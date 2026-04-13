"Мадьяр будет удобнее для Киева, но не стоит обольщаться": Лукьянов о будущем Венгрии

"Мадьяр будет удобнее для Киева, но не стоит обольщаться": Лукьянов о будущем Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру

"Мадьяр будет удобнее для Киева, но не стоит обольщаться": Лукьянов о будущем Венгрии

Победа Петера Мадьяра на выборах в Венгрии сделает его более удобным партнёром для Киева, чем был Виктор Орбан. Однако рассчитывать на то, что Украина откроет нефтепровод "Дружба" не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-04-13T17:23

2026-04-13T17:23

2026-04-13T17:23

Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром, пишут РИА Новости. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.Журналист спросил, будет ли Мадьяр удобным партнёром для Киева. Лукьянов ответил утвердительно. "Орбан, во-первых, упёртый; во-вторых, с Зеленским у него взаимная ненависть. А в-третьих, он много лет базирует свою позицию на том, что Венгрия — отдельно. Она ниоткуда не выходит, но всегда ведет свою самобытную политическую линию", — заявил эксперт.По словам Лукьянова, если к власти придет оппозиция, линия "Мы не против Европы, а вместе с ней" станет главной. "И они представят свою победу так, что именно это и выбрал избиратель. Дескать, люди устали от противостояния со своим цивилизационным гнездом и возвращаются в его лоно", — подчеркну политолог.Однако эксперт предупредил, что всё зависит от поведения Украины. Если Киев на радостях начнет "скручивать в бараний рог" венгров в Закарпатье, это никому не понравится, отметил Лукьянов. Что касается энергетики, то, по его мнению, Киев не пойдёт на уступки. "Не думаю, что Украина скажет: теперь вы хорошие, мы вам откроем нефтепровод "Дружба". Нет, так не будет. Потому что у Киева стоит задача полностью отсечь Европу от российского сырья", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в авторской статье Владимира Скачко "Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа" на сайте Украина.ру.

киев

венгрия

украина

европа

новости, киев, венгрия, украина, виктор орбан, мадьяр, украина.ру, ес, нефтепровод дружба, выборы, парламентские выборы, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика, европа