Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Закарпатье и "мерение писанками"

Первым пунктом программы Владимира Зеленского в Закарпатье была встреча с представителями венгерской общины. Похоже, он таким образом решил поддержать оппозицию в преддверии парламентских выборов в Венгрии

2026-04-12T08:17

Зеленский в Закарпатье готовился к выборам. И не только украинскимВ четверг, 9 апреля, Зеленский в сопровождении представительной свиты побывал в Закарпатской области. Формальным поводом стало заседание Конгресса местных и региональных властей, но де-факто речь шла о подготовке к выборам – как гипотетическим на Украине, так и вполне реальным в Венгрии.Дело в том, что подавляющее большинство закарпатских венгров (а их около 100 тысяч) имеют паспорта Венгрии и могут голосовать на парламентских выборах в этой стране, которые состоятся 12 апреля. На этих выборах впервые за 16 лет может проиграть премьер Виктор Орбан, отношения с которым у Зеленского, мягко говоря, не сложились. В частности, Киев заблокировал транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", а Будапешт наложил вето на выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро.Конечно, не все закарпатские венгры планируют голосовать на парламентских выборах, ведь участков в области всего два – в венгерских консульствах в Ужгороде и Берегово. Да и те выходцы из Закарпатья, которые живут в Венгрии или других странах ЕС, не слишком активны политически. Однако сейчас для венгерской оппозиции во главе с Петером Мадьяром, которого Зеленский поддерживает, рассчитывая на взаимность в случае смены власти в Будапеште, важен буквально каждый голос.Поэтому неудивительно, что первым пунктом программы Зеленского в Закарпатье была встреча с представителями венгерской общины. Кроме всего прочего, мероприятие было призвано продемонстрировать поддержку насильственной мобилизации со стороны закарпатских венгров на фоне очередного погибшего на фронте их соплеменника. На встрече нескольким военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, этническим венграм, Зеленский вручил государственные награды.Как говорится на сайте президента Украины, "представители венгерской общины поблагодарили Владимира Зеленского за постоянное внимание к жизни их сообщества и региона и готовность сотрудничать для решения важных вопросов". Формально это действительно так, однако на встрече всё же был поднят вопрос обучения венгров на родном языке, право на которое они сейчас потеряли.Зеленский попытался бросить венгерской общине "кость", вручив посмертный орден "За заслуги" ІІІ степени жене бывшего первого заместителя председателя Закарпатского областного совета, одного из лидеров Партии венгров Закарпатья (КМКС) Йожефа Борто, ушедшего из жизни в ноябре 2023 года. Однако это было принято прохладно, ведь председатель КМКС Ласло Брензович с конца 2020-го вынужден скрываться в Венгрии, потому что на Украине в отношении него открыто дело о сепаратизме.Сам же Брензович 10 апреля опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором выразил благодарность правительству Венгрии за поддержку и солидарность с венграми на Закарпатье, которые находятся в тяжелейшем положении. "В воскресенье в Венгрии состоятся выборы, давайте примем участие в них, давайте станем на защиту мира и безопасности!" – обратился лидер КМКС к своим землякам. Хотя он не сказал прямо, за кого голосовать, но "защита мира и безопасности", в том числе от киевских властей, – это один из ключевых лозунгов Орбана.Заседание Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде, в котором приняли участие не только Зеленский и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*, но и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Юлия Свириденко, тоже походило на предвыборное мероприятие. На нем орден "За мужество" ІІ степени получил мэр Харькова Игорь Терехов – один из лидеров так называемой партии мэров, которую сейчас окружение Зеленского готовит к участию в будущих парламентских выборах.Поэтому никто не удивится, если завтра те полтора десятка руководителей органов местного самоуправления, тоже получивших награды в Ужгороде, станут лидерами ячеек этой партии в своих областях.У отца львовского губернатора забрали историческое здание в центре ЛьвоваСуд отменил приватизацию бывшего здания Университета банковского дела в центре Львова, которое Фонд госимущества продал компании львовского бизнесмена Зиновия Козицкого – отца начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого. Однако не исключено, что клан Козицких на этом ещё и заработает.Как сообщила 10 апреля пресс-служба Офиса генерального прокурора, хозяйственный суд Киева отменил приватизацию трёхэтажного здания площадью более 1382 м² на проспекте Шевченко, 9, где до 2022 года работал Львовский университет банковского дела. После реорганизации вуза и присоединения его к Львовскому национальному университету (ЛНУ) имени Франко здание передали на баланс государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования", которое, по данным прокуратуры, фактически им не пользовалось.Упомянутое здание является памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1849 году и перестроили в 1888-м. Со второй половины XIX века здесь действовала гимназия, а с 1944 года – Институт банковского дела Госбанка СССР, позже Национального банка Украины, который в 2006 году был реорганизован в университет банковского дела.В 2023 году Региональное отделение Фонда госимущества по Львовской, Закарпатской и Волынской областям выставило всё здание на продажу со стартовой ценой 11,8 млн грн В январе 2024 года имущество за 85 млн грн приобрело ООО "Айкью Холдинг", принадлежащее Зиновию Козицкому."Несмотря на законодательные ограничения, здание приватизировало общество с ограниченной ответственностью, связанное с руководством Львовской ОВА. Решение о приватизации обосновывали тем, что помещение якобы не нужно ни государству, ни балансодержателю. В то же время потребности ЛНУ имени Франко в учебных площадях и общежитиях, учитывая увеличение количества студентов и преподавателей, Министерство образования и науки не учло", – говорится в сообщении прокуратуры.Хозяйственный суд Киева иск прокуратуры удовлетворил, согласившись, что приватизация здания бывшего учебного заведения произошла с нарушениями. "Это имущество образовательного назначения, которое является государственной собственностью и не могло быть отчуждено. Мы установили нарушения при купле-продаже и приняли представительные меры по защите интересов государства. В суде прокуроры доказали незаконность приватизации, что привело к принятию судом решения о возвращении здания государству", – отметил заместитель генерального прокурора Виктор Логачев.Стоит отметить, что сейчас в этом здании расположены конференц-центр IQholding и новостной сайт Lviv.Media, также принадлежащие Зиновию Козицкому. Lviv.Media является одним из главных рупоров губернатора региона Максима Козицкого, и на сообщение Офиса генпрокурора сайт до сих пор не отреагировал.Львовские комментаторы считают, что действия прокуратуры и решение суда об отмене приватизации знакового здания в центре Львова являются тревожным звоночком для семьи Козицких, которые постоянно попадают в коррупционные скандалы. К примеру, в 2023 году начальник Козицкий-младший потратил 25 млн грн из областного бюджета на дорогу к частному курорту своего отца в поселке Сходница.Однако другие комментаторы обращают внимание на странные манипуляции с цифрами. Хотя по официальным данным компания "Айкью Холдинг" приобрела упомянутое здание за 85 млн грн, в сообщении Офиса генпрокурора почему-то говорится о 102 млн грн. Не исключено, что государственный бюджет ещё и выплатит Козицким компенсацию за неудобства.В регионе в канун Пасхи "меряются писанками"Писанка (пасхальное яйцо, расписанное орнаментом с использованием горячего воска и красителей), которая на Украине является одним из главных символов Воскресения Христова, накануне этого праздника стала поводом для установления разнообразных рекордов, не имеющих ничего общего с христианством.Так, в минувшие выходные во Львовском дворце искусств почти 1600 человек одновременно создавали писанки – "символ украинской культуры, традиции и жизни", как было сказано в пресс-релизе Львовского областного совета. К акции присоединились Максим Козицкий, и. о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод, депутаты облсовета, молодежь, военные, школьники. Руководили процессом более 30 опытных мастеров. В результате собравшиеся создали 1720 писанок, которые Козицкий объявил "национальным рекордом Украины".Однако уже через несколько дней это достижение было побито. 8 апреля в Старом Самборе Львовской области установили рекорд Украины по росписи бойковских писанок (Бойковщина – историко-этнографическая область в центральной части Карпат). В мероприятии приняли участие 1233 человека. Самому младшему участнику было всего 4 года."Во время события они совместно создали 2936 писанок, каждая из которых стала символом поддержки, благодарности и единства. Все писанки передадут в реабилитационные центры, воинские части и на передовую", – говорится в сообщении пресс-службы "Книги мировых рекордов". Рекорд зафиксирован в категориях "Массовые мероприятия" и "Культура".Во время акции в Старом Самборе также приняли решение создать постоянно действующую "Резиденцию писанки", которая должна стать центром сохранения и развития бойковского культурного наследия. А вот в Коломые, где уже несколько десятилетий действует Музей писанок, в этом году никакого рекорда не было. Как сообщили 10 апреля местные власти, в городе состоялась акция по изготовлению писанок "Писанка объединяет", однако ни о количестве её участников, ни о числе созданных писанок никаких данных не приведено.Спасли имидж Прикарпатья в Ивано-Франковске, где на деревьях в центре города вывесили более 1000 эксклюзивных писанок, изготовленных детьми. Как отметили в Ивано-Франковском городском совете, в создании тематических расписанных яиц приняли участие культурные заведения, образовательные учреждения, а также детские сады.А пенсионеры из Ивано-Франковска Валентин и Людмила Ткаченко решили взять не числом, а умением. Они установили "рекорд Европы" в номинации "Наибольшее количество декоративных яиц с гербами стран - членов ЕС и символикой Евросоюза, созданных в технике пейп-арт". Правда, об этом рекорде в самой Европе вряд ли знают, потому что его зафиксировал тот самый киевский "Национальный реестр рекордов", который выдал диплом о рекорде организаторам акции по изготовлению настоящих писанок во Львове.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Олег Хавич

