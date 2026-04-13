Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля

Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля - 13.04.2026 Украина.ру

Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к голоду во многих частях света: останутся без еды почти 700 млн человек. Уже сейчас цена на уголь и растет - этот вид топлива вновь становится востребованным в мире. Лидеры ЕС радуются смены власти в Венгрии. Но, по мнению аналитиков, новый премьер страны может продолжить антиукраинскую политику Орбана

2026-04-13T13:02

2026-04-13T13:02

2026-04-13T13:15

Три сценария развития конфликта на Ближнем ВостокеКонфликт на Ближнем Востоке стал для его участников "долларовым аукционом", в котором постоянно повышаются ставки, а не стратегически размеренными шахматами, пишет журнал Foreign Affairs (FA). Объявление перемирия, по мнению авторов издания, стало фактическим признанием ничьей.В США, как пишет FA, видят три вероятных сценария развития событий в Иране. Первый: свержение иранской власти после ударов Штатов и Израиля, а также распад страны. Второй: к власти придет новый, более лояльный Западу, верховный лидер. Третий сценарий: сторонники жесткой линии в КСИР попытаются продолжить противостояние и прорвать блокаду Ормузского пролива.Китай, между тем, призвал все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества", - заявил спикер китайского МИД.Чем грозит продолжение войныЗаместитель секретаря Совбеза России Александр Масленников сделал ряд заявлений, в которых спрогнозировал, к чему приведут события на Ближнем Востоке:"Блокировка Ормузского пролива в течение трех месяцев грозит продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании, Египту", - пояснил чиновник.По его словам, при сохранении динамики конфликта на Ближнем Востоке до лета возможен крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. Продолжение кризиса может привести к росту числа голодающих в мире на 45 млн человек - до рекордных 673 млн человек.Что уже сейчас происходит в мировой экономикеМировую экономику, между тем, лихорадит. Генеральный директор энергетической компании Еni Клаудио Дескальци на фоне войны в Иране и блокады Ормузского пролива призвал отложить запрет на поставку 20 млрд куб. м СПГ из России, который вступает в силу 1 января 2027 года.Между тем, из-за боевых действий в Персидском заливе увеличилась мировая стоимость угля. Его применяют в качестве альтернативы дорогостоящему газу даже те государства, которые отказались от него, что может быть полезно для России, сообщает Forbes.В первую неделю конфликта на Ближнем Востоке цена угля увеличилась до максимума за 14 месяцев. С того периода стоимость ресурса продолжает расти.В Италии, по решению правительства, закрытие угольных ТЭС перенесли до 2038 года. Законсервированные электростанции могут открыть и в ФРГ. Япония с 1 апреля на 12 месяцев ослабила ограничения на загрузку подобных станций. На Филиппинах, в Бангладеш, Южной Корее и Таиланде увеличилась угольная генерация. По словам старшего эксперта института энергетики и финансов Александра Титова, КНР и Индия пока не наращивали импортный спрос.Он добавил, что все зависит от длительности и последствий конфликта на Ближнем Востоке."В Индии уголь потребляют в больших количествах с апреля по июнь, в Южной Корее, Японии и Китае — с июля по август. Если в период жары появится дефицит СПГ, а у ГЭС окажется слабая выработка, уголь рискует значительно подорожать, - пояснил эксперт агентству РИАМО.Титов отметил, что увеличение стоимости может улучшить ситуацию у угольщиков России.Лидеры ЕС в восторге от поражения ОрбанаПобеда партии "Тиса" Петера Мадьяра и поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвала бурю положительных эмоций у европейских лидеров."Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. [Европейский] Союз становится сильнее", - заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Петера Мадьяра с победой и заявил:"Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с вами ради безопасности и процветания наших стран".Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с нетерпением ждет совместной работы."Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, что самое главное, единой Европы", - сказал канцлер.Между тем, Украинцам не стоит радоваться поражению Орбана на выборах. Об этом заявил мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов в своем телеграм -канале."Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной", — написал Филатов.Напомним, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее выступал против поставок оружия и финансовой поддержки Киева, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Мадьяр обещал вынести вопрос евроинтеграции Украины на референдум, что фактически, как считает американское издание, затормозит процесс из-за сильных антиукраинских настроений в венгерском обществе, которые он вынужден учитывать для сохранения поддержки.Военная хроникаУкраинские войска за время перемирия нанесли 5 844 удара с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщили в Минобороны России. Также, по данным ведомства, ВСУ 6558 раз нарушили режим пасхального перемирия, а российские военные в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня.ВСУ вели обстрелы и российского тыла."Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС "Роснефть" в населенном пункте Льгов Курской области", - сказано в сообщении Минобороны.Наиболее активные боевые действия сейчас идут в районе Константиновки, что в ДНР. Там сейчас очень много диверсантов, с которыми борются наши спецслужбы."Работу продолжает и антитеррористическое подразделение "Горыныч" при УФСБ по ДНР совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск. Они отлавливают в прямом смысле слова диверсантов, а также уничтожают места запуска беспилотников в районе Константиновки. Как раз оттуда противник сейчас очень активную такую работу проводит по трассе, по гражданским автомобилям, а также по ряду объектов критической инфраструктуры", - рассказал российским информационным агентствам глава ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что противостоять атакам с воздуха помогает система защиты "Купол Донбасса". За прошлую неделю с ее помощью предотвращено 211 атак ВСУ.

ближний восток

венгрия

россия

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

ближний восток, венгрия, россия, виктор орбан, мадьяр, константин титов, ес, вооруженные силы украины, мид, хроники, эксклюзив