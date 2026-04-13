https://ukraina.ru/20260413/ssha-piratstvuyut-izrail-voyuet-v-livane-neft-i-fistashki-dorozhayut-korotko-o-sobytiyakh-na-blizhnem-1077843222.html

США пиратствуют, Израиль воюет в Ливане, нефть и фисташки дорожают. Коротко о событиях на Ближнем Востоке

США на Ближнем Востоке опустились до пиратских действий, заявил официальный представитель иранского военного командования. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 13 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T16:59

новости

ближний восток

иран

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

reuters

росатом

хезболла

война в иране

https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png

Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада Ирана будет охватывать Оманский залив и Аравийское море, сообщает Reuters со ссылкой на рекомендацию CENTCOM для судоходных компаний.Блокада вступит в силу в понедельник в 17:00 мск. Любое судно, входящее или выходящее из заблокированной зоны подлежит захвату. Уточняется, что блокада не будет препятствовать нейтральному транзиту через пролив в/из неиранских пунктов назначения. Такие суда могут подвергаться досмотрам и проверкам на предмет перевозки запрещённых грузов. Гуманитарные поставки, включая продукты питания и медицинские товары, допускаются, но также подлежат контролю.Коротко о других событиях на Ближнем Востоке:🟦 Ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности, если под угрозой окажутся порты Ирана, заявил официальный представитель иранского военного командования. Он назвал пиратскими ограничения США по движению судов в международных водах;🟦 РФ сегодня начала финальную ротацию на АЭС "Бушер" в Иране, станцию покидают 108 сотрудников, сообщил прессе глава Росатома Алексей Лихачев;🟦 Армия Израиля заявляет, что она близка к полному захвату оплота "Хезболлы" в Бинт-Джубайле на юге Ливана, утверждая, что в ходе операции было убито более 100 боевиков;🟦 Международный Комитет Красного Креста выразил "серьёзную обеспокоенность" ударом израильской армии по бригаде ливанского Красного Креста и по центру ливанского Красного Креста на юге Ливана. Об этом заявила глава делегации МККК в Ливане Аньес Дюр;🟦 Пакистан, Египет и Турция рассчитывают организовать новый раунд диалога между США и Ираном до истечения срока прекращения огня 21 апреля, сообщает Axios;🟦 Судовладельцы и брокеры отменяют грузовые рейсы через Ормузский пролив на фоне угрозы США ввести морскую блокаду Ирана, сообщает The Wall Street Journal;🟦 Свободная навигация в Ормузском проливе отвечает интересам всех стран мира, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова Трампа об ограничении судоходства в регионе. Он призвал заинтересованные стороны проявлять сдержанность и подтвердил готовность Пекина "продолжать играть позитивную и конструктивную роль" в урегулировании кризиса;🟦 Трамп признал, что эскалация конфликта в Иране может привести к тому, что Вашингтон увязнет на Ближнем Востоке, сообщает колумнист газеты Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников из Белого дома;🟦 Фисташки подорожали в мире до максимума за 8 лет из-за ситуации вокруг Ирана, пишет "Блумберг". Биржевая цена на них достигла $4,6 за фунт. Иран – второй крупнейший производитель фисташек на планете, а конфликт нарушил глобальные цепочки экспортных поставок;🟦 Расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на €22 млрд с начала иранского конфликта. Блокада Ормузского пролива наносит тяжёлый ущерб экономике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости, ближний восток, иран, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, reuters, росатом, хезболла, война в иране, блокада, нефть, продовольствие, международные отношения, международная политика, международное право, кнр (китай), ливан, красный крест