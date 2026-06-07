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В Огайо неизвестные открыли стрельбу на фестивале
В Огайо неизвестные открыли стрельбу на фестивале - 07.06.2026 Украина.ру
В Огайо неизвестные открыли стрельбу на фестивале
В штате Огайо произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает местная полиция
2026-06-07T07:42
2026-06-07T07:42
2026-06-07T07:42
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В городе Толедо, штат Огайо, неподалёку от места проведения фестиваля произошла массовая стрельба. Как сообщила местная полиция в соцсети Х, в результате инцидента пострадали несколько человек, позже уточнили — ранения получили 12 человек."Многие пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения", — говорится в заявлении правоохранителей.Полиция ведёт розыск подозреваемых. По данным силовиков, их может быть двое, а перестрелку они устроили друг с другом. Обстоятельства произошедшего выясняются.Вечером 23 мая у КПП Секретной службы США у Белого дома неизвестный мужчина подошел к посту охраны, достал оружие из сумки и открыл огонь по сотрудникам. Офицеры ответили стрельбой, ранив подозреваемого.Как сообщила 24 мая журналистка The Wall Street Journal Меридит Макгроу в соцсети X, мужчина скончался в больнице от полученных ранений.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, США, Украина, Россия, The Wall Street Journal, Украина.ру
В Огайо неизвестные открыли стрельбу на фестивале
В штате Огайо произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает местная полиция
В городе Толедо, штат Огайо, неподалёку от места проведения фестиваля произошла массовая стрельба. Как сообщила местная полиция в соцсети Х, в результате инцидента пострадали несколько человек, позже уточнили — ранения получили 12 человек.
"Многие пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения", — говорится в заявлении правоохранителей.
Полиция ведёт розыск подозреваемых. По данным силовиков, их может быть двое, а перестрелку они устроили друг с другом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Вечером 23 мая у КПП Секретной службы США у Белого дома неизвестный мужчина подошел к посту охраны, достал оружие из сумки и открыл огонь по сотрудникам. Офицеры ответили стрельбой, ранив подозреваемого.
Как сообщила 24 мая журналистка The Wall Street Journal Меридит Макгроу в соцсети X, мужчина скончался в больнице от полученных ранений.
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