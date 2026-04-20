Бабаков: Европа и Китай осознают, что конфликт на Ближнем Востоке уже оказал серьёзные последствия

Европа и Китай осознали, что ближневосточный конфликт ударил по мирохозяйственным связям. Кризис поставил вопрос о неуязвимости проливов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков

2026-04-20T14:59

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист в своём вопросе о линии поведения Москвы также затронула тему того, как на ближневосточный кризис реагируют другие государства. Отвечая на это, вице-спикер указал на позицию Европы и Китая. "Обратите внимание на позицию Европы, или Китая, или других государств. На мой взгляд, они осознают, что ближневосточный конфликт (даже исходя из понимания, что он может быть завершен или заморожен в ближайшее время) уже оказал серьезные и далеко идущие последствия на мирохозяйственные и экономические связи", — заявил Бабаков.Развивая эту тему, он указал на новые вызовы, связанные с уязвимостью морских путей. "Кризис поставил вопрос, насколько неуязвимы выстроенные связи, в том числе различного рода проливы, морское движение кораблей, и так далее", — пояснил парламентарий.Возвращаясь к теме экономических последствий, которые журналист обозначила в начале вопроса, Бабаков напомнил о закрытии Ормузского пролива. "Ведь вспомните, как только был закрыт Ормузский пролив, на первый план вышел фактор того, что экономические международные отношения построены на оптимизации логистики (транспортировка, упаковка и хранение товаров), они были сведены практически к минимуму", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.

