Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО
Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО
По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ
Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО

По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ
"Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", — предупреждает российское военное ведомство.
Данное решение российская сторона расценивает как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации обстановки на европейском континенте.
"Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", — подчёркивается в заявлении.
15 апреля Минобороны России опубликовало список предприятий в Германии, Испании, Чехии, Италии, Великобритании и других странах Европы, производящих БПЛА для нужд киевского режима.
Этот список прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, назвавший публикацию российским военным ведомством мест производства дронов для Украины фактически публикацией реестра потенциальных законных целей для ВС России.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал серьёзно отнестись к предупреждению Медведева о возможных ударах по местам производства в Европе БПЛА и оружия для Украины.
Он также добавил, что Запад, по всей видимости, усиливает свои попытки спровоцировать Россию на ответные действия - Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов.
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияМинобороны РФЕвропавоенная помощь УкраинеоружиеВПКпроизводствоЕСЕвросоюзвойна на УкраинеВСУтерроризмБПЛАатака БПЛАВооруженные силы УкраиныУкраинаДмитрий Медведевзаявление
 
05:00Людской ресурс стремительно тает: у ВСУ нет пехоты, чтобы сдержать наступление ВС РФ — Алехин
04:45"План Маршала 2.0 для Украины": Иванов о том, как будут действовать США в случае проигрыша Трампа
04:30Трамп пытается выбить у Ирана главное оружие: Серенко о многоходовке США в Ормузском проливе
04:28Ракеты бьют по Киеву, Одессе и другим городам. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:15Буря возмущения у католиков может утихнуть к ноябрю: экперт о конфликте Трампа с Ватиканом
03:53Воплощение сценариев терактов ВСУ против РФ с применением БПЛА из Европы имеет непредсказуемый исход — МО
03:16Иностранные наёмники сбежали из ВСУ из-за больших потерь под Купянском
02:37Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов
02:03ВСУ атакуют беспилотниками города на Черноморском побережье. Дополнение сводки по регионам России
01:30Европейские БПЛА бьют по России. События 15 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:03Пентагон подтвердил планирование "ряда действий" в отношении Кубы
00:51Фронтовая сводка за 15 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:35Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:15Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует подозрительные сделки с нефтью
00:08Контейнеровоз Zaynar 2 вошел в иранский порт, несмотря на блокаду США
00:01"Военная хроника": вместо ударов по заводам в Европе можно использовать кибератаки
23:29Удары нанесены по Чернигову, Запорожью, Сумам и населенному пункту Низы Сумской области
23:23Сенат США во второй раз проголосовал против предложения демократов о прекращении войны в Иране
23:17Четыре мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике. Главные новости к этому часу
23:06Из Донецкой Народной Республики запустят железнодорожный маршрут "Ласточка" из Иловайска в Ростов-на-Дону
Лента новостейМолния