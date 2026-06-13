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Запорожская АЭС снова подключена к сети. Главное к этому часу

Запорожская АЭС снова подключена к сети. Главное к этому часу - 13.06.2026 Украина.ру

Запорожская АЭС снова подключена к сети. Главное к этому часу

Запорожская АЭС снова подключена к сети после успешного ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", заявили в МАГАТЭ. Об этом и других новостях к этому часу 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T18:48

2026-06-13T18:48

2026-06-13T18:48

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Произошедшая почти три дня назад потеря внешнего электроснабжения станции стала 19-й с начала конфликта, это было одно из самых долгих отключений, отмечает МАГАТЭ.Коротко о других новостях к этому часу:🟦 Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО, под которые попали десять российских операторов мобильной связи и интернет-провайдеров. Их обвиняют в обеспечении интернетом "захваченных территорий". Среди таких компаний называются "Амтел-Связь", "Луганские Коммуникации", "Мобильные Коммуникационные Системы", "РуСат", "Спутниковая связь", "РТКомм" и Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь";🟦 Ядерное оружие РФ в Белоруссии создаёт противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Также оно надёжно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, сообщили в МИД РФ;🟦 КПП Паланка на границе Украины и Молдовы временно приостанавливает работу. В Таможенной службе Молдовы сообщили, что меры приняты в связи с неполадками в информационной системе Пограничной службы Украины. Путешественникам рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать КПП Тудора;🟦 На некоторых автозаправочных станциях в Татарстане появились очереди, сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Он решил ввести временный лимит на покупку бензина на отдельных АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа, следует из пресс-релиза;🟦 Шведские истребители вылетали на перехват российских бомбардировщика Су-24 и истребителя-бомбардировщика Су-34 над Балтийским морем, утверждают в ВС Швеции;🟦 Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС готовится к резкому сокращению военной помощи со стороны США, которые американцы могли бы направить Европе, если бы там начались боевые действия. По данным издание, США планируют сократить на 30% количество стратегических бомбардировщиков, на 75-100% разведывательных и ударных беспилотников, а так же на 50% военно-морских судов. Так же будет сокращена треть истребителей;🟦 МИД Ирана опроверг сообщения СМИ, что завтра будет подписан меморандум с США, но не исключил, что это произойдёт в ближайшие дни;🟦 Гава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом 14-15 июня, сообщили в МИД. Программой пребывания предусмотрены его аудиенция у белорусского президента Александра Лукашенко и переговоры с главой МИД Белоруссии Рыженковым в узком и расширенном форматах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, владимир зеленский, мид, запорожская аэс, александр лукашенко, сергей лавров, сша, украина, магатэ, су-34, су-24