Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном
Делегация США во главе с вице-ппрезидентом США Джей Ди Вэнсом вылетела в Пакистан для переговоров с иранской делегацией. Об этом газете New York Post сообщил президент США Дональд Трамп
2026-04-20T17:23
Президент США сообщил о переговорах на высшем уровне, в которых может принять участие и он лично при условии прогресса на нынешнем этапе.
"Мы должны провести переговоры. Поэтому я полагаю, что на данный момент никто не играет в игры. Я не против встретиться с ними. Если они хотят встретиться, у нас есть очень способные люди, но я не против встретиться с ними", - заявил Трамп.
Он также обозначил принципиальное требование Вашингтона к Тегерану.
"Избавиться от ядерного оружия. Все очень просто. Ядерного оружия не будет", - пояснил он требование к Ирану.
Накануне руководство Ирана заявило нарушении Соединёнными Штатами перемирия. Официальный Тегеран также указывал на несоблюдение перемирия Израилем, ведущим одновременно войну в соседнем Ливане.