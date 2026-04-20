Четырех офицеров ВСУ накрыло "покером"

Бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар четырьмя 500-килограммовыми бомбами по командному пункту 21-й механизированной бригады ВСУ у села Малая Рыбица в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер"

2026-04-20T19:09

россия

сумская область

вооруженные силы украины

вкс

су-34

сво

спецоперация

По данным канала, штаб был спрятан в небольшом лесном массиве примерно в километре от села и хорошо замаскирован. Рядом проходит автотрасса, от нее к штабу ведет лесная дорога - украинские командиры хорошо устроились: жили в селе, а на работу ездили за 10 минут на личных авто.Эти поездки их и сгубили: регулярное движение пикапов засекла воздушная разведка ВС РФ. Лес взяли под пристальное наблюдение, подключили агентуру и вскоре выяснили, что именно скрывается за околицей.Дальнейшее было делом техники - авиационной. Четыре бомбы ("покер" на авиационном сленге) - стандартная боевая нагрузка Су-34. Судя по огненным облакам на месте прилетов, использовались объемно-детонирующие боеприпасы - оптимальный вариант для поражения незащищенной цели на пересеченной местности.Главные события дня: Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля

