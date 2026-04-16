Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов - 16.04.2026 Украина.ру
Предупреждение Медведева обеспокоило европейских интеллектуалов
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал серьёзно отнестись к предупреждению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных ударах по местам производства в Европе БПЛА и оружия для Украины. Об этом в ночь на 16 апреля сообщает РИА Новости
02:37 16.04.2026 (обновлено: 02:42 16.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал серьёзно отнестись к предупреждению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных ударах по местам производства в Европе БПЛА и оружия для Украины. Об этом в ночь на 16 апреля сообщает РИА Новости
"Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации", — написал норвежский профессор в соцсети Х.
Озабоченную реакцию североевропейского интеллектуала вызвали слова Медведева о том, что публикация российским военным ведомством мест производства дронов для Украины является фактически публикацией реестра потенциальных законных целей для ВС России.
Профессор также добавил, что Запад, по всей видимости, усиливает свои попытки спровоцировать Россию на ответные действия.
15 апреля Минобороны России опубликовало список европейских предприятий, производящих БПЛА для нужд киевского режима.
Этот список прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев - Медведев: публикация мест производства дронов в Европе — реестр законных целей ВС РФ.
