Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии

Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру

Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии

Победу Петера Мадьяра на выборах премьер-министра Венгрии и ее последствия для Европы, России и Украины в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, американист Грег Вайнер.

2026-04-13T19:30

2026-04-13T19:30

2026-04-13T20:16

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал результаты парламентских выборов "болезненными и понятными" для правящей партии "Фидес". Он сообщил, что поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.Тем временем Дональд Трамп заявил, что США введут морскую блокаду иранских портов после провала переговоров в Исламабаде.— Грег, вы были в Венгрии на момент объявления результатов, как венгерское общество среагировало на победу Мадьяра?— Венгрия была готова к этому. Потому что народ накопил ожесточение в отношении Орбана, от которого порядком устал, в том числе от "приватизации" страны, которая была распределена между членами его семьи — туризм, медицина, табачная отрасль, нефть и газ. В итоге на голосование пришло почти 80% избирателей — такой активности в Венгрии не было с 2002 года. При этом Орбан и его партия набрали около 40% голосов и получили 54 из 199 мест в парламенте (у Мадьяра 138 из 199 мест).То есть разрыв между "Фидес" и Тиса" очевидно велик. Это говорит о том, что Орбана сейчас мало кто поддерживает, его эпоха закончилась. Хотя сам он такого результата не ожидал после 16 лет правления Венгрией и был, конечно, потрясен.— Что теперь будет с Орбаном как с политиком?— Если верить предвыборным обещаниям, которые давал Мадьяр, то произойдет люстрация партии "Фидес" из всего венгерского общества — начиная с Орбана, которому запретят заниматься политикой. Пройдут судебные процессы в отношении всех членов "Фидес", которые занимают государственные посты, в том числе по вопросам коррупции.То есть на Орбана и всех, кто с ним связан, будут наложены мощнейшие ограничения. Учитывая, что Мадьяр обладает конституционным большинством, ему никто не сможет помешать в этом.— Я изучила персону Мадьяра. Интересно, что он сделал свою политическую карьеру, благодаря соцсетям (Facebook* и YouTube), без помощи СМИ. При этом он взял под контроль почти забытую партию "Тиса", и буквально за несколько месяцев сделал из неё мощнейшую оппозиционную силу страны. Как это его характеризует?— Да, Мадьяр поступил правильно: он создал себе рейтинг за счет протестного электората, активизировав Интернет. Это говорит о его высоком уровне как политика и умении работать с социальными сетями. А соцсети — это молодежь, которая и принесла ему основные голоса. Плюс, энное количество голосов пенсионеров. В итоге получился блок, который снес Орбана.Кстати, предвыборная кампания Мадьяра мне напоминает избирательную кампанию Трампа в 2016 году, которую он также провел через Facebook*. Тогда Хиллари Клинтон в соцсети проиграла ему полностью. Так вот, Мадьяр взял слепок с трамповской кампании и успешно его применил в свою пользу.— Мадьяр выступил с заявлением, в котором отметил, что "придется сесть за стол переговоров с российским президентом" на тему энергетики. При этом заявил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины. Но ранее Мадьяр открыто называл Россию "агрессором", а Украину — "жертвой". Как с учетом этого он планирует выстраивать отношения с Москвой? Откажется от своих политических заявлений?— Чего не сделаешь ради победы в избирательной кампании. Думаю, это было сделано Мадьяром исключительно в целях победы, чтобы набрать нужные ему голоса на выборах.Я думаю, что человек, который ходит по земле и реально представляет ситуацию в венгерской экономике, должен понимать, что без российских газа и нефти Венгрии не выжить. Именно поэтому Мадьяр сделал заявление о том, что с Россией планирует выстраивать деловые отношения. Дружбы и любви, конечно, не будет, но партнерство — да.Предположу такую сделку: Москва попросит Мадьяра не сажать в тюрьму Орбана в обмен на нормальные цены на газ и нефть для Венгрии. В целом же для России Орбан был хорошим, верным и лояльным партнером. И, конечно, потерять такого союзника в Европе, для РФ не очень хорошо.— Но в этой истории ведь есть еще такие игроки как Украина и Евросоюз. Что теперь будет дальше в Центральной Европе? Фицо остается в одиночестве как принципиальный противник помощи Украине?— Мадьяр точно снимет вето Венгрии на 90 миллиардов кредита Украине. Думаю, это произойдет сразу после официального назначения его премьер-министром Венгрии. За это венгры получат 16 миллиардов, которые Евросоюз задолжал стране, и, возможно, еще какие-то подарки.И, кстати, если Мадьяр проголосует за кредит для Киева, Фицо тоже не будет блокировать это решение.— А как же чешский премьер-министр Андрей Бабиш, которые тоже против выделения денег Украине?— Он сейчас не особо активен, да и позиция у него нейтральная.А ситуация для Фицо складывается довольно непростая, и его коалиционное правительство после таких результатов выборов в Венгрии может тоже распасться. Считаю, что без Орбана у Фицо нет будущего, учитывая, что венгерская нефтегазовая компания MOL фактически контролирует основной нефтеперерабатывающий сектор Словакии, владея компанией Slovnaft, которая обеспечивает почти 100% переработки нефти в стране.Что касается самого ЕС, он, видимо, начнет проводить реформу на тему отказа от вета на принятие внутри организации решений — чтобы навсегда исключить такие ситуации, как та, что возникла с Венгрией.И еще один момент про Украину. Мадьяр отметил, что Венгрия никогда не была проукраинской и не будет таковой. Это его прямая фраза. Он также сказал, что Венгрия не будет голосовать за скорейшее принятие Украины в Евросоюз. Точнее — ни за, ни против.— Мне кажется, сейчас в Европе многие страны в отношении Украины пытаются занять нейтралитет...— Тенденции Европы таковы, что "левые" приходят к власти в государствах. В Англии, Испании, например, "левые" рвутся к власти. "Правый" премьер-министр Италии Мелони признала поражение на референдуме о судебной реформе: итальянцы отвергли судебную реформу — против проголосовали почти 54%, а 46% высказались в поддержку инициативы.— Мадьяр обещал приехать с визитом в Варшаву, отношения с которой у Орбана были, мягко говоря, не очень. В какой тональности будут обсуждаться Украина и Россия?— Я думаю, Туск поделится с Мадьяром тем кошмаром, который устроили 2,5 миллиона украинцев, находящиеся в Польше: расскажет, что они вытворяют и как разогнали криминал в стране.— Как Трамп теперь будет вести себя с Венгрией? Ведь в очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана. Так было и в Румынии, и в Германии…— Во-первых, Трампу абсолютно все равно — он великий, могучий, он победитель. Во-вторых, старшая дочь Орбана с мужем уже живут в Майами. Думаю, Трамп предоставит Орбану все гарантии для нахождения в Америке. Не удивлюсь, если мы увидим экс-премьера Венгрии в Майами примерно через 2-3 недели, а, возможно, и раньше.— У Трампа сейчас не лучшее время и без Орбана. С одной стороны, он пообещал ввести морскую блокаду иранских портов после провала переговоров в Исламабаде. С другой стороны, журналист пула Белого Дома Саймон Атеба написал, что Трампа отстранят от президентства в этом году. По его словам, американский лидер оказался в ловушке бесконечной войны с Ираном из-за своих наполеоновских амбиций и имперских решений.— Зачем Трампа отстранять от президентства, если, судя по всем прогнозам, он проиграет выборы в Конгресс и Сенат? Демократы победят и просто блокируют все его президентство, работу администрации Белого дома. И не понадобится никаких импичментов. А Трамп в качестве хромой утки будет досиживать до конца своего срока.После начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — 31% американцев его сейчас поддерживает. А еще 3 месяца назад было 45%. И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября.— И тогда история с Украиной выйдет на новый виток эскалации!— Да, так и будет. Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине.Посмотрим, как будет развиваться ситуация, которая пока что выглядит непредсказуемой. Сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране. Я напомню, что Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается.

*Соцсеть запрещена в РФ, владелец — компания Meta признана экстремистской и запрещена в России

венгрия

украина

россия

европа

сша

иран

польша

Анна Черкасова

Анна Черкасова

интервью, венгрия, украина, россия, мадьяр, виктор орбан, дональд трамп, ес, конгресс сша, выборы, европа, сша, иран, кредит, польша, военная помощь украине, деньги, нефть, российский газ, цены на нефть