Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном - 20.04.2026 Украина.ру
Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном
Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном - 20.04.2026 Украина.ру
Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном
Делегация США во главе с вице-ппрезидентом США Джей Ди Вэнсом вылетела в Пакистан для переговоров с иранской делегацией. Об этом газете New York Post сообщил президент США Дональд Трамп
2026-04-20T17:23
2026-04-20T17:23
Президент США сообщил о переговорах на высшем уровне, в которых может принять участие и он лично при условии прогресса на нынешнем этапе."Мы должны провести переговоры. Поэтому я полагаю, что на данный момент никто не играет в игры. Я не против встретиться с ними. Если они хотят встретиться, у нас есть очень способные люди, но я не против встретиться с ними", - заявил Трамп.Он также обозначил принципиальное требование Вашингтона к Тегерану."Избавиться от ядерного оружия. Все очень просто. Ядерного оружия не будет", - пояснил он требование к Ирану.Накануне руководство Ирана заявило нарушении Соединёнными Штатами перемирия. Официальный Тегеран также указывал на несоблюдение перемирия Израилем, ведущим одновременно войну в соседнем Ливане.
сша
иран
пакистан
ближний восток
тегеран
новости, сша, иран, пакистан, дональд трамп, джей ди вэнс, переговоры, ближний восток, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная энергетика, война в иране, тегеран , война, джон салливан
Новости, США, Иран, Пакистан, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, переговоры, Ближний Восток, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, война в Иране, Тегеран , война, Джон Салливан

Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном

17:23 20.04.2026
 
Делегация США во главе с вице-ппрезидентом США Джей Ди Вэнсом вылетела в Пакистан для переговоров с иранской делегацией. Об этом газете New York Post сообщил президент США Дональд Трамп
Президент США сообщил о переговорах на высшем уровне, в которых может принять участие и он лично при условии прогресса на нынешнем этапе.
"Мы должны провести переговоры. Поэтому я полагаю, что на данный момент никто не играет в игры. Я не против встретиться с ними. Если они хотят встретиться, у нас есть очень способные люди, но я не против встретиться с ними", - заявил Трамп.
Он также обозначил принципиальное требование Вашингтона к Тегерану.
"Избавиться от ядерного оружия. Все очень просто. Ядерного оружия не будет", - пояснил он требование к Ирану.
Накануне руководство Ирана заявило нарушении Соединёнными Штатами перемирия. Официальный Тегеран также указывал на несоблюдение перемирия Израилем, ведущим одновременно войну в соседнем Ливане.
