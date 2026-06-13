https://ukraina.ru/20260613/nezhnost-k-revuschemu-zveryu-borman-i-aviatsiya-1079903353.html

"Нежность к ревущему зверю". "Борман" и авиация

"Нежность к ревущему зверю". "Борман" и авиация - 13.06.2026 Украина.ру

"Нежность к ревущему зверю". "Борман" и авиация

6 июня 1982 года на советском телевидении состоялась премьера снятого на киностудии Доженко трёхсерийного фильма "Нежность к ревущему зверю". Кино, необычное и своей тематикой, и своим форматом. Но в 80-е история таких лент – производственных драм, постепенно отходила в прошлое, поэтому "Нежность…" в памяти зрителей особо не закрепилась… Но не всех

2026-06-13T16:00

2026-06-13T16:00

2026-06-13T16:00

история

история

история украины

история ссср

киев

москва

ссср

ту-134

кино

киностудия им. довженко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/06/1079901974_0:8:718:412_1920x0_80_0_0_73e2ecc8b9a18d22f275bf90ef51d93a.jpg

Киевской киностудии съёмки телефильма заказал всесоюзный Комитет по телевидению и радиовещанию. Сценарий писали в Москве. Среди его создателей оказался автор романа, который послужил для телефильма литературной основой – Александр Бахвалов (настоящая имя Константин Мистакиди).Он начал свою трудовую деятельность в 1943 году на военном аэродроме – авиамехаником, после завершения службы в армии в 1960 году, продолжил работу в гражданской авиации. Роман "Нежность к ревущему зверю" стал его первым произведением. Его напечатали в 1972-73 годах в журнале ""Молодая гвардия". Написан он был по реальным событиям 50-х – 60-х годов. В 1980 году вышло продолжение "Зона испытаний".Основную часть сценария написал опытный сценарист, москвич, Алексей Николаевич Леонтьев. После окончания школы он поступил в Московский авиационный институт, но через год перешёл в Московский индустриальный конструкторский техникум. Потом был сценарный факультет ВГИКа, но авиация единожды прикоснувшихся к ней никогда до конца не отпускает. Так что Леонтьеву не была чужда лётная тематика, и в 1962 году по его сценарию сняли фильм на лётную тематику "713-й просит посадку". Следующим через 20 лет стала "Нежность к ревущему зверю".Леонтьев глубоко переработал сюжет, поэтому экранизация получилась весьма приблизительной. В романе два героя – лётчики Лютров и Долотов. Сценарист переиначил этот момент, сведя двух героев в одного – лётчика Долотова. Сценарий охватил события не только романа "Нежность к ревущему зверю", в нём также просматривается сюжет его продолжения "Зона испытаний", где главным героем уже является исключительно Долотов.Журналист Одинцов, который в литературной основе появляется только эпизодически в продолжении романа, был выведен на первую роль. Его беседа с другим главным героем – руководителем испытательных полётов Боровским, стала сквозной линией всего телефильма. Роль эта писалась специально для мегапопулярного в советское время барда, писателя, журналиста, сценариста и киноактёра Юрия Визбора. Боровский тоже стал результатом объединения двух литературных героев – Гай-Самари и Боровского.Весь фильм было решено построить на песнях Визбора, поэтому того героя, который остался от Алексея Лютрова, и стал не главным героем, а героем второго плана, переименовали в Сергея Санина, по имени героя одной из самых известных песен Юрия Иосифовича. О том, как она создавалась, бард как-то сам рассказал со сцены:"Я организовал материал для своего журнала и ряда других изданий и летал с экипажем Ту-144 целый месяц. Там не лётчики, а просто сплошные волки. У каждого грудь в крестах… В первом полете с нами летел один человек – это был второй пилот, потом он ушел из этого экипажа и, выполняя задание очень серьезное, погиб. Это был очень хороший парень, молодой человек совершенно. Он пришел в гражданскую авиацию из истребительной. Был очень талантливый летчик. Звали его Серёжа. И вот о Серёже Санине я написал песню".Лирической темой Сергея Санина стала другая известная песня Визбора "Ты у меня одна". Начинается фильм песней "Как хочется прожить ещё 100 лет", а завершается – "Забудется печаль". По этой причине этот фильм любят те, кто ещё помнит и ценит творчество этого барда.Юрия Иосифовича, хоть у него и не было актёрского образования, любили приглашать играть в кино. У него было в жизни 16 ролей, в том числе и пара главных. Журналист "Одинцов" в "Нежности…" стал последней. Через два года после премьеры Визбор скончался от рака печени.Приложил к написанию сценария руку и режиссёр Станислав Третьяков, который в 60-е годы уже работал на киностудии им. Довженко, но в 70-х больше снимал на "Беларусьфильме". Вторым режиссёром стал Владимир Попков, снявший к тому времени на Довженко пять полнометражных кинолент, среди которых был фильм, посвящённый футбольной команде "Динамо" (Киев) и её талантливому тренеру Валерию Лобановскому "Такая она, игра" (1976) и детский фильм "Будьте готовы, Ваше высочество!" (1978) о приключения иностранного наследного принца в советском пионерлагере. Оба режиссёра на тот момент какими-либо "нетленками" не отметились. Это уже после распада СССР Попкову предстояло снять нашумевшие сериалы "Сердца трёх" (1992) и "Графиня де Монсоро" (1997).Сюжет "Нежности…" начинается с того, что руководитель полётами некоего тяжёлого сверхзвукового самолёта С-14 Донат Кузьмич Боровский встречает приехавшего в НИИ корреспондента журнала "Крылья Родины" Анатолия Филипповича Одинцова. Первого в Киев пригласили играть харизматичного московского актёра Игоря Ледогорова, служившего в то время в Центральном академическом театре Советской армии. Вторым, как уже говорилось, был Юрий Визбор.Так как телеграмму о приезде журналиста в НИИ получили поздно, ночевать ему приходится в квартире у Боровского, где в разговоре за чаем и раскрывается история испытаний сложного, доселе невиданного самолёта. Он и является ещё одним главным героем фильма, это он – ревущий зверь, к которому его создатели – и лётчики-испытатели, и конструкторы, и механики, испытывают самую настоящую нежность. И это несмотря на то, что один из пилотов – тот самый Сергей Санин – погибает при лётных испытаниях. Кстати, его сыграл выдающийся и ныне здравствующий латышский актёр Паул Буткевич, из обширной фильмографии которого наверняка многие помнят "суку курляндскую" Бергера из сериала "Гардемарины, вперёд!" (1987). Хотя у него в активе много запоминающихся ролей.Главную роль Бориса Михайловича Долотова сыграл менее удачливый в кинематографе белорусский актёр Геннадий Шкуратов. Хотя некоторые его работы в кино – в фантастических фильмах "Под созвездием Близнецов" (1978) и "Петля Ориона" (1980) – были в 80-е довольно известны. Впоследствии, конечно, их безвозвратно заслонила голливудская кинопродукция. Озвучил роль другой актёр – Сергей Малышевский.Второго пилота-испытателя сыграл харизматичный Виктор Захарович Извольский. В его фильмографии более ста ролей, но ко времени съёмок "Нежности…" он был известен в стране по роли второго плана в до сих пор популярном фильме "Баламут" (1978). Он там сыграл студента-москвича, "вылетающего" из ВУЗа из-за неразделённой любви к своей одногруппнице.Вообще актёрский ансамбль в Киеве для съёмок фильма удалось собрать выдающийся. Штурмана сыграл Юрий Саранцев, известный по множеству фильмов, а ещё более запомнившийся своим фактурным голосом, которым были дублированы многие иностранные фильмы.Лётчик-испытателя Трефилова, который выступает антагонистом главного героя и живёт по принципу "как бы чего не вышло", изобразил ныне активно бандерствующий Владимир Талашко. Большинство помнит его по ролям друга и ведомого капитана Титаренко – Сергея Скворцова из "В бой идут одни старики" (1973) и китобоя Неда Ленда из "Капитана Немо" (1975).Из "поющей эскадрильи" в фильме ещё "засветились" "Кузнечик" Сергей Иванов, сыгравший эпизодическую роль стрелка-радиста Карауша (озвучил его другой актёр), и Вилорий Пащенко (если помните, он выделялся в "эскадрилье" своими усами), сыгравший участника совещания о дальнейшем проведении испытаний самолёта.Одного из конструкторов изобразил Всеволод Сафонов – звезда последних трёх десятилетий советского кинематографа. На сегодня из его обширной фильмографии самым востребованным, пожалуй, остаётся "Белорусский вокзал" (1970). Там он сыграл одного из четырёх главных героев.Но самое интересное в "Нежности…" – это, конечно же, самолёты. Под именем С-14 в фильме фигурирует сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22. Изначально и планировалось, что в роли новейшей боевой машины будет использоваться ракетоносец Ту-22КД. Но вмешалась военная цензура, и отснятые с Ту-22 кадры убрали. Их пришлось переснимать с использованием Ту-134УБЛ – учебно-тренировочного варианта всем хорошо известного пассажирского самолёта. Он до сих пор стоит в нашей стране на вооружении.Также в фильме присутствуют и кадры с другим отечественным "стратегом" Ту-95 – он изображает летающую лабораторию. Оба типа бомбардировщиков, Ту-22 и Ту-95, только более новых модификаций, теперь активно используются Россией при нанесении ракетных ударов по целям на территории Украины. А тогда, почти 45 лет назад, русские и украинцы вместе снимали в Киеве и на аэродроме "Озёрная" под Житомиром о них фильм. К сожалению, те времена давно ушли.Ну а "Нежность к ревущему зверю" остаётся памятником отечественному кинематографу, который до сих пор востребован, хотя аудитория у него, конечно, сегодня намного меньше, чем в 80-е. Но его любят те, кому небезразлична история развития нашей авиации и те, кто ещё помнит, кто такой Юрий Визбор.

https://ukraina.ru/20260126/film-golubaya-strela-kak-vereschagin-ne-ushl-s-barkasa-a-stal-admiralom-1074802370.html

https://ukraina.ru/20260525/kapitan-frakass--frantsuzskiy-romantizm-v-estonskikh-dekoratsiyakh-i-ukrainskom-ispolnenii-1079149889.html

https://ukraina.ru/20260523/1046395713.html

киев

москва

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история украины, история ссср, киев, москва, ссср, ту-134, кино, киностудия им. довженко, фильм, кинематограф, актер, режиссер, сценарий, авиация, самолет, летчики