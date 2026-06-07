"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня - 07.06.2026 Украина.ру
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"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня
"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня - 07.06.2026 Украина.ру
"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня
Китай задействовал силы морской безопасности двух провинций для специальной правоохранительной миссии к востоку от Тайваня. Об этом 7 июня сообщает государственное агентство "Синьхуа"
2026-06-07T08:19
2026-06-07T08:19
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Китай начал специальную морскую операцию к востоку от острова Тайвань. Как сообщило государственное агентство "Синьхуа", решение принято в ответ на заявление Японии и Филиппин о запуске переговоров по делимитации морской границы в этом регионе.К участию в специальной правоохранительной миссии привлечены силы Управлений морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.В Пекине поставили перед участниками операции несколько ключевых задач: полное выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и усиление мониторинга судоходства в стратегически важных районах.В конце мая после визита в Японию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего Токио и Манила объявили о запуске переговоров о разграничении континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В Пекине эти действия расценили как прямую угрозу своим интересам.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Китай, Украина.ру, Тайвань, Япония

"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня

08:19 07.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Китай задействовал силы морской безопасности двух провинций для специальной правоохранительной миссии к востоку от Тайваня. Об этом 7 июня сообщает государственное агентство "Синьхуа"
Китай начал специальную морскую операцию к востоку от острова Тайвань. Как сообщило государственное агентство "Синьхуа", решение принято в ответ на заявление Японии и Филиппин о запуске переговоров по делимитации морской границы в этом регионе.
К участию в специальной правоохранительной миссии привлечены силы Управлений морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.
В Пекине поставили перед участниками операции несколько ключевых задач: полное выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и усиление мониторинга судоходства в стратегически важных районах.
В конце мая после визита в Японию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего Токио и Манила объявили о запуске переговоров о разграничении континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В Пекине эти действия расценили как прямую угрозу своим интересам.
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