Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/iran-ne-budet-vesti-peregovory-s-ssha-pod-ugrozoy--spiker-parlamenta-1078119684.html
Иран не будет вести переговоры с США под угрозой — спикер парламента
2026-04-21T04:03
украина.ру
новости
иран
сша
irna
вашингтон
джей ди вэнс
переговоры
война в иране
удар по ирану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/13/1076977563_0:131:3190:1925_1920x0_80_0_0_5eb4bb475122c7d7c919f4dc00954edc.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/13/1076977563_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1b78f38836e813515b92d084bac07305.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
04:03 21.04.2026
 
© Фото : Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкМохаммад Багер Галибаф
Мохаммад Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран не будет вести с Соединённым Штатами переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом в ночь на 21 апреля сообщает агентство IRNA
"Мы не будем вести переговоры [с Соединённым Штатами] под угрозой", — цитирует агентство иранского политика.
По словам спикера, последние две недели Иран "готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя".
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры результата не принесли, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом США начали блокаду иранских портов. В настоящее время посредники пытаются организовать новую встречу противоборствующих сторон.
Ранее сообщалось, что делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вылетела в Пакистан для переговоров с иранской делегацией.
Актуальное интервью на эту тему: Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
