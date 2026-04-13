"Сто тысяч раз уже бы эта война закончилась". Эксперты и политики о настоящем и будущем - 13.04.2026 Украина.ру

В экспертном сообществе обсуждают, в чьих интересах продолжается война и кому вообще нужны войны. Думают и о том, останутся ли вообще на Украине украинцы, если Киев продолжит прежний курс.

2026-04-13T06:37

Украине (киевскому режиму) необходимо "подморозить" войну, иначе следующей зимой у русских будет возможность окончательно потушить украинскую энергетику, считает украинский политолог Юрий Романенко* (объявлен в РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов)."Если мы доходим до зимы с неоконченной войной, с не подмороженной, на что мы можем надеяться? У нас точно будет меньше энергетики, чем в декабре 2025 года", - обрисовал он в своём видеоблоге перспективы киевского режима.По словам Романено, война на Ближнем Встоке привела к перерасходу ракет для "Пэтриот", ими арабы пытались сбивать иранские "Шахеды", запасы придётся восстанавливать не один год. Так что остаётся открытым вопрос, дадут ли их Киеву, будет ли у ВСУ возможность останавливать баллистику.В общем, какой резон русским "заканчивать войну накануне сезона, в котором у них есть возможность потушить украинскую энергетику?", - задал вопрос политолог, добавив, что в таком случае переговорные позиции РФ резко усилятся.По мнению Романенко, даже обстрелы Москвы, если у Киева появится такая возможность, ничего не изменят, это хорошо видно на примере войны в Иране, где мощные удары Израиля и США по Тегерану не сломили иранцев и не привели к капитуляции.В украинском же конфликте в ходе такой эскалации ВС РФ будут разрушать украинскую энергетику, в результате "потушатся крупные города, Киев - наверняка", в то время как Украина (киевский режим — ред.) лишь продемонстрирует, что - "можем попасть по Москве", пояснил украинский эксперт.Сейчас сложно точно предсказать последствия полного "обесточивания" украинской столицы и других крупных городов, но понятно, что в таком случае ничего хорошего их жителям ожидать не приходится.Многие украинцы понимают такие перспективы и покидают страну, используя малейшие возможности (в связи с военным положением это не так просто сделать). Но отток населения начался давно. Как отмечает в своём телеграм-канале находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, "за 25 лет население Украины сократилось больше всего в мире — на 33%".Ранее опальный депутат указывал, что дефицит рабочих рук в стране (около 8,8 млн. человек) составляет не менее трети населения страны. И высказывал предположение, что в скором будущем "трудовые мигранты заместят уничтоженных на войне украинских мужчин".Сейчас в информационном поле Украину заслонила проблема Ирана (а Иран для Запада — именно проблема). Кажется, наблюдается попытка как-то пригасить этот оказавшийся для Запада не самым лёгким конфликт. И это скорее война Израиля, а США в неё втянули, возможно, продемонстрировав кое-какие "списки и файлы Эпштейна", предположила вынужденно-покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова."Постоянно звучат голоса, что Америка воюет не за интересы Америки, а Америка воюет за интересы Израиля, за интересы лоббистских групп, которые сидят в Сенате, в Конгрессе, которые окружили Трампа, и что Трамп действует в интересах определённых еврейских структур, еврейского лобби", - сказала она в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Егорова при этом высказала мнение, что, по ряду признаков, "и за Зеленским, и за Трампом стоят, скажем так, еврейские кланы, которые управляют президентами в своих собственных интересах". И пока Трамп и Зеленский отвлекают внимание публики — что-то рассказывают, ссорятся, эпатируют и пр. - все серьёзные вещи делаются за кулисами.Но что с иранской войной? Егорова отметила, что независимые ("насколько это может быть") эксперты в США готовят сейчас информационно поле, объясняя согражданам, что эта война Америке не нужна, что Америка тут ничего не приобретает, но только теряет. И может так статься, что республиканцы потеряют шансы продвинуть в ближайшем будущем своего президента.Бывшая телеведущая также посоветовала всем задуматься над тем, что может статься с Украиной, для кого тут расчищают место, почему выталкивают из страны женщин фертильного возраста. По её мнению, мотив может быть такой: пусть они где-нибудь в Европе улучшают демографическую ситуацию - "а здесь расчищается пространство для богоизбранных".Книги сожжены, памятники разрушены, земля украинская будет пустая — "приходи, покупай и владей", обрисовала Егорова мрачную перспективу.Она продолжила: "Какой бы ещё президент украинской национальности мог бы сидеть бессрочно на посту президента на седьмой год, какой бы славянский президент, если бы он был частью этого украинского православного народа, уже бы не нашёл тысячу пятьсот и сто способов помириться с Россией, братским нашим славянским народом? Сто тысяч раз уже бы эта война закончилась".Но не заканчивается по той причине, что "Зеленский является таким же представителем еврейского лобби…", которое добивается своих собственных целей. Однако украинский народ, считает Егорова, "начинает потихоньку прозревать".А пока выдвигают вперёд главу ОП Буданова* — пусть попробует договориться и достичь мира, "а мы посмотрим".В свою очередь, Шелест* отметил, что сейчас многие украинцы говорят о необходимости продолжения войны, но забывают, что, по данным МВФ, за 25 лет "треть Украины ушла, уехала, сбежала, умерла — трети населения нет (…). неужели нет инстинкта самосохранения?".Егорова на это ответила, что украинцы очень разные, многие послушно выполняют приказы любой власти (вот заменили каноническую УПЦ на ПЦУ, все согласны…). И, между прочим, надо помнить, что РФ - это не Советский Союз, и многие там под воздействием пропаганды просто не видят, что им снова рассказывают про подвиги отцов и дедов, но в это же время капиталистическая Россия даёт почему-то "гарантии Зеленскому, который устраивает геноцид украинского народа и строит концлагерь под открытым небом".Хотя были возможности решить украинскую проблему ещё в 2014 году, но "русскую весну", например, в Одессе — оставили без поддержки. И это должны понять многие и в России, считает телеведущая. По её словам, дело не только в России, сейчас во всём мире идёт раскол между людьми духовными, желающими жить в мире с ближними и дальними, и теми, кто желает чего-то совсем другого.Тут российским и украинским пропагандистам надо бы посмотреть — как в зеркало — друг на друга, подчеркнула Егорова. И добавила, что всем нам надо понять, что на самом деле происходит — а происходит просто взаимоуничтожение славян.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

