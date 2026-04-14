Взрывы в регионах Украины, поражение РЛС ВСУ. Новости СВО - 14.04.2026 Украина.ру
Взрывы в регионах Украины, поражение РЛС ВСУ. Новости СВО
Взрывы в регионах Украины, поражение РЛС ВСУ. Новости СВО - 14.04.2026 Украина.ру
Взрывы в регионах Украины, поражение РЛС ВСУ. Новости СВО
Армия России нанесла результативные удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T20:03
2026-04-14T20:03
🟥 Взрывы зафиксированы в Черкассах, Сумах и в Тростянце Сумской области. Удары успешно достигли целей, в Сумах и Черкассах над объектами поражения поднимается густой дым;🟥 Также взрывы зафиксированы в Николаевской области, где размещены важные объекты ВСУ и ВПК Украины;🟥 Взрывы зафиксированы в Кировоградской и Черкасской областях;🟥 Затем были нанесены новые удары по объектам в Черкассах;🟥 Также нанесены удары по целям в Кривом Роге;🟥 ВС РФ поразили позицию РЛС 35Д6М ВСУ в районе Адаровки Днепропетровской области, сообщает ТГ-канал "Дневник Десантника". Нанесён удар по запасной позиции радиолокационной станции 35Д6М, используемой украинскими силами для дальнего обнаружения целей и выдачи целеуказания;🟥 Причина пожара и обрушения на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен, сообщила пресс-служба главы республики. Версия об ударе ВСУ признана несостоятельной.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Взрывы в регионах Украины, поражение РЛС ВСУ. Новости СВО

20:03 14.04.2026
 
Армия России нанесла результативные удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы зафиксированы в Черкассах, Сумах и в Тростянце Сумской области. Удары успешно достигли целей, в Сумах и Черкассах над объектами поражения поднимается густой дым;
🟥 Также взрывы зафиксированы в Николаевской области, где размещены важные объекты ВСУ и ВПК Украины;
🟥 Взрывы зафиксированы в Кировоградской и Черкасской областях;
🟥 Затем были нанесены новые удары по объектам в Черкассах;
🟥 Также нанесены удары по целям в Кривом Роге;
🟥 ВС РФ поразили позицию РЛС 35Д6М ВСУ в районе Адаровки Днепропетровской области, сообщает ТГ-канал "Дневник Десантника". Нанесён удар по запасной позиции радиолокационной станции 35Д6М, используемой украинскими силами для дальнего обнаружения целей и выдачи целеуказания;
🟥 Причина пожара и обрушения на Казанском пороховом заводе носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен, сообщила пресс-служба главы республики. Версия об ударе ВСУ признана несостоятельной.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
