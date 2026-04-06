От высоких идей до механизма дискриминации: 130 лет с возобновления Олимпийских игр

6 апреля 1896 в Афинах открылись первые в новой истории Олимпийские игры. Хотя Олимпийская хартия отрицала любую дискриминацию, вскоре запрет на участие в Играх по политическим причинам стал обыденным

2026-04-06T16:00

Идея возродить олимпийские состязания, проводившиеся в античной Греции, возникла ещё в XV веке. Понятие Олимпийских игр было возвращено итальянским государственным деятелем XV века Матео Палмиери. В начале XVII столетия идею олимпизма попытался возобновить королевский прокурор Англии Роберт Довер, который при поддержке короля Якова Iорганизовал в 1604 году серию соревнований, получивших название "Английские Олимпийские игры". Соревнования, проводившиеся ежегодно на Троицу в течение почти ста лет, в конце концов, были прекращены под нажимом пуритан и Англиканской церкви.Попытки проведения спортивных соревнований наподобие олимпийских неоднократно предпринимались в Швеции (1834 и 1836 годы), Греции (1838-й) Канаде (1844-й) и других странах. Но они носили характер узконациональных праздников. Ситуация изменилась лишь во второй половине XIX века, когда благодаря созданию первых международных спортивных федераций (гимнастов – 1881, гребцов – 1892, конькобежцев – 1892) и проведению первых мировых чемпионатов, спорт стал одним из важнейших элементов межгосударственного общения.Толчком к возобновлению Олимпийских игр послужили археологические исследования мест проведения античных состязаний. В Афинах восстановили античный стадион, а затем в 1859 году там были организованы легкоатлетические соревнования, так называемые "Пангреческие Олимпийские игры", в которых приняли участие греки из Малой Азии, Александрии и с Кипра. Подобные состязания проводились в Афинах ещё трижды – в 1870, 1875 и 1889 годах.Сама мысль о возрождении Олимпийских игр витала в воздухе. Инициатором же её воплощения на практике стал видный политический и государственный деятель Франции барон Пьер де Кубертен. Первоначально Кубертена занимали проблемы педагогики. Кубертен познакомился с состоянием физического воспитания в США, Швеции, Германии, установил контакты с деятелями в области физического воспитания и спорта различных стран.Постепенно Кубертен осознал крайне неблагополучную ситуацию, которая сложилась в европейском спорте: отсутствие целостной системы подготовки, единых правил, грамотного судейства, уважения к соперникам и т.п. В поисках выхода из кризиса он пришёл к мысли о необходимости возрождения Олимпийских игр. В основе кубертеновской олимпийской идеи лежали принципы соперничества, базирующиеся на правилах "fair play" – честной игры.В 1887 году Пьер де Кубертен был избран генеральным секретарём "Союза французских атлетических обществ", и сразу же инициировал создание "Комитета по пропаганде физического воспитания", руководящая роль в котором была формально отведена тогдашнему министру просвещения Франции Жюлю Симону. Кубертену потребовалось семь лет, чтобы убедить спортивную общественность в необходимости преодолеть замкнутость различных сфер физической культуры и национальные предрассудки.16 июня 1894 года по инициативе Кубертена в стенах Сорбонны начался "Международный Конгресс по восстановлению Олимпийских игр". Среди участников конгресса было около пятидесяти так называемых "почётных членов" (в том числе король Бельгии, члены королевских фамилий ряда европейских стран, министры образования, депутаты парламентов, академики, профессора, президенты спортивных клубов) и 78 "делегатов", представлявших 39 спортивных ассоциаций из 12 стран.23 июня 1894 года был создан руководящий орган олимпийского движения – Международный олимпийский комитет (МОК). Первым президентом МОК был избран греческий поэт Деметриос Викелас, в состав комитета вошли 15 представителей из 12 стран. Россию в МОК представлял уроженец Полтавской губернии, генерал Алексей Бутовский. На конгрессе была утверждена разработанная де Кубертеном Олимпийская хартия.Президент МОК объявил, что в 1896 году Афины проведут первые Игры в соответствии с целями, определёнными на конгрессе в Париже. Однако сразу же выявились трудности, связанные с экономической слабостью Греции. Премьер-министр страны Триконис заявил Кубертену, что Афины не в состоянии осуществить столь крупное международное мероприятие.Тогда Кубертен начал двойную дипломатическую игру: с одной стороны, он предложил Будапешту провести первые олимпийские соревнования в рамках празднования тысячелетия Венгрии, с другой – через греческую оппозицию и короля попытался оказать давление на правительство с тем, чтобы оно изменило свою позицию (которая, на самом деле, имела политические причины).Греческий кронпринц Константин создал комиссию содействия Олимпийским играм. Он назначил бывшего мэра Афин Филемона генеральным секретарём комиссии, а также обратился к народу с призывом о пожертвовании средств в фонд подготовки Олимпиады. В фонд посыпались средства. В частности, на деньги, поступившие из Александрии от коммерсанта и филантропа Георгиоса Авероффа, был восстановлен древний олимпийский стадион в Афинах.Подготовкой мест для проведения соревнований Олимпиады занимался Национальный олимпийский комитет Греции, который сумел закончить все подготовительные работы за один год. 15 августа 1895 года НОК Греции официально объявил сроки проведения Первых Олимпийских игр и пригласил спортсменов всего мира принять участие в афинских состязаниях с 6 по 15 апреля 1896 года.В день открытия Игр интерес к ним был так велик, что на трибунах стадиона в Афинах, рассчитанных на 70 тысяч человек, уместилось 80 тысяч зрителей.На дорожку стадиона в день открытия игр вышли 311 спортсменов из 13 стран: Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, США, Франции, Чили, Швейцарии, Швеции и, конечно, Греции. Две трети общего количества участников выставила хозяйка Игр, за команду Германии выступили 21, Франции – 19, США – 14, Венгрии – 12 спортсменов.В программу первых Олимпийских игр входили соревнования по классической борьбе (этот стиль борьбы тогда, как и сейчас, назывался греко-римским), велоспорту, гимнастике, лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе, теннису, тяжёлой атлетике и фехтованию. Согласно античной традиции, Игры начали легкоатлеты. Участвовали в первой Олимпиаде нового времени только мужчины.Хотя НОК России был создан только в 1912 году, русские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх уже в 1900 году – вторая Олимпиада прошла в Париже и была приурочена ко Всемирной выставке. На III Олимпийских играх в американском Сент-Луисе (1904) российской команды не было, а на Олимпиадах в Лондоне (1908) и Стокгольме (1912) русские спортсмены получили, соответственно, три и пять медалей.Первая мировая война стала жестоким ударом по Олимпийскому движению, и не только потому, что были отменены VI Олимпийские игры в Берлине. В VII Олимпиаде (Антверпен, 1920) было запрещено участвовать спортсменам из Германии, наказанной за развязывание Первой мировой войны. Австрия, Венгрия, Турция и Болгария не имели права отправлять спортсменов на Игры в Антверпене, поскольку были союзниками немцев, однако к VIII Олимпийским играм в Париже (1924) спортсменов из этих стран всё же решили допустить.Санкциям тогда подверглась и сборная России – МОК объяснил отказ тем, что РСФСР (а позже СССР) не является преемником Российской империи. МОК долгое время считал полноправным членом комитета от России князя Льва Урусова, эмигрировавшего во времена Гражданской войны.XI летние Олимпийские игры в Берлине (1936) ознаменовались первой в истории олимпийского движения попыткой массового бойкота – к нему призывали в первую очередь в США. Список бойкотирующих стран ограничился Испанией и Литвой. Лишь после Второй мировой войны МОК признал ошибочным решение провести Олимпиаду в Берлине.Летняя Олимпиада 1956 года в Мельбурне (вторая, в которой приняла участие сборная СССР) вновь стала отражением международной политической ситуации. Команды Нидерландов, Испании и Швейцарии решили бойкотировать Игры после подавления мятежа в Венгрии. Сами венгры приехали на Олимпиаду под флагом 1918 года и часть из них решила не возвращаться на родину.Решительно отказались от участия в Играх в Мельбурне сборные Египта, Ирака, Ливана и Камбоджи, недовольные англо-франко-израильской агрессией против Египта. Наконец, Китай за две недели до Олимпиады решил оставить своих спортсменов дома, поскольку официальное приглашение от МОК получила сборная Тайваня.Южно-Африканский Союз (предшественник ЮАР) принимал участие в Олимпийских играх с 1904 года. Но с 1964 года из-за расистской политики ЮАР МОК запретил участие в Олимпиадах сборной этой страны.В 1976 году африканские страны потребовали от МОК отстранить от участия в Играх в Монреале сборную Новой Зеландии, чья регбийная сборная приняла участие в турне по ЮАР и провела там несколько матчей. МОК отказался дисквалифицировать новозеландцев, поскольку регби не является олимпийским видом спорта. В итоге 27 африканских стран отказались от поездки в Монреаль. Сборная ЮАР была допущена на Олимпийские игры только в 1992 году.Первую половину 1980-х в Олимпийском движении смело можно назвать "периодом бойкотов". Сначала западные страны и их союзники бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве (поводом стал ввод советских войск в Афганистан). А в 1984-м советские власти в ответ решили бойкотировать Олимпийские игры в американском Лос-Анджелесе. Аналогичное решение приняли и остальные страны социалистического лагеря, за исключением Китая, Румынии и Югославии. От участия в Олимпийских играх 1992 года была отстранена уже сборная Югославии. Это произошло вследствие введения против этой страны международных санкций (их поддержала и Россия).С 1988 года Олимпиады проходили относительно спокойно, но незадолго до начала зимней Олимпиады 2018 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в олимпиадах. Формально это было сделано в связи с обвинениями в допинговых манипуляциях на Олимпиаде-2014 по результатам отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).Хотя МОК отменил отстранение ОКР через несколько месяцев после окончания зимней Олимпиады-2018, но санкции WADA против российских спортсменов продолжили действовать. Выступление на Олимпиадах под флагом России было запрещено до 16 декабря 2022 года. А в октябре 2023 года Международный олимпийский комитет снова отстранил ОКР от участия в Олимпиадах. Решение было принято по требованию Украины.Утверждённая более 130 лет назад Олимпийская хартия, в частности, гласит: "Любая форма дискриминации в отношении страны или лица – расового, религиозного, политического характера, или по признаку пола – несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению". Но нынешние деятели МОК, к сожалению, давно выбросили в утиль наследие Пьера де Кубертена.

Олег Хавич

