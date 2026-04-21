Русские освободили в Мали заложников из России и Украины

Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами "Африканского корпуса", сообщило 21 апреля Минобороны России

2026-04-21T18:07

По информации из канала ведомства в Мах, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин".После успешной операции российские медики из госпиталя "Африканского корпуса" провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным "Африканского корпуса" и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.Главные события дня: Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля

