https://ukraina.ru/20260414/predsedatel-knr-predlozhil-mery-uregulirovaniya-situatsii-na-blizhnem-vostoke-1077878527.html

Председатель КНР предложил меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Председатель КНР предложил меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке - 14.04.2026 Украина.ру

Председатель КНР предложил меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Четыре предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая

2026-04-14T13:49

2026-04-14T13:49

2026-04-14T13:49

новости

китай

ближний восток

россия

си цзиньпин

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

иран

война в иране

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058990844_0:13:3080:1746_1920x0_80_0_0_ab0e490adcaf51d25cecdfcf64c03d63.jpg

В мирных инициативах официального Пекина речь идет об отстаивании принципа мирного сосуществования, уважении государственного суверенитета стран региона, поддержании верховенства международного права, координации безопасности и развития."Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности для Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования", — заявил председатель КНР.Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном рассказал о втором предложении. По мнению китайского лидера, требуется по-настоящему уважать суверенитет и территориальную целостность государств Ближнего Востока, должным образом защищать безопасность их жителей, инфраструктуры и учреждений.В-третьих, полагает Си Цзиньпин, нужно отстаивать авторитет международного права и не допустить возвращения мира к закону джунглей."Безопасность — это предпосылка для развития, а развитие — гарантия безопасности. Все стороны должны создавать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие стран Персидского залива и Ближнего Востока", — резюмировал глава КПК и китайского государства.В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Иран заявил о несоблюдении Израилем условий перемирия. Затем США приступили к блокаде Ормузского пролива.

китай

ближний восток

россия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, ближний восток, россия, си цзиньпин, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, иран, война в иране, международные отношения, международная политика, международное право