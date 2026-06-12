Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
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Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО
Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО
Российские операторы БПЛА обеспечивают прикрытие с воздуха сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T16:58
2026-06-12T16:58
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Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Другие новости к этому часу:🟥 Воздушная опасность объявлена в Крыму;🟥 Российские дроноводы приступили к охране воздушного пространства над сухопутным коридором в Крым. Для перехвата вражеских БПЛА, российские расчёты дроноводов используют дроны-перехватчики, сообщает тг-канал "Казачья Лопань Z";🟥 Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в интервью Reuters пообещал перекрыть движение к Крыму по Новороссийской трассе и полностью изолировать российский регион;🟥 Противодействие БПЛА ВСУ на важнейших автомобильных направлениях юга России, включая трассу "Новороссия", усилено, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Боевые дроны Армии России вышли на патрулирование дорог и уже помогают уничтожать БПЛА противника, которые пытаются атаковать гражданские автомобили", - заявил губернатор.🟥 Пешеходный мост через Северо-Крымский канал в Армянске будут закрывать на ночь с целью обеспечения безопасности, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, ВСУ, БПЛА сегодня, ПВО, Россия, Крым, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Владимир Путин

Путин назвал численность группировки в зоне СВО, БПЛА ВС РФ охраняют коридор в Крым. Новости СВО

16:58 12.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткрытие новой дороги Краснодар-Крым
Открытие новой дороги Краснодар-Крым - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Российские операторы БПЛА обеспечивают прикрытие с воздуха сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Другие новости к этому часу:
🟥 Воздушная опасность объявлена в Крыму;
🟥 Российские дроноводы приступили к охране воздушного пространства над сухопутным коридором в Крым. Для перехвата вражеских БПЛА, российские расчёты дроноводов используют дроны-перехватчики, сообщает тг-канал "Казачья Лопань Z";
🟥 Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в интервью Reuters пообещал перекрыть движение к Крыму по Новороссийской трассе и полностью изолировать российский регион;
🟥 Противодействие БПЛА ВСУ на важнейших автомобильных направлениях юга России, включая трассу "Новороссия", усилено, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Боевые дроны Армии России вышли на патрулирование дорог и уже помогают уничтожать БПЛА противника, которые пытаются атаковать гражданские автомобили", - заявил губернатор.
🟥 Пешеходный мост через Северо-Крымский канал в Армянске будут закрывать на ночь с целью обеспечения безопасности, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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