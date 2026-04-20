Политолог: Чем быстрее Трамп уйдёт из Ирана, тем раньше начнутся переговоры по Украине

Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, то летом попытается форсировать переговоры по Украине. Чем раньше он выйдет из иранской кампании, тем больше шансов на завершение конфликта в Восточной Европе до сентября 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-04-20T04:30

Журналист спросил эксперта, как связаны ближневосточный конфликт и украинское урегулирование. Абзалов ответил, что сейчас все переговоры находятся в подвешенном состоянии из-за Ирана.И сейчас президент США пытается выйти оттуда, сохранив лицо. Это же пытаются сделать Иран и Израиль, но при этом все понимают, что проиграли, сказал политолог."Трамп попытается завершить военную кампанию против Ирана до 14 мая. С этого времени начинается автомобильный сезон в США. Народ начинает активнее ездить, цены на бензин в среднем вырастают на 10-15% к зимнему уровню. Это говорит о том, что начинается избирательный летний цикл. И люди начинают фиксировать цены на бензин в политической составляющей", — пояснил Абзалов.Поэтому любой политтехнолог скажет: если американский лидер не завершит конфликт на Ближнем Востоке до 27 мая, ему конец, констатировал эксперт.По словам Абзалова, если американский лидер завершит конфликт до мая, то летом он, скорее всего, попытается форсировать переговоры по Украине. Это базовый сценарий.Чем раньше и чем менее болезненно Трамп будет выходить из Ирана, тем больше шансов на завершение конфликта в Восточной Европе до сентября 2026 года, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.

новости, иран, украина, сша, дональд трамп, дмитрий абзалов, пит хегсет, украина.ру, нато, главные новости, главное, ближний восток, война в иране, переговоры по украине 2025, переговоры, война на ближнем востоке, срочно