"Пора менять Зеленского, иначе Украина и года не выдержит". Эксперты о ситуации в стране и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, почему украинцы не хотят идти в ВСУ, есть ли на самом деле у Киева мобилизационный ресурс для длительной войны или нет. Думают о том, чем грозит Украине продолжение "царствования" Владимира Зеленского. Сходятся на том, что ничем хорошим для страны это не закончится

2026-04-12T07:55

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Мобилизационный ресурс у Украины есть, но никто не хочет попадать в рабство, заявил отставной офицер ВСУ, военный эксперт Евгений Бекренев с позывным "Арти Грин". Так он прокомментировал недавнее заявление депутата Верховной Рады Александра Мережко о том, что Украина будто бы располагает мобресурсом, позволяющим ей воевать еще 10 лет и более."Да, у нас ресурса человеческого достаточно, если его не тратить бездумно. И если люди будут знать, что они не попадут в рабство, как у нас сейчас в штурмовых полках, часть мобилизованных попадают именно туда", - сказал отставник в эфире YouTube-канала Politeka.По его словам, штурмовые полки - "практически это штрафные полки", правила в этих подразделениях ближе к тюремным, чем к армейским."Поэтому совершенно неудивительно, что в такую армию никто не хочет идти. Никто не хочет идти. И я бы в такую армию не пошёл ни под каким видом. И сделал бы все, чтобы мои близкие туда тоже не попали. Поэтому, если не исправить это, то нет у нас никакого ресурса и не будет", - сказал Бекренев.Он добавил, что если руководители государства - в лице Зеленского - думают, что такими методами они могут воевать долго, то это большое заблуждение. На самом деле "они уничтожают армию, причем как физически, так и морально".По мнению отставного офицера, если не изменить подход, то у Киева нет не то что 10 лет, а нет даже и года – а есть "дай бог полгода". Он ещё раз подчеркнул, что "с таким подходом к армейскому строительству Украине осталось жить не более полугода".Что делать Киеву? Бекренев считает, что надо выходить на мирные соглашения, искать компромиссы, а не "фиги крутить"."Если господин Зеленский не настроен заключать мир по причине того, что его всё устраивает, значит, надо менять господина Зеленского. Потому что страна не выдержит ещё десяти лет, а с таким главнокомандующим она и года не выдержит", - считает отставной военный.По его словам, "если не остановить войну, то Украина рухнет", а если не остановить Зеленского, то - "рухнет быстро".Бекренев при этом подчеркнул, что Зеленский отстаивает не интересы страны, а "интересы своей шайки мародеров". Поэтому в вопросе мира больше надо доверять не Зеленскому, а Дональду Трампу. Что до мародёров Зеленского, то они ведут страну к гибели."Эта шайка украла у Украины то, за что она сражается – свободу", - добавил "Арти Грин", пояснив, что страну на самом деле оккупировали внутренние враги – и с этими внутренними врагами ещё "предстоит разобраться отдельным трибуналом".Но это в будущем, а пока надо выйти из ситуации, Киеву надо искать и найти пути к компромиссу, считает военный эксперт.Обсуждают двухнедельное перемирие на Ближнем Востоке. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, выступающий за "аннигиляцию Ирана", считает, что Трамп во всём выиграл, победив, прежде всего, конкурента — Евросоюз. А две недели перемирия в войне нужны лишь для того, чтобы Израиль и США перегруппировали свои силы, подтянули новые ресурсы и лучше подготовились к продолжению войны.Украино-российский конфликт тоже продлится, а поскольку уже очень скоро, в мае-июне, у Киева уже не будет денег, чтобы платить военным, то - "скорее всего, начнётся внутреннее гражданское противостояние, может начаться гражданская война", прогнозирует экс-советник Кучмы.Он тоже прокомментировал утверждение депутата Рады о том, что имеющегося человеческого ресурса Киеву хватит на 10 лет войны и более."Думаю, что могут прийти силы, которые вот этих разговорчивых клоунов… выдадут им, их семьям, близким и всем остальным оружие, автоматы — и отправят их вместе с ТЦК… туда, в штурмовые батальоны", - сказал Соскин.По его словам, там-то они и "покажут, сколько ресурса биологического в Украине осталось"."Где-то через два-три месяца этих певцов бойни, мясорубки — не останется. Останутся те, кто выступает за мир. И потом будет достигнут мир", - заявил политолог, добавив, что надо будет найти таких людей, которые смогут вести с Россией предметные переговоры по поводу оставшихся 20% территории Донбасса.В самом худшем состоянии из всех стран сейчас находится именно Украина, продолжил Соскин. По его мнению, Зеленский уже не в состоянии выполнять функции "вообще никакие", выход — в открытии границ и в формировании "правительства национального единства", необходимо и новое большинство в парламенте, поскольку старого нет. И надо "найти такого человека, который сможет выйти на переговоры с [Владимиром] Путиным".А вот бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв считает, что Киев на реальные переговоры не пойдёт, на встрече в Майами представители режима докладывали кураторам, что фронт стоит, создана килл-зона, где продвижение затруднено. Дронов у ВСУ будет всё больше, их производство Украина наладила и в европейских странах, при этом применяются передовые оргрешения, позволяющие быстро совершенствовать беспилотники и насыщать ими фронт.Результаты мы видим по тому, как наносятся удары по российскому тылу. Так что больших прорывов ВС РФ можно не ожидать, ситуация напоминает стояние на фронте в Первую мировую. А денег и оружия хватит ещё на два года войны, людей нахватаем, так считают в Киеве.Плюс у РФ в перспективе возникнут экономические проблемы из-за возможных проблем с экспортом энергоносителей. Поэтому Киев советует США не торопиться с переговорами с Москвой, поскольку через два года позиция Кремля может сильно смягчиться, рассказал аналитик. Он добавил, что, по имеющейся у него информации, в ответ США требуют, чтобы до конца мая Киев согласился с выводом ВСУ из Донбасса. Через два месяца США будут принимать решение.По мнению Царёва, высказанному в беседе с блогером Павлом Ивановым, на Зеленского будут давить, чтобы в течение этого времени он согласился с этим требованием. Может быть, вытащат какой-то убойный компромат. Однако, отметил эксперт, сложно сказать, окажет ли сейчас какой угодно компромат нужное воздействие.Отвечая на вопрос, как изменились отношения украинцев и россиян за годы СВО, он подчеркнул, что вполне разделяет позицию президента РФ Владимира Путина, который говорит, что Россия не воюет с украинским народом, а воюет с хунтой, которая захватила власть и гонит украинский этот народ на убой."Все другие точки зрения, которые транслируют, возможно, некоторые спикеры, мне кажутся вредными и неправильными", - сказал Царёв, добавив, что "они не могут объяснить, что мы тогда делаем на Украине".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Вперёд, к Руине или кто готовит "бунт мессенджеров". Эксперты о ситуации на Украине и в России"

Сергей Зуев

