Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреля

Киеву не дадут в ближайшее время 90 млрд евро, на которые он очень рассчитывает, чтобы закрыть дыру в бюджете. Словакия планирует референдум по выходу из НАТО. Иран выставил США счет на 270 млрд долларов. В случае невыплаты страна не откроет Ормузский пролив. Вице-президент США Джей Ди Вэнс грозит карой, но переговоры между странами не продвинулись

2026-04-14T18:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Киев остался без 90 млрд евро и с огромной дырой в бюджете, которую нечем заткнутьЕврокомиссия отложила планы предоставления Киеву первых траншей финансирования на 90 млрд евро, с которого еще не снято вето Венгрии и Словакии, на второе полугодие 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари на брифинге в Брюсселе."Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия", - заявил он, отвечая на вопрос, позволит ли поражение Виктора Орбана быстро разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины на 90 млрд евро, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.Ранее Еврокомиссия заявляла о необходимости перевести первые деньги Киеву в апреле 2026 года.За помощь Украине, между тем, развернулась настоящая война. Руководство ЕС уже поставило Венгрии ультиматум: или вы снимаете вето, или не получите 35 млрд евро помощи из ЕС. По данным Financial Times, речь идет о почти 18 млрд евро из бюджета ЕС, замороженных в рамках механизма защиты верховенства права, а также о более чем 17 млрд евро льготных кредитов, включая оборонные и инфраструктурные программы. Чтобы их получить, Венгрия должна выполнить аж 27 требований Еврокомиссии. Одно из них – снятие вето на помощь Украине.В любом случае, пока в Будапеште не сформируют новое правительство, а произойдет это не раньше мая, для Киева ничего не изменится. Пока же в бюджете Украины – колоссальная дыра.Бюджет страны на 2026 год сверстан с рекордным дефицитом: расходы — 4,97 трлн гривен (около 120 млрд евро), доходы — в лучшем случае 2,9 трлн (70 млрд). Дефицит — 18,4 процента ВВП, два трлн гривен (порядка 50 млрд евро). Госдолг вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. И его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков констатировал:"Если европейцы ничего не дадут, то власти снова попытаются закрыть дефицит за счет налогов, которые переложат на простых людей".Словакия хочет выйти из НАТО: будет референдумНовый спикер парламента Словении, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович предложил референдум о выходе страны из НАТО."Считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Что мы должны сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение", — заявил он в эфире местной телерадиокомпании.По словам Стевановича, Словении не будет пользы от вмешательства в чужие военные конфликты."Мы пообещали народу референдум по вопросу о выходе из НАТО и что мы этот референдум также проведём", — сказал спикер парламента."Причин такого отношения к Альянсу, как минимум, три", - заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWs.ru.Первая – ограниченность госбюджета. Страна не может себе позволить тратить 5% ВВП, как требуют Штаты от стран НАТО, на оборонные нужды."Вторая причина – усугубляющийся экономический кризис. Сначала из-за санкций против России, потом – из-за конфликта на Ближнем Востоке", - уточнил Юрий Кнутов.Третья и, возможно, главная причина – словенцы понимают, что в случае военных действий США за них не вступятся: в Словении, да и многих других маленьких странах НАТО у США нет никаких государственных интересов.К тому же, как считает эксперт, словенцы сомневаются, что на них нападет Россия.Иран потребует от США репараций на 270 млрд долларов, Джей Ди Вэнс расточает смутные угрозыИран оценивает ущерб от бомбардировок США и Израиля в 270 миллиардов долларов, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани."Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов", — сказала она.По словам Мохаджерани, экономический блок правительства определит более точные цифры через процедуру из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям; второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.Собеседница агентства добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны Соединенных Штатов — одна из тем, которой занимается иранская группа переговорщиков. Вопрос, в частности, обсуждали на недавних переговорах в Исламабаде."Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", — сказала Мохаджерани.По итогам переговоров Ирана и США, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, Тегеран заявил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.Американцы, между тем, продолжают тактику запугивания. Администрация США рассчитывает, что Иран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства, иначе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном произойдут "фундаментальные изменения". Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Но мы пока не видели полного открытия пролива, поэтому мы ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведем", - сказал он в прямом эфире телекомпании Fox News.Что может сделать Ирану США, если за 1,5 месяца обстрелов позиция Тегерана не изменилась, не очень понятно.Эксперт из Центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Шу Мэн в интервью российским информагентствам пояснила:"В ближайшей перспективе ситуация останется крайне неопределенной, а режим прекращения огня - весьма хрупким. Возможно, после оценки обеими сторонами своего стратегического положения и реальных условий переговоры будут возобновлены. В любом случае, вопрос контроля над Ормузским проливом уже стал ключевым геополитическим риском, непосредственно влияющим на мировую экономику, что в свою очередь будет сдерживать действия как США, так и Ирана", - считает эксперт.

Украина.ру editors@ukraina.ru

Никита Миронов

