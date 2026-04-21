Иран не будет вести переговоры с США под угрозой — спикер парламента
Иран не будет вести с Соединённым Штатами переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом в ночь на 21 апреля сообщает агентство IRNA
2026-04-21T04:03
"Мы не будем вести переговоры [с Соединённым Штатами] под угрозой", — цитирует агентство иранского политика.
По словам спикера, последние две недели Иран "готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя".
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры результата не принесли, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом США начали блокаду иранских портов. В настоящее время посредники пытаются организовать новую встречу противоборствующих сторон.
Ранее сообщалось, что делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вылетела в Пакистан для переговоров с иранской делегацией.