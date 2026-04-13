Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие

Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие - 13.04.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие

Пока президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить Иран, а потом передумал, Украина продолжала атаки на российскую территорию, а местные депутаты озаботились проблемой мобилизации, благо парламентариям есть от чего прийти в ужас

2026-04-13T06:25

2026-04-13T06:25

2026-04-13T06:25

Перемирие, которое опять не перемириеПоследние несколько недель ВСУ атаковали российские порты на Балтике, главным образом Усть-Лугу. Очередные такие удары последовали в ночь на 7 апреля, над Ленинградской областью было сбито два десятка дронов.Известно, что на территории порта было возгорание, каких-либо других подробностей о возможном ущербе не сообщалось. Судя по всему, Украина делала паузу, чтобы снова ударить по Усть-Луге в тот момент, когда там будут ликвидированы последствия предыдущих атак.На фоне этого в очередной раз заговорили о роли прибалтийских стран в этих ударах. Предположительно, украинские беспилотники могут пролетать через воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, а также Польши. Власти этих стран официально опровергают свое соучастие в этих атаках, однако легкость, с какой БПЛА украинской армии достигают далекий от Украины российский северо-запад, свидетельствует об обратном.Примечательно, что за день до очередного налета на Усть-Лугу власти РФ сделали прибалтийским республикам предупреждение."Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом", - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Как видно, предупреждению этому Латвия, Литва и Эстония не вняли. Впрочем, обещанного ответа на момент выхода этого материала со стороны России также не последовало.Всем давно ясно, что это не случайности, а достаточно системные вещи — удары, подобные тем, что были по Усть-Луге, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков."Ясно, что сами европейцы в лучшем случае просто отвернулись. Как они говорят: мы не даем красный свет, но и зеленый тоже не включаем. А желтый свет этого светофора, понятно, киевский режим всегда будет расценивать так, как ему выгодно. В данном случае с Усть-Лугой — как зеленый на прямые действия", - отметил он.По словам эксперта, на Западе не верят сейчас в возможность военного столкновения с РФ и предполагают, что это может произойти только к 2029 или 2030 году.Нота МИД — не цена. "Серьезная озабоченность" — не цена. Очередное заявление в верхах — тем более не цена. Реальное предупреждение выглядит иначе, написал у себя в телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц."Беспилотник, запущенный с прицелом на российскую инфраструктуру и летящий через чужое небо, должен быть сбит в этом чужом небе. И упасть не на российской земле. Раньше. Тогда вопрос "закрывать коридор или нет" решается сам собой — без нот, без брифингов и без предупреждений", - полагает он.Одной Усть-Лугой армия Украины не ограничивается. На неделе под атаку украинских дронов попали и другие регионы РФ. Так, во Владимирской области на днях БПЛА противника упал на жилой дом, в результате чего погибли муж, жена, а также их 12-летний сын. Пятилетняя дочь получила ранения и была госпитализирована.За день до своей гибели мальчик отметил день рождения."Он наверняка праздновал, были гости, торт со свечами. Потом друзья разошлись, он лег спать и больше не проснулся. И тут какой-то дядя с напудренным носом настаивает на пасхальном перемирии. Тот же дядя, что желал смерти другому дяде во время поздравления с Рождеством", - прокомментировал Александр Коц у себя в телеграм-канале.По его словам, если Владимир Путин сочтет необходимым и возможным, исходя исключительно из гуманистических соображений, он и без Владимира Зеленского в одностороннем порядке объявит пасхальное перемирие.Так в итоге и произошло. "Как он делал это прежде. И Украина его никогда не соблюдала. Как не соблюдала предыдущие 12 лет хлебные, школьные, новогодние, рождественские и прочие перемирия, инициированные российской стороной. Энергетическое перемирие мы, помнится, выдерживали целый месяц весной прошлого года. Суточные сводки фиксировали до десятка и более украинских атак за день. Причем удары по энергообъектам шли практически непрерывно — от Белгородской и Курской областей до южных регионов и крупнейших узлов энергосистемы", - написал военкор.Просто Зеленскому сейчас важно показать, что он может с помощью своих ударов вынудить Россию пойти на перемирие, подытожил Коц.Перемирия не получилось и на этот раз. К вечеру воскресенья, 12 апреля, ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный РФ в 16:00 11 апреля порядка 2 тыс. раз, хотя Зеленский обещал зеркально соблюдать режим тишины на фронте. Обманул. Как и всегда.Реформа мобилизацииМобилизация на Украине продолжает бить все антирекорды. Согласно последним данным украинской Нацполиции, всего за годы конфликта зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). При этом еще в январе по версии Минобороны страны называлась цифра в два раза меньше.Всего погибшими в результате таких инцидентов значатся трое сотрудников ТЦК, десятки числятся в списке раненых.Больше всего случаев (68) было зафиксировано в Харьковской области. Далее идет Киев (53) и Днепропетровская область (44).Не замечать это для киевского режима стало уже невозможным, поэтому власти анонсировали скорую реформу мобилизации, но легче от этого украинцам вряд ли станет. Скорее наоборот.С одной стороны, в повестке дня не стоит вопрос снижения возраста мобилизации с нынешних 25 или возвращения запрета на выезд молодых людей в возрасте 18-24 лет. При этом мобилизация все равно будет ужесточаться.Как рассказал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, по новым правилам с розыска могут снять 2 млн уклонистов, но после этого к ним применят еще более жесткие меры."Исходя из слов Арахамии, основной упор власти будут делать на выявление и задержание конкретных людей по списку "уклонистов". Судя по всему, власти предполагают, что имеют возможность найти этих людей и мобилизовать. Удастся ли реализовать эту схему - неизвестно. И уж точно она не позволит снизить количество скандалов, связанных с мобилизацией. Поскольку вместо уличной бусификации начнется "подъездная" - с попытками проникновения в квартиры или засадами у домов уклонистов", - комментирует украинское издание "Страна.ua".Писатель Герман Садулаев считает, что цифры нападений на украинских военкоматчиков подтверждают, что украинцы ненавидят ТЦК, но из этого не следует, что они одновременно с этим ждут победы России."То, что украинцы ненавидят своих тэцэкашников и не хотят идти на фронт, не значит, что они ждут Россию и хотят ее победы и прихода русского мира. Нет. Они хотят победы Украины, и чтобы их перестали бомбить и выпустили на заработки в Европу. Они не просили себя освобождать. Они не хотят, чтобы их освобождали", - написал он у себя в телеграм-канале.По его мнению, Россия должна переформатировать цели СВО и перестать говорить об освобождении украинцев. Красная Армия в 1945 году уже не ставила перед собой цель "освободить немецкий народ от фашизма"."Немцы, может, и не хотели, чтобы их освобождали. Немцам, может, нравился Гитлер. Он их устраивал. Гитлер не устраивал нас. И нам было плевать на мнение немцев. Так и сейчас. Мы должны признаться и признать, что нас не устраивает никакая "независимая Украина", которая имеет поразительную тенденцию становиться оружием в руках наших врагов, и анти-Россией. Нас она не устраивает. Даже если она устраивает "народ Украины". Простите, но нам плевать", - написал Садулаев.Мы можем принять Украину только обезвреженную и обеззараженную, продолжил он, или, как говорит его коллега Захар Прилепин, "в союзном государстве на жесткой сцепке"."Это не понравится украинцам. Но такова наша цель. Она должна быть внятно понята и сформулирована. Даже если мы сейчас не сможем её достичь. Отползём и будем копить силы и ждать момента", - считает Садулаев.Когда цель понятна - она достижима, резюмировал он.О происходящем на Западной Украине - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Закарпатье и "мерение писанками".

россия

украина

Павел Котов

Павел Котов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, давид арахамия, вооруженные силы украины, сво