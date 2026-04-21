Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/chikatilo-iz-zelenograda-pogib-na-svo-1078147320.html
"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО
2026-04-21T18:47
2026-04-21T18:49
новости
лнр
анатолий гриценко
вооруженные силы украины
шторм z
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071123320_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_230fef0fc985c350830888d2422bbc57.jpg
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071123320_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_5c9be7ceb0f5d8fb53424911a2fe44de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости, ЛНР, Анатолий Гриценко, Вооруженные силы Украины, Шторм Z

"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО

18:47 21.04.2026 (обновлено: 18:49 21.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, его тело опознали только недавно. Телеграм-канал SHOT 21 апреля сообщил, маньяк попал под обстрел со стороны ВСУ
На счету серийного убийцы пять жертв. В зоне СВО он служил в отряде "Шторм Z". Из-за проблем со здоровьем его взяли только в санитарно-эвакуационный взвод.
Родственников у Гриценко не осталось, поэтому, предварительно, его похоронят в ЛНР.В зону СВО душегуб отправился добровольно в сентябре 2023 года. К тому моменту он вышел из мордовской колонии по УДО. Гриценко — бывший милиционер, которого уволили за пьянство. Сначала он забил сковородкой проститутку, а потом вошёл во вкус и стал охотиться на людей в Зеленоградском лесопарке: подкрадывался сзади и бил молотком в висок. В колонии маньяк тоже продолжал вести себя неадекватно.
Маньяка задержали 19 ноября 2001 года. Это сделал обычный водитель автобуса Анатолий Сухов — он услышал, как кричит одна из жертв Гриценко.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛНРАнатолий ГриценкоВооруженные силы УкраиныШторм Z
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
