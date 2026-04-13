Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
Москва дала КНДР гарантии ядерной защиты (так называемый ядерный зонтик) и заключила соглашения с Вьетнамом, о которых детали неизвестны. После этого Индия не стала вступать в AUKUS, а Пакистан начал отдаляться от Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
14:29 13.04.2026
 
Журналист спросил, не придётся ли России помогать Китаю больше, чем он помогал ей, если конфликт перекинется на Среднюю Азию и Юго-Восточную Азию. Школьников ответил, что помощь уже оказана.
"Во-первых, КНДР получила ядерный зонтик. Во-вторых, неизвестно, что было подписано с Вьетнамом. Это происходило в одно и то же время. Это уже ограничивает возможности США, потому что становится меньше стран, которые они могут натравить на Китай", — заявил эксперт.
По словам Школьникова, Москва показала на своём примере, что не обязательно выбирать сторону между Пекином и Вашингтоном.
"Можно быть третьим радующимся. И после этого Индия сразу заняла нейтралитет. Хотя ее всячески затягивали в антикитайский лагерь: "Если вы не можете дружить с Китаем, присоединяйтесь к AUKUS вместе с Японией". Но Индия осталась нейтральной", — пояснил аналитик.
Он добавил, что после того, как Индия стала нейтральной, Пакистан стал отказываться от статуса "вассала Китая" и начал играть в свою игру. Геополитические расклады упростились — не на уровне текущих действий, а на уровне расстановки фигур на шахматной доске, — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
