https://ukraina.ru/20260612/putin-nazval-chislennost-gruppirovki-v-zone-svo-bpla-vs-rf-okhranyayut-koridor-v-krym-novosti-svo-1080149035.html

Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО

Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру

Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО

Российские операторы БПЛА обеспечивают прикрытие с воздуха сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T16:58

2026-06-12T16:58

2026-06-12T16:58

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Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Другие новости к этому часу:🟥 Воздушная опасность объявлена в Крыму;🟥 Российские дроноводы приступили к охране воздушного пространства над сухопутным коридором в Крым. Для перехвата вражеских БПЛА, российские расчёты дроноводов используют дроны-перехватчики, сообщает тг-канал "Казачья Лопань Z";🟥 Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в интервью Reuters пообещал перекрыть движение к Крыму по Новороссийской трассе и полностью изолировать российский регион;🟥 Противодействие БПЛА ВСУ на важнейших автомобильных направлениях юга России, включая трассу "Новороссия", усилено, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Боевые дроны Армии России вышли на патрулирование дорог и уже помогают уничтожать БПЛА противника, которые пытаются атаковать гражданские автомобили", - заявил губернатор.🟥 Пешеходный мост через Северо-Крымский канал в Армянске будут закрывать на ночь с целью обеспечения безопасности, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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