https://ukraina.ru/20260420/ukrainskie-moshenniki-prikrylis-budanovym-vsu-poluchat-starye-rakety-dlya-patriot-itogi-20-aprelya-1078105272.html

Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля

Украинские мошенники начали обманывать самих украинцев, прикрываясь именем главы офиса президента Кирилла Буданова*. В ВСУ поставят устаревшие малоэффективные ракеты для комплексов Patriot. Однако ВСУ, теряя в защите, пытаются нарастить ударную мощь: идет разработка новых ракет. Из-за войны в Иране нефтяные компании срочно ищут месторождения нефти

2026-04-20T18:00

украина

россия

сша

юрий кнутов

игорь юшков

вооруженные силы украины

нато

впк

с-300

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076036687_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_36c0a9f530539f91e238fc3439736fb9.jpg

Украинские мошенники начали обманывать сами себяНеизвестные мошенники рассылают фальшивые электронные письма от имени главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.Злоумышленники используют поддельные адреса и подписи, чтобы выдать себя за высокопоставленного чиновника. Информация о киберпреступлении уже передана в правоохранительные органы.Одним из получателей такого письма стал президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В сообщении, подписанном именем Буданова*, адресата просили оказать "активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на родину. При этом письмо было отправлено не с официального адреса, а с коммерческого почтового сервиса Proton: office.apu.gov.ua@proton.me.Офис президента Украины призвал всех граждан и организации тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять подозрительным адресам. Подпись в поддельном письме, как установлено, не принадлежит Кириллу Буданову*. Правоохранители начали проверку.Украинским мошенникам из многочисленных колл-центров скоро придется переключиться на грабеж соотечественников. Такое мнение в интервью выразил киевский адвокат и частный детектив Андрей Галич, которого цитирует издание "Страна".По словам Галича, только в Киеве работает больше тысячи мошеннических колл-центров, а по всей Украине их может быть больше 10 тысяч. Он говорит, что многие люди уже не считают "офисы" мошенническим бизнесом, а воспринимают их как обычную работу. "Это реальный бич нашего общества. Эти люди уже другие, они не смогут больше работать на обычных работах", — отмечает Галич.При этом он признает, что Россия активно развивает свою защиту от мошенников, и сейчас она у нее, по оценкам Галича, одна из самых передовых в мире. А вот на Украине заметно слабее, поэтому эксперт считает, что скоро украинские мошенники будут активнее "разводить" своих же сограждан.В ВСУ поставят устаревшие боеприпасы для Patriot, но Киев разрабатывает ударные ракетыКонтракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году, выяснило РИА Новости, изучив открытые контрактные документы.Соглашение предусматривает производство ракет GEM-T на немецком предприятии в Шробенхаузене.Между тем, GEM-T относится к семейству Patriot PAC-2 и использует осколочно-фугасную боевую часть - технологию, давно вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом. Еще в 2013 году армия США перешла от производства GEM-T к продлению срока службы уже имеющихся запасов.Это не первый подобный случай: в январе 2024 года Агентство НАТО по закупкам подписало контракт на поставку до 1000 устаревших ракет GEM-T для Германии, Нидерландов, Румынии и Испании, пока сами США продолжают переходить на более современные PAC-3 MSE.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, пояснил, что ракет для Patriot у Запада стало меньше из-за их высокого расхода на Ближнем Востоке. Но расслабляться, увы, не стоит: ВСУ теряют защитный, но наращивают атакующий потенциал. Сейчас украинский ВПК с помощью Запада разрабатывает новую ударную ракету на базе советского зенитного комплекса С-300, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт. Он отметил, что ракету по своим характеристикам будет труднее обнаружить радарами. Вооружение будет называться FP-9."Они уже разрабатывают новую ракету FP-9, которая будет переделкой советской ракеты для комплекса С-300, на Украине еще остались эти комплексы", — сказал Кнутов.Он отметил, что оставшиеся комплексы С-300 на Украине — устаревших модификаций, но они будут использоваться ВСУ лишь как пусковые установки, а ударная ракета для них будет современной конструкции."Новая ракета будет иметь дальность полета до 800 км, боевую часть от 500 до 800 кг, и корпус будет не металлический, а из композитных материалов. Запускаться она будет из пусковых контейнеров комплекса С-300", — подчеркнул Кнутов.Нефтяные компании срочно ищут новые месторожденияИз-за закрытия Ормузского пролива крупные нефтяные компании начали поиск новых месторождений в Африке и Южной Америке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ)."Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и другие энергетические компании ускоряют поиск новых месторождений нефти и газа вдали от зоны боевых действий на Ближнем Востоке", — сказано в публикации.Так, например, Exxon Mobil подумывает об инвестировании 24 млрд долларов в глубоководные нефтяные месторождения Нигерии. Chevron расширила своё присутствие в Венесуэле. BP приобрела доли в нефтяных блоках у побережья Намибии. TotalEnergies подписала соглашение о геологоразведке с Турцией.По данным издания, от новых мест в ближайшие годы крупнейшие нефтяные компании могут получить прибыль размером 120 млрд. долларов. Учитывая ситуацию с контролем Ормузского пролива, компании ищут такие места, которые не только бы восполнили нынешний дефицит энергоресурсов, но и дали бы прибыль в будущем.Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что у нефтяных компаний есть все резоны скорее искать новые месторождения."Нынешний кризис - крупнейший в истории, а не только за последние 40 лет. Главный критерий — одномоментно ушедшие с рынка физические объемы сырья: 20% от общемирового потребления", - пояснил эксперт в беседе с "МК".Вторая причина поиска новых месторождений – возросшие цены на нефть."Даже если кризис завершится "сделкой", шансов на возвращение цен к показателям января-февраля 2026 года, когда баррель стоил 60–70 долларов, немного. Всё же нефтегазовым мощностям в регионе уже нанесен огромный ущерб", - пояснил эксперт.Таким образом добыча нефти станет более выгодной.Между тем, глава Роснедр Олег Казанов заявил, что искать новые месторождения нефти необходимо и России, включая новые регионы страны."Важным в долгосрочной перспективе является увеличение инвестиций в геологоразведку, и, в первую очередь, на ранних стадиях, в том числе в новых регионах", - сказал Олег Казанов.*Включен в список экстремистов и террористов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

