Мадьяр будет как Орбан. Рейтинг Трампа - 19 процентов. Прибалтам прилетит "ответка". Итоги 13 апреля

Победитель венгерских выборов Петер Мадьяр заявил, что продолжит закупать российскую нефть и будет защищать права венгров от нападок Зеленского. Экс-глава ЦРУ назвал президента США Дональда Трампа неуравновешенным и, возможно, недееспособным. Рейтинг главы Белого дома упал до исторического минимума. РФ накажет Прибалтику и Финляндию за помощь ВСУ

2026-04-13T18:00

Кремль не поздравит Петера Мадьяра с победой: в чем причинаМировые СМИ широко обсуждают поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах и победу Петера Мадьяра."Венгрия блокировала новые санкции против России, кредит на сумму более 90 млрд евро для Украины и переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. При Мадьяре эта блокада может завершиться", - пишет немецкое издание Der Spiegel.Британская The I Paper делает прогноз: "Парламентские выборы могли стать поворотным моментом не только для внутренней политики Венгрии, но и для Евросоюза и баланса сил между Россией и Западом".Австрийский Kurier высказывается в том же духе:"Мадьяр, среди прочего, пообещал энергетическую независимость от России. При этом он придерживается консервативных позиций в общественных вопросах и сохраняет жесткую линию в миграционной политике".Швейцарский журнал Weltwoche напоминает, что Мадьяр – не проукраинский политик:"Он не раз выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. И он также не одобряет поставки оружия Украине… Мадьяр принадлежит к тому же политическому лагерю, что и Орбан", - пишет издание.В свою очередь в Кремле заявили, что Москва по-прежнему открыта к диалогу со всеми странами Европы и с новым правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам состоявшихся накануне выборов."Мы слышали заявления о готовности вести диалог, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. О взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Кремле также подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору венгерского народа. При этом Песков отметил, что поздравлять Мадьяра с победой российские власти не станут."Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — пояснил он.Российские эксперты уверены, что говорить о принципиальном изменении отношений между Россией и Венгрией преждевременно."Сегодня экономика Венгрии довольно плотно завязана на атомный энергетический диалог с Россией и одномоментного разрыва связей Москвы и Будапешта не случится", — сказала в интервью "Газете.Ru" политолог Екатерина Энтина.Между тем, победивший на выборах в Венгрии Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит покупать российскую нефть и не будет участвовать в выделении кредита ЕС Украине."Венгрия не прекратит закупки российской нефти", - приводит Bloomberg слова Мадьяра.Он также отметил, что надеется на снятие введенных ЕС ограничительных мер против России после того, как будет завершен украинский конфликт."Мадьяр надеется, что ЕС снимет антироссийские санкции, когда украинский конфликт закончится", - сообщает агентство.Будущий венгерский премьер не хочет видеть Украину в Евросоюзе."Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в ЕС. Если это произойдет, в Венгрии будет проведен референдум о членстве Украины", - заявил Мадьяр.Также он заявил о необходимости урегулирования вопроса прав этнических венгров, проживающих в Украине."Мы стремимся к союзническим и дружеским отношениям со всеми соседними странами. Венгрия окружена венграми, например, в Украине проживает очень много венгров. Там находятся наши исторические города. Нужно урегулировать спорные вопросы", - сказал Мадьяр.На фоне войны с Ираном рейтинг Трампа побил свой же антирекордБывший директор ЦРУ Джон Бреннан, возглавлявший ведомство при 44-м президенте США Бараке Обаме, назвал нынешнего президента США Дональда Трампа неуравновешенным и заявил, что тот должен освободить должность."Его сторонники из MAGA продолжают оправдываться и извиняться за его действия, но то, что он делает, вызывает такое беспокойство, что этот человек, который явно не в себе, — тот самый, ради которого, как мне кажется, и была написана 25-я поправка",— заявил Бреннан в эфире телеканала MS NOW.Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в намеренном искажении фактов и постоянной лжи, особенно в заявлениях об Иране. Он напомнил, что 25-я поправка к Конституции США предусматривает процедуру отстранения президента в случае его недееспособности.Между тем, рейтинг американского президента опустился до 23% среди всех американцев и до 19% среди зарегистрированных избирателей. Это даже ниже его антирекорда 2017 года, отмечает The Economist.При этом, подчеркивает журнал, отрицательная динамика не является результатом случайных колебаний: тенденция к снижению сохраняется на протяжении нескольких месяцев, при этом средний показатель остаётся на уровне около 20% и не демонстрирует признаков улучшения."Особенно показательно то, что „военный эффект“, на который, возможно, рассчитывал Трамп, не сработал. Вместо роста поддержки война с Ираном вызывает обратную реакцию: 59% американцев против конфликта, даже 24% республиканцев не поддерживают его", — говорится в публикации.Патрушев пообещал "последствия" Прибалтике и Финляндии за помощь в атаках ВСУСтраны Прибалтики и Финляндия, вероятно, предоставляют Украине воздушное пространство для ударов беспилотниками по России. Это означает прямое вовлечение стран НАТО и не останется без последствий, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете"."Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море", - отметил он, комментируя атаки на балтийские гавани в Усть-Луге и Приморске."Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств - членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев.Он обратил внимание, что расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области составляет более 1,4 тыс. км."Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит. Жители Эстонии, кстати, получают смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников. Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать?" - заметил глава Морской коллегии.Между тем, в ночь с 13 на 14 апреля Латвия вновь закрывает участок воздушного пространства на восточной границе. Речь идет о 50-километровом поясе до высот 6 тысяч метров, который ранее перекрывался в ночь с 24 на 25 марта, когда наносились удары по Усть-Луге. Об этом 13 апреля сообщили латвийские СМИ. Возможно, именно ближайшей ночью по территории Северо-Запада России ВСУ нанесут новые удары.

Никита Миронов

