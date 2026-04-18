Неужели Трамп решил похитить Папу Римского? "Война" Трампа и Святого Престола

Скандал за скандалом - такова жизненная траектория президента США Дональда Трампа. Создаётся даже впечатление, что он как будто специально создает информационные скандальные поводы: лишь бы о нём говорили!

2026-04-18T08:25

2026-04-18T08:26

Но последний скандальный случай, публичная перепалка с Папой Римским, это не просто скандал, а скандалище, который может легко отвернуть от Трампа симпатии всех католиков мира.Дональд противТрамп выпустил "энциклику" в своей собственной социальной сети. К Папе Римскому он обратился панибратски, даже не как к равному, а к своему подчинённому.Ничего удивительного. После ухода из жизни предыдущего Папы Трамп публиковал свои собственные изображения в папском облачении и намекал, что неплохо было бы избрать понтификом его самого, Дональда Трампа.Трамп до сих пор считает, что назначение "американского папы", сегодняшнего Папы Льва XIV - это, конечно же, заслуга президента США.Тем более неприятным для президента США стало открытие, что новый Папа имеет другую точку зрения по множеству вопросов.Оказалось, что назначение первого в истории Папы происхождением из Америки (и второго в истории, чей родной язык - английский) совершенно не значило, что Папа будет подчиняться Трампу.Тем более что у Папы, как бы там ни было, и какие там, в закулисной жизни Ватикана, ни плетутся интриги, есть другой начальник, и Он находится не на Земле.И уж точно среди земных "начальников" - это не Трамп.Вот это-то и обидно!Политический властитель и "ненужный папа""Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен в вопросах внешней политики", - сообщил миру Трамп.Дальше Трамп объяснил, почему ему "не нужен такой папа".Да, вот именно так и написал:"Мне не нужен папа", который выступает против нападения на Иран. Тот, который не поддержал вторжение и похищение президента Венесуэлы. И наконец Трампу не нужен папа, который критикует его, Трампа."Я делаю то, ради чего меня избрали ПОЛИТИЧЕСКИМ ВЛАСТИТЕЛЕМ!" - именно так, и большими буквами, Трамп определяет свое положение в мире.Он, конечно же, считает себя выше Папы. Он прямо пишет, что Папа должен быть благодарен лично ему:"Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане",- вот так, вполне в своём духе, описывает Трамп своё видение тонких механизмов, которые сработали при назначении Папой Льва XIV.Дальше Трамп перешёл к уже совсем мелким деталям, недостойным внимания людей на таких должностях, как Папа и Политический Властитель."Он встречается с симпатизантом Обамы Дэвидом Аксельродом!" и другие подробности.Миграция и папаЗачем же он на это пошёл?Во-первых, хотя спор понтифика и президента касался войны в Иране - это, на самом деле, очередной симптом давней вражды и разногласий между Папой Львом и Трампом.Папа Лев XIV еще задолго до начала "второй иранской войны", отказался ехать на 250-летие США.Великолепный праздник, задуманный Трампом, пройдёт без понтифика.Почему? Потому что Папа не хочет быть "инструментом внутриполитической агитации" - то есть агитировать за республиканцев, самим своим появлением "возле Трампа". И потом, он глубоко обеспокоен вопросами миграции в США (мигранты, в большинстве своём, католики, паства Папы Римского).Сам Папа уже запланировал на эти дни поездку на остров Лампедуза. И широко оповестил о том католическую общественность.Символично! Ведь на этот остров прибывают беженцы из Африки, которые потом отправляются в страны Европы.Лампедуза - символ нелегальной миграцииТрамп, как и движение МАГА, выступает против нелегальной миграции. Трамп даже вводил войска в города США, вылавливал мигрантов, сажал их на самолёты и отправлял в их страны.Есть большое "но": как будут работать американские предполагаемые в будущем индустриальные предприятия, которые "мэйк Америка грэйт", если даже сейчас крупнейшие американские заводы не могут работать без мигрантов?Но это уже другая история в противоречивой и причудливой политике Трампа: он часто делает в итоге не то, что обещал.Пока что, на фоне антииммиграционных рейдов Трампа в США и войны в Иране, намечается на 1 мая крупнейшая забастовка, которую организуют "демы".Это совершенно небезобидно: последний раз на митинги и демонстрации "No Kings" в США (организаторы - "Сорос" и "демпартия", в широком смысле) вышли 9 миллионов человек!Что будет, если к ним присоединятся католики США?Беженцы - избирателиПапа выступает с позиций милосердия: каждый беженец должен быть пригрет в наших христианских домах и отогрет нашими христианскими сердцами.Конечно, позиция Папы с христианской точки зрения, безупречна. Но на самом деле эта позиция подозрительно совпадает с позицией "демов" и других глобалистов, которые выступают категорически "за" миграцию, в том числе нелегальную.Это же их будущие избиратели! Это будущие покупатели их товаров (произведённых в Китае, но какая разница, если прибыль общая).Это расходы государств и целые районы национальных диаспор в европейских государствах? Ну и что. Глобалисты в этих районах не живут, а забрать деньги из госбюджетов - это их цель.Это мы видим, кстати, на примере Украины и яростной борьбы за "90 миллиардов кредита от ЕС", который будут выплачивать европейские налогоплательщики в карманы глобалистов, а Украина получит, естественно, шиш, но кого это волнует? Уж точно не Зеленского - верного "слугу" глобалистов.Получается, что Папа на стороне той, где Демпартия, Обама и другие "неудачники" (по терминологии Трампа). Ситуационно - да. Но это не всегда так. Сегодняшнего Папу, кстати, часто называют "китайским", а не американским, намекая на его тесные связи с руководством КНР.Но на теме миграции, в любом случае, полностью разошлись позиции Трампа и Папы Льва. И они оба высказывались уже по этому поводу. Папа - с показным смирением. Трамп - с демонстративным раздражением.И вот - новая, ещё большая конфронтация.Иран и папаВо-вторых, Папа Лев осудил войну в Иране.Это тоже - давно тлеющий конфликт.Ещё в январе посла Святейшего престола вызвали в Пентагон (!)С огромным раздражением провел встречу с представителем Ватикана, кардиналом Кристофом Пьером, Элбридж Колби, главный стратег Пентагона. Он потребовал от Ватикана полной поддержки военных авантюр Трампа. Вспомнил, кстати, даже про "авиньонское пленение", когда Папы находились под контролем королей Франции.Неужели Трамп решил похитить Льва XIV, как Николаса Мадуро?На самом деле Папа осуждает не только войну в Иране, он посягнул на святое для Трампа - на группу "христианских сионистов", которые и являются подстрекателями войны в Иране.Третья сила: Израиль, католики и сионистыВойна в Иране началась в результате сильнейшего влияния на Трампа израильского лобби и произраильских групп, одной из которых являются так называемые "христианские сионисты".К ним принадлежат и сегодняшний министр обороны Хегсет, и трамповская "домоправительница", настоящая хозяйка Белого дома, управляющая всеми делами Сьюзан Вайлс.Это не единственная причина начала войны, конечно же, но одна из важнейших.Дошло до того, что в этот раз на Пасху и молитвенные мероприятия в Белом доме не был приглашён ни один представитель католической церкви.Протестанты "рулят". Но это не простые протестанты. Это "христианские сионисты", представителем которых является и знаменитая пасторша Белого дома Пола Вайт, которая издаёт нечленораздельные крики, сравнивает Трампа с Христом и призывает к разрушению Ирана.Само словосочетание "христианские сионисты" - это сочетание несочетаемого. На самом деле, к христианству эта секта не имеет никакого отношения.Это тоже отдельный вопрос - как создавалась эта секта в США и как её поддерживали и продвигали представители израильского лобби, и как они в итоге захватили Белый дом и власть над нарциссичным нестойким разумом нынешнего президента США.Но это произошло. И Дональд Трамп действует под влиянием не только своего зятя Кушнера и всей семьи Кушнеров - близких друзей семьи премьера Израиля Нетаньяху.Не только под влиянием семьи самой богатой израильтянки Мириам Адельсон - главных спонсоров всех предвыборных кампаний Трампа.Но и под мощнейшим влиянием заполонивших Белый дом христианских сионистов."Я хочу, чтобы система была реформирована!"Знаменитый американский журналист Такер Карлсон:"Я хочу, чтобы система была реформирована. Все американские президенты с 1963 года в значительной степени делали то, чего хотел Израиль. И теперь это действительно вредит нам.Проблема не только в Трампе. Проблема — в механизме контроля, который позволяет стране с населением 9 миллионов влиять на страну с населением 350 миллионов. Что это за механизм? Я не уверен, что знаю ответ. Нам нужно это выяснить."И ещё Такер Карлсон:"Какова религия Соединенных Штатов? Какова религия правительства США? Какова, честно говоря, религия Дональда Трампа? Это явно не христианство. Это израильтянство. Это защита Израиля.""Святой престол" против гегемонаА ещё Папа Римский не поддерживает Трампа в вопросах ИИ. Церковь вообще против чрезмерного развития этого инструмента.В общем, Папа - практически во всех важнейших вопросах противник Трампа.Но было бы большим упрощением говорить, что Папа - "за Китай" или "против Израиля" или "за глобалистов" или "за европейских лидеров"."Святой престол" ведёт, как всегда и во все века, свою тонкую интересную игру на многих шахматных досках.Ну а образ "гегемона" тем временем летит в тартарары. Из государства якобы всеобщего равенства (пускай и только для пропагандистских целей) США превращаются в государство, которое декларирует: "мы их всех убьём", "уничтожим цивилизацию", "ключи от ада у нас".Как может на это в принципе реагировать любой нормальный человек, даже не будучи Папой Римским?Трамп и католицизм"Война" с Папой Римским, противостояние с католиками - это очень опасно и очень плохо для Трампа.Католиков в самих США скоро будет больше, чем протестантов и представителей других религий. Огромное количество беженцев, особенно из латиноамериканских стран - католики. И всех их, заметим, милосердно принимает в своё сердце Папа Римский, а не "политический властитель" Трамп.В США сейчас от 19 до 22 процентов населения - католики (по разным исследованиям)Большинство верующих Италии, Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польши - католики.Не говоря уже про Африку, где проживает 20 процентов всех католиков мира, Филиппины и Индию, где живет 10 процентов католиков мира. В обеих Америках живёт 47 процентов всех католиков. А всего в мире 1,4 миллиарда человек исповедуют католицизм.Не зря оба "зама" Трампа - и Вэнс, и Рубио - католики. Они должны были собирать симпатии католического электората.Правда, Вэнс (новоиспеченный католик) уже тоже успел посоветовать Папе "заниматься вопросами морали", и не лезть в политику.Ну что ж. Вэнс не мудр. Как сказал Папа Римский Лев XIV в ответ на послание Трампа: "легитимность определяется мудростью и моралью".А также: "сердце Бога с маленькими и смиренными", намекая, скорее всего, на раздутое эго Трампа и Вэнса.Теперь же Трамп, Вэнс, Рубио и деятели из Пентагона совместными усилиями добились-таки единого результата!Абсолютно все кардиналы Нового Света выступают против политики Белого дома. Небывалое единение! Среди кардиналов есть тоже деление на "консерваторов" и "либералов", но в вопросе противостояния Трампу, Вэнсу и тем более "христианским сионистам" они теперь едины.Это надо было сильно постараться. O том, как украинские эксперты оценивают деятельность политического руководства США - в статье Трамп - Фантомас, а Вэнс - маразматик. Украинские эксперты о переориентации Украины с США на ЕС

Елена Мурзина

