целях – четко распознавать их", - пояснил эксперт.Теперь, если произойдет массовая атака, полученные в последнее время данные наши вооруженные силы смогут использовать для эффективной работы автоматизированных систем подавляющего огня - ведь они тоже достаточно изучили противника."Мы совершенствуем свою систему ПВО. Наши враги дают нам для этого богатый материал", - пояснил эксперт.Трагедия в Сызрани: откуда прилетели БПЛА "лютый"Ночью Сызрань атаковали украинские беспилотники, после удара в городе частично обрушился подъезд жилого дома. Первые взрывы прогремели около трех часов ночи. Очевидцы рассказывали о звуках пролета дронов, стрельбе и вспышках в небе — работали силы ПВО.Удар пришелся в четырехэтажный многоквартирный дом. Его подъезд полностью рухнул. На кадрах с места трагедии видно груду кирпичей, кусков бетона, а также десятки выбитых взрывом оконных рам.Под завалами оказались люди. Спасти удалось четверых, в том числе ребенка. К 10 утра в МЧС сообщили, что под обломками подъезда дома нашли тела двух человек: погибли женщина и ребенок. Их тела нашли на четвертый час поисковых работ. В МЧС заявили, что людей под завалами больше нет.Ближе к утру еще один беспилотник попал в жилую десятиэтажку: в квартире на шестом этаже вспыхнул пожар, его оперативно потушили. Обломки дрона задели автомобили во дворе — две машины полностью сгорели. Жильцов эвакуировали, спасатели осматривают здание и уточняют данные о возможных пострадавших."Сегодня утром вражеские БПЛА повредили два МКД в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле.В результате атаки 12 человек пострадали. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь", — написал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.По его словам, на месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму дому нет. Для эвакуированных развернули пункты временного размещения.По данным SHOT, Сызрань могла быть атакована БПЛА типа "Лютый", которые, возможно, запускались с территории Харьковской области. Эти дроны могут преодолевать более тысячи километров, размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина — 4,4 м.БПЛА летел на низкой высоте, из-за чего и попал в дом.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru сказал, откуда могли запустить дроны для атаки региона РФ."Вполне вероятно, дроны летели с Юга: Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Они могут лететь больше 1000 км. Возможно, их интересовали не только гражданские объекты, но и НПЗ и какие-то еще сторонние цели. Но попали по жилым домам", – сказал Дандыкин.Военная хроникаВСУ, между тем, атаковали не только Сызрань. Пять жилых домов и гражданские машины повреждены в центре Донецка в результате массированного удара дронов ВСУ, сообщил журналистам представитель Следственного комитета России."Сотрудники СК РФ производят фиксацию последствий массированной вооруженной атаки на жилые кварталы в Ворошиловском районе Донецка со стороны вооруженных формирований Украины. Многочисленные повреждения получили не менее пяти многоэтажных жилых домостроений", - сказал представитель СК.Он добавил, что при атаке противник использовал не менее пяти БПЛА самолетного типа иностранного производства.В домах выбиты окна, двери, повреждены фасад и кровля. Жители самостоятельно начали уборку территории, на месте работают и коммунальные службы. Также на помощь жителям пришли народные дружинники, помогающие в разборе завалов. Они закрывают выбитые окна пленкой.Возле домов лежит много битого стекла, обломки кирпичей и обшивки домов, а также фрагменты БПЛА - моторы, лопасти, крылья.Между тем, эвакуированные в Курске жители дома, в который врезался беспилотник ВСУ, вернулись в свои квартиры. У двух автомобилей повреждены обломками стекла, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."Люди уже вернулись в свои квартиры. Было очень приятно услышать, что эвакуация людей была организована на достойном уровне: старший по дому признался честно, что такого даже не ожидал. У двух автомобилей повреждены стекла - собственники получат компенсацию", - написал он в своем канале в "Максе".Хинштейн добавил, что обломки повредили кровлю котельной дома, но на ее работе удар никак не сказался."Оперативные службы отработали на месте происшествия - благодарю их за точную и слаженную работу. Также обломки беспилотника упали на территории школы - ее сегодня перевели на дистант. Что происходит на фронте: Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки

россия

сызрань

балтика

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

россия, сызрань, балтика, василий дандыкин, хинштейн, нато, вооруженные силы украины, су-35, rafale, минобороны, эксклюзив, хроники