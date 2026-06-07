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6 июня 1944 года: удар Повелителя

6 июня 1944 года: удар Повелителя - 07.06.2026 Украина.ру

6 июня 1944 года: удар Повелителя

К лету 1944 года союзники высадились уже в Северной Африке (операция Torch, ноябрь 1942 года) и в Италии (операция Baytown, сентябрь 1943 года), но открытием второго фронта считается высадка в Нормандии – начавшаяся 6 июня 1944 года операция Overlord. Это и правильно – именно с атлантического побережья открывается прямой путь в глубину Европы

2026-06-07T08:00

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Планирование высадки союзников в Европе началось ещё в 1941 году. Однако для того, чтобы осуществить эту операцию потребовалось отразить немецкое воздушное наступление на Британию ("Битва за Британию") и подводное – на британские коммуникации в Атлантике ("Битва за Атлантику").В августе 1942 года была предпринята частная операция в районе французского порта Дьепп. Это был набег с целью уничтожения высадочных средств (на случай, если немцы вернутся в идее форсирования Ла-Манша), масштабная высадка не планировалась.Решение об открытии второго фронта в Европе было принято на Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года. Согласие Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на высадку в мае 1944 года было частью джентльменского соглашения – Сталин устно заверил союзников, что СССР после завершения войны с Германией присоединится к войне с Японией. По настоянию Сталина местом высадки была избрана Франция – для этого пришлось выдержать дипломатическое сражение с британским премьером, который настаивал на Балканах, откуда британцев выперли в 1941 году.Проведение операции было поручено назначенному ещё в августе 1942 года главнокомандующему войсками союзников в Европе американскому генералу Дуайту Эйзенхауэру. Командующим сухопутными войсками в декабре 1943 года стал британский генерал Бернард Монтгомери (в рамках дезинформации ему сделали актёра-двойника, который был отправлен в Северную Африку, где Монтгомери в мае 1943 года руководил разгромом немецкой группы армий "Африка"). План операции принадлежал в основном британскому командующему.Помимо американских и британских войск в операции участвовали также подразделения Франции, Бельгии, Польши, Чехословакии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Дании и даже Люксембурга, армия которого в 1940 году составляла менее 800 человек.Для высадки были подготовлены специальные вооружения, например – сконструирован комплект для превращения линейного танка M4 "Sherman" в плавающий "Sherman DD". Он представлял собой прорезиненный поплавок, надувавшийся вокруг танка и винт с приводом от основного двигателя.В подготовке операции "Оверлорд" принял участие и СССР. Советская разведка дезинформировала немецкое командование относительно места высадки союзников (операции Fortitude и Bodyguard – союзники сначала создавали впечатление подготовки высадки в Норвегии, а потом – в О-де-Франс), а МИД осуществлял дипломатическое давление на Швецию и Турцию.Операция "Оверлорд", начавшаяся 6 июня и закончившаяся 25 августа 1944 года стала самым масштабным высадочным десантом в истории – на материк было переправлено 2,88 млн человек, которых поддерживали 11,6 тыс. самолётов, а также главные силы британского и американского флотов в Атлантике.Для высадки морского десанта было привлечено 672 боевых корабля и 4 126 десантно-транспортных судов. Всего флот союзников включал в себя 6 939 вымпелов с личным составом в 195,7 тыс. моряков. Перед высадкой были построены две больших и пять малых сборных искусственных гаваней, способных обеспечить ежедневный приём 12 тыс. тонн различных грузов и до 2500 автомобилей. Снабжение плацдарма топливом осуществлялось по проложенным уже после высадки подводным трубопроводам.Другим рекордом был высаженный перед началом морской части операции воздушный десант – 2 395 самолётов и 847 планеров доставили во Францию 24,4 тыс. солдат, 567 автомашин, 362 орудия, 18 танков. Это был крупнейший в истории воздушный десант (немецкий десант на Крите в мае 1941 года составил около 15 тыс. человек). Судя по всему, эта операция оказала влияние на строительство советских воздушно-десантных войск в послевоенный период (советские воздушные десанты во время войны были неудачны, воздушно-десантные корпуса были переформатированы в гвардейские стрелковые дивизии).Немецкая группировка во Франции насчитывала 1,4 млн человек (из них в первом эшелоне – 380 тыс.) при 2,2 тыс. самолётов. Но только в первый день операции во Франции высадилось более 156 тыс. человек. К концу июня на плацдарме находилось уже около 1 млн человек.При всех талантах командующих немецкими войсками в Европе Герда фон Рундштедта и группой армий "В" – "лиса пустыни" (прозвище, заслуженное успешными действиями против союзников в Африке) Эрвина Роммеля, противопоставить англо-американскому катку им было нечего… Тем более, что союзникам удалось изрядно запутать немецкое командование.Гитлер был уверен, что высадка готовится на побережье Па-де-Кале, а десант в Нормандии считался "диверсией". Это логично – там самое короткое расстояние между Британией и Европой, да и данные немецкой разведки это подтверждали (кто ж знал, что огромный топливный терминал в Дувре – плод работы кинематографических художников-декораторов?) В результате нормандскому участку несколько дней отказывали в подкреплениях.Неожиданной была и сама высадка – ещё 5 июня был шторм, но Эйзенхауэр провёл высадку в погодное "окно", взяв всю ответственность за возможный провал на себя. Как он волновался видно по записке – она датирована июлем вместо июня… Тут, правда, надо отметить, что операция по датам планировалась не просто так, а чтобы попала на полнолуние, совпав со светлой ночью (опционно) и высоким приливом (обязательно). Об участии в планировании астролога информации нет. Вообще изначально высадка планировалась на май, как и было оговорено в Тегеране, но к маю план готов ещё не был.5 июня ВВС передала условный сигнал для бойцов французского Сопротивления о начале вторжения войск союзников. Немцы этот код знали, но ложные сообщения уже утомили и один из штабных офицеров в сердцах сказал, что "глупо было бы надеяться на то, что союзники заранее оповестят о вторжении по ВВС". Но союзники именно так и сделали…Был и вовсе анекдотический случай. Перед самым началом высадки британская разведка обнаружила в кроссвордах The Daily Telegraph кодовые слова: "Юта" и "Омаха" – места высадки на побережье; "Нептун" – название морской части операции; "Повелитель" – название всей Нормандской операции. Операцию чуть не перенесли, но выяснилось, что составителем оказался обычный школьный учитель, который, понятно, никакой секретной информацией не владел.За два месяца потери немецких войск в Нормандии составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Союзники потеряли 122 тыс. человек (49 тыс. англичан и канадцев и около 73 тыс. американцев). Жертвы среди мирного населения составили по разным оценкам от 25 до 39 тыс. человек.16 июля Роммель был ранен (кстати – в результате налёта американских тяжёлых истребителей, которые обнулили качественное превосходство немецких танков), а Рундштедт предложил германскому командованию заключить перемирие с союзниками и был смещён (перемирие, как мы помним, заключать всё равно пришлось – немножко позже, больнее и на гораздо более неприятных условиях). Их заменил Гюнтер фон Клюге, который, правда, исправить ситуацию не смог.Несмотря на тщательную подготовку операция не всюду шла ровно. В секторе "Омаха", где высаживался 5-й корпус 1-й американской армии Омара Брэдли, авиация и флот из-за плохой погоды не смогли подавить немецкую оборону, которая оказалась намного сильнее предполагаемой, а значительная часть высадочных средств не нашли участок. В результате американцы понесли непропорционально большие потери. Сочетание "Омаха-бич" стало мэмным, эпизоды, посвящённые высадке на "Омахе" есть в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Самый длинный день".При этом, как выяснилось опытным путём, глубина довольно мощных укреплений "Атлантического вала" оказалась недостаточной – ставка делалась на то, чтобы остановить десантников на линии прибоя, в случае же прорыва прибрежных укреплений немецкая оборона провисала. Главным препятствием в ближнем тылу немецких войск оказались не окопы, а "бокажи" – живые изгороди, в которых буксовали танки союзников. Для их преодоления пришлось срочно конструировать специальные танковые ножи.Наступление союзников велось с опережением графика – к форсированию Сены планировалось приступить на 90-й день операции, фактически же оно началось на 75-й день. Уже 22 августа в Париж, где шли упорные бои между немцами и силами Сопротивления, вошли танки 2-й бронетанковой дивизии Филиппа Леклерка, который предпринял рывок в направлении столицы в нарушение приказа Эйзенхауэра. Три дня спустя остатки немецко-вишистского гарнизона капитулировали.Стабилизировать фронт немцам удалось только в сентябре – на "линии Зигфрида" по западной границе Германии.По оценке Сталина "история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству исполнения".***23 июня Красная армия приступила к проведению операции "Багратион". На момент начала операции в составе ВВС четырёх советских фронтов было 6,8 тыс. самолётов, авиация группы армий "Центр" насчитывала лишь 600 – почти вся авиация была направлена во Францию… Впрочем и до этого, в январе 1944 года на Восточном фронте находились 425 немецких истребителей, а воздушное пространство Рейха охраняли от 8-й воздушной армии и Королевских ВВС 1 605 истребителей.Советское наступление предварило второй этап "Оверлорда" – операцию "Кобра" (её планировал не Монтгомери, а Брэдли почему-то), целью которой был выход десанта за пределы образованного на первом этапе (операция "Нептун") плацдарма.За вторую половину 1944 года немецкое командование перебросило на Восточный фронт 59 дивизий и 13 бригад, а с Восточного на Западный фронт было переброшено 12 дивизий и 5 бригад. Так или иначе, основные силы вермахта до самого конца войны находились на Восточном фронте.P.S.: Имена участников Нормандской операции на слуху отчасти ещё и сейчас:- именем командующего 1-й американской армии Омара Брэдли названа БМП М2;- именем командующего 3-й армии Джона Паттона – танк М48 (ныне устаревший); - именем командира 37 бронетанкового полка 3-й армии Крейтона Абрамса – основной боевой танк М1;- именем Филиппа Леклерка - французский основной боевой танк.

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