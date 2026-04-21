"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО
18:47 21.04.2026 (обновлено: 18:49 21.04.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников
Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, его тело опознали только недавно. Телеграм-канал SHOT 21 апреля сообщил, маньяк попал под обстрел со стороны ВСУ
На счету серийного убийцы пять жертв. В зоне СВО он служил в отряде "Шторм Z". Из-за проблем со здоровьем его взяли только в санитарно-эвакуационный взвод.
Родственников у Гриценко не осталось, поэтому, предварительно, его похоронят в ЛНР.В зону СВО душегуб отправился добровольно в сентябре 2023 года. К тому моменту он вышел из мордовской колонии по УДО. Гриценко — бывший милиционер, которого уволили за пьянство. Сначала он забил сковородкой проститутку, а потом вошёл во вкус и стал охотиться на людей в Зеленоградском лесопарке: подкрадывался сзади и бил молотком в висок. В колонии маньяк тоже продолжал вести себя неадекватно.
Маньяка задержали 19 ноября 2001 года. Это сделал обычный водитель автобуса Анатолий Сухов — он услышал, как кричит одна из жертв Гриценко.
