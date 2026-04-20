Дезертир в Харьковской области пойман на торговле оружием

Украинский военнослужащий сбежал из воинской части и пытался продавать оружие, полученное в зоне боевых действий. Об этом 20 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-04-20T15:45

"По данным следствия, мужчина скрывал выданное ему вооружение и другие средства поражения, а в марте этого года оставил часть, забрав их с собой. После этого стал искать покупателей", - рассказали в ГБР.Следователи задокументировали попытку продать автомат АК-74 и 17 гранат Ф-1 с запалами. Во время передачи оружия он был задержан.Во время обысков в квартире дезертира изъяли 174 патрона калибра 5,45 мм и снаряженный магазин с 41 патроном."Военнослужащему сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 УК Украины). По этим статьям грозит до 12 лет лишения свободы", - отметили в ГБР.Незадачливый дезертир находится под стражей с возможностью внесения залога.

