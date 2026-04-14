Председатель КНР предложил меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Четыре предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая
2026-04-14T13:49
В мирных инициативах официального Пекина речь идет об отстаивании принципа мирного сосуществования, уважении государственного суверенитета стран региона, поддержании верховенства международного права, координации безопасности и развития."Следует поддерживать государства Персидского залива и всего Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности для Ближнего Востока и региона Персидского залива, а также укреплять основу для мирного сосуществования", — заявил председатель КНР.Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном рассказал о втором предложении. По мнению китайского лидера, требуется по-настоящему уважать суверенитет и территориальную целостность государств Ближнего Востока, должным образом защищать безопасность их жителей, инфраструктуры и учреждений.В-третьих, полагает Си Цзиньпин, нужно отстаивать авторитет международного права и не допустить возвращения мира к закону джунглей."Безопасность — это предпосылка для развития, а развитие — гарантия безопасности. Все стороны должны создавать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие стран Персидского залива и Ближнего Востока", — резюмировал глава КПК и китайского государства.В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Иран заявил о несоблюдении Израилем условий перемирия. Затем США приступили к блокаде Ормузского пролива.
13:49 14.04.2026
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
