Как палестинцы и Израиль "взорвали" Ливан
© Открытый источникГражданская война в Ливане
© Открытый источник
13 апреля 1975 года началась гражданская война в Ливане. По большому счёту, она продолжается до сих пор. Ливан из "Ближневосточной Швейцарии" стал failed state, и остаётся полем битвы соседних держав
Во времена Османской империи земли, на которых сегодня расположены Ливан, Сирия, Иордания и Израиль, были единым экономическим и политическим регионом, известным как "Большая Сирия". После Первой Мировой войны часть этих земель перешла под мандат Франции, которая в 1920-м году создала на части подмандатной территории Великий Ливан.
Кроме Горного Ливана, населенного преимущественно христианами-маронитами и друзами (специфическая секта, вышедшая из исмаилитской ветви шиизма), в состав новой административной единицы вошли прибрежные территории с суннитскими городами – Триполи, Бейрутом и Сайдой, – а также долина Бекаа с шиитским населением. Небольшая страна представляла собой сложную мозаику из 18 официально признанных религиозных общин. В этническом и языковом плане подавляющее большинство населения Ливана было арабами.
В 1943 году Париж предоставил Ливану независимость и между представителями всех общин и был заключён неписанный "Национальный пакт". Согласно нему, президентом и главнокомандующим армией Ливана всегда будет христианин-маронит, премьер-министром – суннит, спикером парламента – шиит, заместителями спикера и премьера – православные христиане, а начальником штаба армии – друз. Депутатские места в парламенте Ливана распределялись в фиксированном соотношении 6:5 между христианами и мусульманами.
В основе этой модели лежал демографический баланс, зафиксированный переписью 1932 года. С тех пор власти Ливана избегают проводить новую перепись, хотя состав населения давно поменялся – христиан в стране менее трети.
Несколько десятилетий Ливан переживал период процветания. Страну называли "Ближневосточной Швейцарией", а Бейрут – "Парижем Ближнего Востока". Сюда текли деньги нефтяных монархий Персидского залива, приезжали предприниматели и интеллектуалы из Египта, Сирии и Ирака, а также туристы со всего мира.
Первый "тревожный звонок" раздался ещё во времена Суэцкого кризиса 1956-1957 годов. Президент Ливана Камиль Шамун не стал разрывать дипломатических отношений с западными державами, напавшими на Египет. Потом Ливан начал сближаться с участниками Багдадского пакта (созданный США военный блок СЕНТО). В 1957 году поддерживаемая Египтом мусульманская оппозиция Ливана образовала Национальный фронт, потребовав проведения политики "позитивного нейтралитета".
В мае 1958 года президент страны предпринял попытку изменить конституцию Ливана, чтобы остаться у власти на новый срок. В ответ вспыхнуло мусульманское восстание. Оно было подавлено с помощью 20 тысяч американских морских пехотинцев. В последний день июля 1958 года парламент Ливана избрал новым президентом генерала Фуада Шехаба, до того главнокомандующего вооружёнными силами страны. Ситуация в Ливане нормализовалась, и в октябре того же года американцы ушли.
Кризис 1958 года стал серьёзным потрясением для ливанцев, но он затронул не всю ливанскую конфессиональную гамму: главными его акторами выступали часть маронитской общины, друзы и сунниты.
© Открытый источникГражданская война в Ливане. Блок-пост
© Открытый источник
Гражданская война в Ливане. Блок-пост
Фуад Шехаб оставался президентом Ливана до 1964 года. Он значительно увеличил чиновничий аппарат и привлёк в него большое количество мусульман: если в начале его правления марониты составляли половину ливанских чиновников, то в конце – лишь около трети.
"Шестидневная война" в июне 1967 года практически не затронула Ливан, однако именно последствия израильской агрессии стали причиной "взрыва" Ливана изнутри: после войны 1967 года на ливанской земле нашли приют тысячи арабов-палестинцев – вместе со структурами их сопротивления Израилю. Юридической основой военной и политической деятельности Организации освобождения Палестины (ООП) в Ливане стало Каирское соглашение, заключенное в 1969-м между ливанским правительством и ООП при посредничестве египетского президента Насера. Со времён первой арабо-израильской войны 1948-49 годов в Ливане находились около 100 тысяч палестинцев, но их число начало резко расти после "Черного сентября" 1970 года в Иордании – тогда король Хусейн изгнал из страны руководство и вооруженные отряды ООП, попытавшихся захватить власть в королевстве.
К середине 1970-х годов в Ливане, куда переехала штаб-квартира ООП, находилось около 400 тысяч палестинских беженцев. Палестинские вооружённые группы закрепились на юге страны, и фактически создали там собственную систему управления. Отсюда совершались нападения на Израиль, а израильская армия отвечала ударами по ливанской территории.
Ливанское государство оказалось слишком слабым, чтобы взять ситуацию под контроль. Многие христиане воспринимали происходящее как угрозу для страны, считая, что Ливан втягивают в чужой конфликт. Значительная часть мусульманских и левых движений, напротив, поддерживала палестинцев.
Кроме этого, ливанская христианская верхушка традиционно была связана с Западом, прежде всего с Францией и Ватиканом, сунниты ориентировались на Саудовскую Аравию, шииты – на Иран.
13 апреля 1975 года неизвестные открыли огонь по церкви в пригороде Бейрута. Через несколько часов группа боевиков правохристианской партии "Катаиб" остановила автобус с палестинцами и расстреляла его пассажиров.
© Открытый источникГражданская война в Ливане
© Открытый источник
Гражданская война в Ливане
Для первого этапа гражданской войны в Иране (апрель 1975-го – июнь 1976 года) характерно противоборство двух лагерей: консервативного, прозападного, правохристианского союза – против национально-патриотических сил (НПС), объединявших мусульманские общины Ливана, включая друзов, палестинские вооруженные формирования, а также коммунистов и отряды Сирийской социально-националистической партии (то есть отчасти и православных ливанцев).
Весной 1976 года, НПС контролировали примерно 80% ливанской территории. Но тут на помощь правым христианам пришла… Сирия! Дамаск пытался вести политический торг с американцами и рассчитывал на урегулирование своих отношений с Израилем. Решение о вводе сирийских войск было оформлено Лигой арабских государств (ЛАГ) как миротворческая акция.
Во втором периоде войны (июнь 1977 – июнь 1982) участвовали Сирия и её союзники (шиитское движение "Амаль" и маронитская партия "Марада"), правохристианские силы, а также НПС и палестинские отряды. Обстановка серьёзно осложнялась вторжениями Израиля в 1978 и 1982 годах.
Третьим этапом войны принято считать период с июня 1982 года по февраль 1984 года. Крупномасштабная израильская интервенция, начавшаяся в июне 1982 года и включавшая 70-дневную осаду Бейрута, вынудила палестинцев перенести штаб-квартиру ООП в Тунис и вывести из Ливана около 11 тысяч своих боевиков. При этом только в ходе осады Бейрута число жертв среди мирного населения превысило 10 тысяч человек.
Поскольку в тот период отношения между правыми христианами Ливана и израильтянами имели союзнический характер, это усугубляло раскол в ливанском обществе, особенно после бойни палестинцев в лагерях Сабра и Шатила и израильской оккупации южной части Ливана.
Друзы физически уничтожили значительную часть христиан, главным образом маронитов, в традиционных районах друзского расселения – Шуф и Алей. Было стерто с лица земли 62 маронитских поселения, 300 тысяч христиан стали беженцами.
© Открытый источникРазбор разрушенной казармы в Ливане, 1983 год
© Открытый источник
Разбор разрушенной казармы в Ливане, 1983 год
Третий этап гражданской войны в Ливане также был отмечен её интернационализацией. В сентябре 1982 года США, Франция и Италия начали в Ливане "миротворческую миссию", перебросив в район Бейрута миротворческий контингент – около 3500 военнослужащих. В начале 1983 года в состав этой группировки вошёл и небольшой британский контингент.
Летом 1983 года американские морские пехотинцы были напрямую втянуты в вооружённые стычки с шиитскими и друзскими формированиями. Кульминация наступила 23 октября 1983 года, когда террористы на заминированных машинах атаковали казармы американского и французского контингентов. В результате погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих. Теракт стал одной из первых акций шиитской организации "Хезболла", созданной при поддержке Ирана в 1982 году.
В феврале-марте 1984 года контингенты США, Франции, Италии и Великобритании были эвакуированы из Ливана.
Четвертый этап войны (февраль 1984 – октябрь 1990) характеризовался многочисленными случаями конфессионального геноцида и активной вовлечённостью внешних игроков – Сирии, Израиля, США, ООП, Ирана, а отчасти и Ирака, на помощь которого опирались антисирийские силы в стране.
В октябре 1989 года по инициативе Саудовской Аравии были подписаны Таифские соглашения, что стало началом постепенного прекращения боевых действий в Ливане. Но эти соглашения не признал генерал Мишель Аун, командующий ливанской армией, которому президент Ливана Амин Жмайелем поручил временно исполнять обязанности премьер-министра. Амбициозный генерал фактически провозгласил себя президентом страны, и превратился в лидера большей части ливанских христиан.
В октябре 1990 года штаб Ауна был уничтожен, а сам он бежал в посольство Франции. Над жителями христианских районов Ливана было учинено насилие и произвол со стороны сирийских солдат, а также мусульманских боевиков. Только угроза председателя партии "Катаиб" Жоржа Сааде мобилизовать бойцов христианской милиции и атаковать мусульманские районы прекратила бесчинства.
© REUTERSМишель Аун
© REUTERS
Мишель Аун
Гражданская война в Ливане окончилась без значительных изменений государственного устройства, хотя мусульмане и добились равного с христианами представительства в парламенте, а полномочия премьер-министра (суннита) были значительно расширены за счёт урезания власти президента (маронита).
В марте 1991 года парламент Ливана принял закон об амнистии, который прощал все политические преступления, совершённые до его принятия. В мае 1991-го ополченцы были распущены, за исключением "Хезболлы", – официально ей оставили оружие для борьбы против израильского присутствия на юге страны.
С тех пор именно эта группировка, тесно связанная с Ираном, в значительной мере определяет ход событий в Ливане, – особенно после того, как в 2000 году она добилась вывода израильских войск из южной части Ливана, а в 2006 фактически победила израильскую армию, опять вторгшуюся в Ливан. Хотя "Хезболла" понесла значительные потери в 2024-26 годах, организация остаётся "государством в государстве", а её вооружённые формирования куда сильнее армии Ливана.
Подписывайся на