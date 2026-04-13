"Мадьяр будет удобнее для Киева, но не стоит обольщаться": Лукьянов о будущем Венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Мадьяр будет удобнее для Киева, но не стоит обольщаться": Лукьянов о будущем Венгрии

17:23 13.04.2026
 
Победа Петера Мадьяра на выборах в Венгрии сделает его более удобным партнёром для Киева, чем был Виктор Орбан. Однако рассчитывать на то, что Украина откроет нефтепровод "Дружба" не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром, пишут РИА Новости. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.
Журналист спросил, будет ли Мадьяр удобным партнёром для Киева. Лукьянов ответил утвердительно.
"Орбан, во-первых, упёртый; во-вторых, с Зеленским у него взаимная ненависть. А в-третьих, он много лет базирует свою позицию на том, что Венгрия — отдельно. Она ниоткуда не выходит, но всегда ведет свою самобытную политическую линию", — заявил эксперт.
По словам Лукьянова, если к власти придет оппозиция, линия "Мы не против Европы, а вместе с ней" станет главной. "И они представят свою победу так, что именно это и выбрал избиратель. Дескать, люди устали от противостояния со своим цивилизационным гнездом и возвращаются в его лоно", — подчеркну политолог.
Однако эксперт предупредил, что всё зависит от поведения Украины. Если Киев на радостях начнет "скручивать в бараний рог" венгров в Закарпатье, это никому не понравится, отметил Лукьянов.
Что касается энергетики, то, по его мнению, Киев не пойдёт на уступки. "Не думаю, что Украина скажет: теперь вы хорошие, мы вам откроем нефтепровод "Дружба". Нет, так не будет. Потому что у Киева стоит задача полностью отсечь Европу от российского сырья", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в авторской статье Владимира Скачко "Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа" на сайте Украина.ру.
