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"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня

"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня - 07.06.2026 Украина.ру

"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня

Китай задействовал силы морской безопасности двух провинций для специальной правоохранительной миссии к востоку от Тайваня. Об этом 7 июня сообщает государственное агентство "Синьхуа"

2026-06-07T08:19

2026-06-07T08:19

2026-06-07T08:19

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Китай начал специальную морскую операцию к востоку от острова Тайвань. Как сообщило государственное агентство "Синьхуа", решение принято в ответ на заявление Японии и Филиппин о запуске переговоров по делимитации морской границы в этом регионе.К участию в специальной правоохранительной миссии привлечены силы Управлений морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.В Пекине поставили перед участниками операции несколько ключевых задач: полное выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и усиление мониторинга судоходства в стратегически важных районах.В конце мая после визита в Японию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего Токио и Манила объявили о запуске переговоров о разграничении континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В Пекине эти действия расценили как прямую угрозу своим интересам.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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