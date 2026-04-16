Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО

По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2026-04-16T03:53

"Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", — предупреждает российское военное ведомство.Данное решение российская сторона расценивает как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации обстановки на европейском континенте."Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", — подчёркивается в заявлении.15 апреля Минобороны России опубликовало список предприятий в Германии, Испании, Чехии, Италии, Великобритании и других странах Европы, производящих БПЛА для нужд киевского режима.Этот список прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, назвавший публикацию российским военным ведомством мест производства дронов для Украины фактически публикацией реестра потенциальных законных целей для ВС России.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал серьёзно отнестись к предупреждению Медведева о возможных ударах по местам производства в Европе БПЛА и оружия для Украины.Он также добавил, что Запад, по всей видимости, усиливает свои попытки спровоцировать Россию на ответные действия - Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

