Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля

Президент России рассказал, в каком случае удастся достигнуть целей СВО. Китай вступил в войну на Ближнем Востоке, прислав в Персидский залив три военных корабля, чтоб защитить свои танкеры и сухогрузы. Дональд Трамп заявил, что использовал перемирие для перевооружения армии более мощными ракетами. Эксперт дал три сценария развития конфликта

2026-04-21T18:00

Путин рассказал, чем закончится СВО и назвал главное условие успехаРоссия знает, чем закончится специальная военная операция, и будет реализовывать поставленные задачи, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, чем все это (специальная военная операция - ред.) закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", - сказал глава государства на встрече с представителями муниципального сообщества.Путин также отметил, что боевые действия - это всегда сложная и опасная вещь."Уверен, они (задачи и цели СВО - ред.) будут достигнуты", - заключил российский лидер.Также президент сообщил, что на сопредельных с приграничными российскими регионами территориях постепенно создается зона безопасности, и эта работа будет продолжена до устранения угроз."Зона безопасности постепенно - постепенно, но она создается на сопредельной (на границе с Украиной – ред.) территории. Мы будет так действовать и дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - заявил Путин.Президент также указал на необходимость обеспечения условий для долгосрочного проживания и благополучия людей в этих субъектах."Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, имели возможность не только всё воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", — добавил российский лидер.Ширина буферной зоны на границе с Украиной должна быть не менее 300 километров. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, чьи слова приводит "Царьград"."Вот это будет безопасность. 300 километров — это как раз будет включать и новые территории", — пояснил он.По мнению эксперта, зона безопасности не обязательно должна означать открытое взятие под контроль территорий, граничащих с Россией, к примеру Харьковской, Сумской и Черниговской областей. При этом он допустил, что в буферной зоне могут пройти дополнительные референдумы о вхождении территорий в состав России.На встрече с представителями муниципального сообщества Владимир Путин назвал главное условие победы в СВО:"Сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей специальной военной операции", — сказал глава государства.Китай прямо вступил в войну на Ближнем Востоке: чего он добиваетсяКНР перебросила боевую группу из эсминца "Таншань", фрегата "Дацин" и судна снабжения "Тайху" из Аденского залива ближе к Ормузскому проливу в ответ на захват американскими военными иранского контейнеровоза Touska в Оманском заливе, сообщил 21 апреля в телеграм-канал "Рыбарь".Судно под флагом Ирана шло из китайского порта Гаолань (Чжухай), известного отгрузкой химикатов, включая перхлорат натрия — ключевой компонент твердого ракетного топлива для баллистических ракет, предположительно связанных с ядерной программой Тегерана.Вместимость Touska — до 4,8 тысяч 20-футовых контейнеров, захват эсминцем USS Spruance после 6 часов неповиновения вызвал официальный протест Пекина, расцененный как "принудительный перехват"."Китайцы, конечно, заинтересованы не только в справедливом разрешении проблемы вокруг Ирана в целом, но и в разблокировке поставок с Ближнего Востока", - в интервью "Вести" профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.По словам эксперта, Китай сильно зависит от поставок нефти, и каждый день военных действий в регионе влечет за собой большие дополнительные финансовые затраты, которых он хочет избежать. В том числе – применив военную силу.Трамп грозит Ирану новыми ракетными ударамиСША воспользовались паузой в боевых действиях с Ираном для перевооружения, сейчас их военная мощь в этом регионе превосходит ту, что была до начала операции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNBC.По словам американского лидера, временное прекращение огня было хорошим решением, поскольку США успели перевооружиться."У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это для пополнения запасов", — отметил он.Политолог-американист Малек Дудаков озвучил три сценария, по которым будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке."Первый – это возвращение к военной эскалации, включая удары по гражданским объектам. Надо понимать, что подобная стратегия не приводит к стратегическому успеху и лишь усиливает обвинения в военных преступлениях в адрес американского руководства", - заявил эксперт в интервью NEWs.ru.Второй, по мнению эксперта, сценарий, это наземная операция с высадкой на островах в Персидском заливе, включая район острова Харк и территории в Ормузском проливе. Однако, как он отмечает, утечки из американской администрации показывают серьезные сомнения в реализации такого плана из-за риска больших потерь и падения рейтинга президента США.И, наконец, третий сценарий - сохранение так называемого "околовоенного" состояния."Речь идет о точечных действиях против танкеров и попытках давления на иранскую экономику без полномасштабной войны. Такой сценарий может усилить глобальный энергетический кризис", - заявил эксперт.В целом, по оценке Дудакова, на данный момент у сторон конфликта отсутствует приемлемая модель деэскалации.О ситуации в ПМР: Удар Молдавии и Украины по Приднестровью: эксперт про серьезную угрозу для республики

Никита Миронов

россия, китай, иран, владимир путин, дональд трамп, хроники, эксклюзив