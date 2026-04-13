https://ukraina.ru/20260413/uspet-by-po-chelovecheski-pozhit-chem-segodnya-zhivet-dnr-1077817237.html

"Успеть бы по-человечески пожить": чем сегодня живет ДНР

К весне 2026 года становится очевидным, что ДНР отчаянно не хватает какого-то позитивного толчка, который ускорил бы процесс интеграции в большую Россию и обеспечил дончанам среднероссийский уровень жизни.

2026-04-13T07:33

донецкая народная республика

курахово

россия

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077824137_0:209:1280:929_1920x0_80_0_0_8196fa2d89fd8dddf6b84029ed64d308.jpg

Зевая во всю пасть, крупная рыжая собака выглядывает из-за бампера микроавтобуса, что припаркован у ворот частного дома. Ждет. Видно, что лаять и, тем более, играть в догонялки животному лениво, но машины по этой улице ездят нечасто. Проспать такую забаву решительно невозможно!"Патриот" на черных номерах и не думает торопиться. Виляет по свободной дороге, объезжая многочисленные ямы. И ровно в тот момент, когда рыжая готова выскочить из укрытия и как следует облаять незваного гостя, справа раздается взрыв. Машина ускоряется, а дворняга заползает под "Газель".Заглядываю в телефон. Ага, мобильный интернет не работает. Это, так сказать, признак номер один. "Телега" замерла, но это не свидетельствует вообще ни о чем. А вот и сообщение в одной из перекличек: украинские дроны заходят с севера. "Ну, судя по всему, минимум один куда-то прорвался", - думается мне.С тех пор, как самый популярный в этих краях мессенджер впал в анабиоз, понять, что и куда летит, безопасно ли оставаться на улице, а также стоит ли выбираться из дома, весьма затруднительно. Раньше хотя бы по информации из частных "перекличек" можно было сориентироваться, а теперь, как на фронте: слушай небо, гляди по сторонам. Даже плохонькое СМС-оповещение не организовали, хотя рекламой бомбардируют ежечасно. Почему так? Ну, видимо, не считают нужным.И только выработанное за все эти годы нездоровое безразличие к смертельной опасности не позволяет дончанам роптать по данному поводу. Вот, к примеру, Горловскую трассу давеча снова объявили опасной. И что, по-вашему, больше всего интересовало людей? А то, физически перекрыли ее или только предупредили, что лучше не ездить. Дорогу ведь только-только отремонтировали. К тому же пустая она большую часть времени. Объезжать не надо за тридевять земель да в пробках стоять. Рискнуть жизнью или полтора часа лишних потратить? Для многих это даже не вопрос.Таксист, что подвозил на днях, рассказывал, как за стандартный прайс умудрился побегать от дронов. Пассажиры, мол, указали одну точку, а уже в машине стали проситься в Курахово. Бойцу родимому гостинец отвезти. Ну, водитель и сам ветеран из ОБТФ. Согласился по-братски.- Нет, представляешь, едем, а нас "фипик" догоняет.- И чего?- Как "чего"? Я остановился и командую, чтоб от машины бежали. Ну и побежали. Может наш это был, а может украинский, но цель пожирнее искал. Ждать и надеяться – ну его. Выскочили, а он мимо пролетел.- Сейчас угадаю! В Курахово вас не пустили?- Да, завернули на блокпосте. Опасно. А пассажиры мои уже не очень и хотели. "Не судьба, значит", - говорят. Но я ради этого подвеску убивал и на земле валялся!? Остановил "буханку" с ребятами. Им гостинцы всучил, чтоб передали.- Наш брат уже не может без приключений.Дончане быстро адаптируются. Уж как возмущались в прошлом году, когда местные власти объявили, что график подачи воды придется ужесточить. А теперь ничего, привыкли. Если, конечно, график соблюдается. Электричество пропало в республике? Ну и подумаешь. Не в первый же раз. Было время, когда по две недели без света куковали.Стоицизм соотечественников заслуживает уважения, однако же отсутствие у народа привычки жаловаться по любому поводу расслабляет органы власти. И чем дальше, тем сильней бросается в глаза, что мы будто отложили нормальную жизнь на потом. Мусор не вывозят неделями? Так война же! Аварийные дома рассыпаются? Потом разберемся! Улицы не метены? Тротуары превратились в болото? ПДД водители соблюдают по настроению? В лучшие времена все исправим!Но и сказать, что ничего позитивного в ДНР не происходит, как ни странно, тоже нельзя. В центральных районах постоянно что-то ремонтируется: меняют трубы, латают дороги. Молодежный центр вот, к примеру, недавно открыли. Мост через Кальмиус, опять же, в скорости починить обещались.Только, во-первых, на окраинах, которые сильнее всего пострадали, всей этой благодати толком не видят. Во-вторых, крупные проекты – это чудесно, но обывателю хочется, чтобы фанеру, которой он подъездные окна заткнул еще три года назад, вынули да поставили нормальные стекла. Чтоб не только в центре, но и в его районе тротуары в порядок привели. Чтобы мусорные баки опустошали по графику. Логика администрации, которой нужно показывать результат всей республике, понятна, но простой дончанин слишком долго выживал, а потому хочет хоть немножечко пожить по-человечески.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

