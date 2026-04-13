Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии
Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии
Победу Петера Мадьяра на выборах премьер-министра Венгрии и ее последствия для Европы, России и Украины в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, американист Грег Вайнер.
Анна Черкасова
19:30 13.04.2026 (обновлено: 20:16 13.04.2026)
 
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Победу Петера Мадьяра на выборах премьер-министра Венгрии и ее последствия для Европы, России и Украины в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, американист Грег Вайнер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал результаты парламентских выборов "болезненными и понятными" для правящей партии "Фидес". Он сообщил, что поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что США введут морскую блокаду иранских портов после провала переговоров в Исламабаде.
— Грег, вы были в Венгрии на момент объявления результатов, как венгерское общество среагировало на победу Мадьяра?
— Венгрия была готова к этому. Потому что народ накопил ожесточение в отношении Орбана, от которого порядком устал, в том числе от "приватизации" страны, которая была распределена между членами его семьи — туризм, медицина, табачная отрасль, нефть и газ. В итоге на голосование пришло почти 80% избирателей — такой активности в Венгрии не было с 2002 года. При этом Орбан и его партия набрали около 40% голосов и получили 54 из 199 мест в парламенте (у Мадьяра 138 из 199 мест).
То есть разрыв между "Фидес" и Тиса" очевидно велик. Это говорит о том, что Орбана сейчас мало кто поддерживает, его эпоха закончилась. Хотя сам он такого результата не ожидал после 16 лет правления Венгрией и был, конечно, потрясен.
— Что теперь будет с Орбаном как с политиком?
— Если верить предвыборным обещаниям, которые давал Мадьяр, то произойдет люстрация партии "Фидес" из всего венгерского общества — начиная с Орбана, которому запретят заниматься политикой. Пройдут судебные процессы в отношении всех членов "Фидес", которые занимают государственные посты, в том числе по вопросам коррупции.
То есть на Орбана и всех, кто с ним связан, будут наложены мощнейшие ограничения. Учитывая, что Мадьяр обладает конституционным большинством, ему никто не сможет помешать в этом.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Я изучила персону Мадьяра. Интересно, что он сделал свою политическую карьеру, благодаря соцсетям (Facebook* и YouTube), без помощи СМИ. При этом он взял под контроль почти забытую партию "Тиса", и буквально за несколько месяцев сделал из неё мощнейшую оппозиционную силу страны. Как это его характеризует?
— Да, Мадьяр поступил правильно: он создал себе рейтинг за счет протестного электората, активизировав Интернет. Это говорит о его высоком уровне как политика и умении работать с социальными сетями. А соцсети — это молодежь, которая и принесла ему основные голоса. Плюс, энное количество голосов пенсионеров. В итоге получился блок, который снес Орбана.
Кстати, предвыборная кампания Мадьяра мне напоминает избирательную кампанию Трампа в 2016 году, которую он также провел через Facebook*. Тогда Хиллари Клинтон в соцсети проиграла ему полностью. Так вот, Мадьяр взял слепок с трамповской кампании и успешно его применил в свою пользу.
— Мадьяр выступил с заявлением, в котором отметил, что "придется сесть за стол переговоров с российским президентом" на тему энергетики. При этом заявил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины. Но ранее Мадьяр открыто называл Россию "агрессором", а Украину — "жертвой". Как с учетом этого он планирует выстраивать отношения с Москвой? Откажется от своих политических заявлений?
— Чего не сделаешь ради победы в избирательной кампании. Думаю, это было сделано Мадьяром исключительно в целях победы, чтобы набрать нужные ему голоса на выборах.
Я думаю, что человек, который ходит по земле и реально представляет ситуацию в венгерской экономике, должен понимать, что без российских газа и нефти Венгрии не выжить. Именно поэтому Мадьяр сделал заявление о том, что с Россией планирует выстраивать деловые отношения. Дружбы и любви, конечно, не будет, но партнерство — да.
Предположу такую сделку: Москва попросит Мадьяра не сажать в тюрьму Орбана в обмен на нормальные цены на газ и нефть для Венгрии. В целом же для России Орбан был хорошим, верным и лояльным партнером. И, конечно, потерять такого союзника в Европе, для РФ не очень хорошо.
— Но в этой истории ведь есть еще такие игроки как Украина и Евросоюз. Что теперь будет дальше в Центральной Европе? Фицо остается в одиночестве как принципиальный противник помощи Украине?
— Мадьяр точно снимет вето Венгрии на 90 миллиардов кредита Украине. Думаю, это произойдет сразу после официального назначения его премьер-министром Венгрии. За это венгры получат 16 миллиардов, которые Евросоюз задолжал стране, и, возможно, еще какие-то подарки.
И, кстати, если Мадьяр проголосует за кредит для Киева, Фицо тоже не будет блокировать это решение.
— А как же чешский премьер-министр Андрей Бабиш, которые тоже против выделения денег Украине?
— Он сейчас не особо активен, да и позиция у него нейтральная.
А ситуация для Фицо складывается довольно непростая, и его коалиционное правительство после таких результатов выборов в Венгрии может тоже распасться. Считаю, что без Орбана у Фицо нет будущего, учитывая, что венгерская нефтегазовая компания MOL фактически контролирует основной нефтеперерабатывающий сектор Словакии, владея компанией Slovnaft, которая обеспечивает почти 100% переработки нефти в стране.
Что касается самого ЕС, он, видимо, начнет проводить реформу на тему отказа от вета на принятие внутри организации решений — чтобы навсегда исключить такие ситуации, как та, что возникла с Венгрией.
И еще один момент про Украину. Мадьяр отметил, что Венгрия никогда не была проукраинской и не будет таковой. Это его прямая фраза. Он также сказал, что Венгрия не будет голосовать за скорейшее принятие Украины в Евросоюз. Точнее — ни за, ни против.
— Мне кажется, сейчас в Европе многие страны в отношении Украины пытаются занять нейтралитет...
— Тенденции Европы таковы, что "левые" приходят к власти в государствах. В Англии, Испании, например, "левые" рвутся к власти. "Правый" премьер-министр Италии Мелони признала поражение на референдуме о судебной реформе: итальянцы отвергли судебную реформу — против проголосовали почти 54%, а 46% высказались в поддержку инициативы.
— Мадьяр обещал приехать с визитом в Варшаву, отношения с которой у Орбана были, мягко говоря, не очень. В какой тональности будут обсуждаться Украина и Россия?
— Я думаю, Туск поделится с Мадьяром тем кошмаром, который устроили 2,5 миллиона украинцев, находящиеся в Польше: расскажет, что они вытворяют и как разогнали криминал в стране.
— Как Трамп теперь будет вести себя с Венгрией? Ведь в очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана. Так было и в Румынии, и в Германии…
— Во-первых, Трампу абсолютно все равно — он великий, могучий, он победитель. Во-вторых, старшая дочь Орбана с мужем уже живут в Майами. Думаю, Трамп предоставит Орбану все гарантии для нахождения в Америке. Не удивлюсь, если мы увидим экс-премьера Венгрии в Майами примерно через 2-3 недели, а, возможно, и раньше.
— У Трампа сейчас не лучшее время и без Орбана. С одной стороны, он пообещал ввести морскую блокаду иранских портов после провала переговоров в Исламабаде. С другой стороны, журналист пула Белого Дома Саймон Атеба написал, что Трампа отстранят от президентства в этом году. По его словам, американский лидер оказался в ловушке бесконечной войны с Ираном из-за своих наполеоновских амбиций и имперских решений.
— Зачем Трампа отстранять от президентства, если, судя по всем прогнозам, он проиграет выборы в Конгресс и Сенат? Демократы победят и просто блокируют все его президентство, работу администрации Белого дома. И не понадобится никаких импичментов. А Трамп в качестве хромой утки будет досиживать до конца своего срока.
После начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — 31% американцев его сейчас поддерживает. А еще 3 месяца назад было 45%. И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября.
— И тогда история с Украиной выйдет на новый виток эскалации!
— Да, так и будет. Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация, которая пока что выглядит непредсказуемой. Сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране. Я напомню, что Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается.
*Соцсеть запрещена в РФ, владелец — компания Meta признана экстремистской и запрещена в России
