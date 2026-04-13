Украинской сборной грозит дисквалификация за отказ от матча с Россией

Украина не выйдет на матч против России на Кубке мира и может быть дисквалифицирована. Об этом сообщает 13 апреля украинское издание "Чемпион"

2026-04-13T15:05

Представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра заявил, что украинские спортсмены точно не выйдут на состязаться с россиянами в рамках Кубка мира и из-за такого решения федерация может быть наказана."Мы точно не выйдем на матч, но сейчас боремся с международной федерацией, чтобы нас не дисквалифицировали от будущих соревнований, в том числе и юношеских, чтобы и дети могли ездить. Мы боремся за то, чтобы наши действия по сегодняшней игре не были наказаны, ведь регламент соревнований не позволяет такого – неявки команды на игру. За это мы должны быть наказаны", - сказал он.Дядюра пояснил, что решение о дисквалификации может принять дисциплинарный комитет. Оно может быть разным, так как "есть широкий спектр наказаний". С украинской стороны решение об отказа от состязаний с коллегами из России уже принято. Международная федерация предписала украинской сборной выйти на игру, уведомив, что судьи уже назначены и отменять поединок никто не будет. В ответном письме украинская федерация подтвердила отказ от выхода на состязание по политическим мотивам.Издание напомнило, что на Кубке мира по водному поло на Мальте сборные Украины и России должны были сыграть в матче за седьмое место. В 2025 году Международная спортивная федерация World Aquatics допустила российских и белорусских вотерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.Последний раз сборные Украины и России в командных видах спорта состязались на Евро-2022 по футзалу - тогда украинские спортсмены проиграли. Ситуацию рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации От высоких идей до механизма дискриминации: 130 лет с возобновления Олимпийских игрБольше новостей дня представлено в обзоре Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

