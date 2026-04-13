Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США - 13.04.2026 Украина.ру
Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
Москва дала КНДР гарантии ядерной защиты (так называемый ядерный зонтик) и заключила соглашения с Вьетнамом, о которых детали неизвестны. После этого Индия не стала вступать в AUKUS, а Пакистан начал отдаляться от Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
2026-04-13T14:29
2026-04-13T14:29
2026-04-13T14:29
Журналист спросил, не придётся ли России помогать Китаю больше, чем он помогал ей, если конфликт перекинется на Среднюю Азию и Юго-Восточную Азию. Школьников ответил, что помощь уже оказана."Во-первых, КНДР получила ядерный зонтик. Во-вторых, неизвестно, что было подписано с Вьетнамом. Это происходило в одно и то же время. Это уже ограничивает возможности США, потому что становится меньше стран, которые они могут натравить на Китай", — заявил эксперт.По словам Школьникова, Москва показала на своём примере, что не обязательно выбирать сторону между Пекином и Вашингтоном. "Можно быть третьим радующимся. И после этого Индия сразу заняла нейтралитет. Хотя ее всячески затягивали в антикитайский лагерь: "Если вы не можете дружить с Китаем, присоединяйтесь к AUKUS вместе с Японией". Но Индия осталась нейтральной", — пояснил аналитик.Он добавил, что после того, как Индия стала нейтральной, Пакистан стал отказываться от статуса "вассала Китая" и начал играть в свою игру. Геополитические расклады упростились — не на уровне текущих действий, а на уровне расстановки фигур на шахматной доске, — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
сша
индия
азия
кндр
кнр (китай)
средняя азия
новости, сша, индия, украина.ру, главные новости, главное, геополитика, азия, кндр, кнр (китай), международные отношения, международная политика, средняя азия
Новости, США, Индия, Украина.ру, Главные новости, главное, геополитика, Азия, КНДР, КНР (Китай), международные отношения, Международная политика, Средняя Азия
Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
Москва дала КНДР гарантии ядерной защиты (так называемый ядерный зонтик) и заключила соглашения с Вьетнамом, о которых детали неизвестны. После этого Индия не стала вступать в AUKUS, а Пакистан начал отдаляться от Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
Журналист спросил, не придётся ли России помогать Китаю больше, чем он помогал ей, если конфликт перекинется на Среднюю Азию и Юго-Восточную Азию. Школьников ответил, что помощь уже оказана.
"Во-первых, КНДР получила ядерный зонтик. Во-вторых, неизвестно, что было подписано с Вьетнамом. Это происходило в одно и то же время. Это уже ограничивает возможности США, потому что становится меньше стран, которые они могут натравить на Китай", — заявил эксперт.
По словам Школьникова, Москва показала на своём примере, что не обязательно выбирать сторону между Пекином и Вашингтоном.
"Можно быть третьим радующимся. И после этого Индия сразу заняла нейтралитет. Хотя ее всячески затягивали в антикитайский лагерь: "Если вы не можете дружить с Китаем, присоединяйтесь к AUKUS вместе с Японией". Но Индия осталась нейтральной", — пояснил аналитик.
Он добавил, что после того, как Индия стала нейтральной, Пакистан стал отказываться от статуса "вассала Китая" и начал играть в свою игру. Геополитические расклады упростились — не на уровне текущих действий, а на уровне расстановки фигур на шахматной доске, — заключил собеседник издания.